Пока воспользуюсь тем, что точного определения этому термину нет. Молчат по этому поводу и википедия и гугл. Заглянем в основные корни этого слова. ТЕХНО — связано с техникой и техниками. Техника — где есть хотя бы проводок — это уже связано с магией. Где есть микросхема или чип, там возможна техномагия. Магия, применяющая все виды открытий и производство любых механизмов, устройств, технических приспособлений. На самом деле, лет 100 назад даже обычный мобильный телефон сделал бы любого современного школьника техномагом известным на весь мир.

Итак, если приспособить любое техническое устройство под нужды магии, то вот вам и техномагия. Недавно появилась игра Техномагия, но термин на этом сайте был обозначен раньше. На некоторых сайтах слово «техномагия» я встречал. Сегодня же перепроверил и выяснил, что этот термин многие авторы убрали и переименовали в кибермагию или кибершаманизм. Пока нет серьезных споров что такое техномагия и как отличить ее, например, от кибермагии и кибершаманизма. Поэтому буду по мере возможности наполнять смыслом этот термин.

Итак, повторюсь. Есть техника и магия. Определенные техники (магические техники, т.е способы и методы, используемые магом) тоже дают, получается, ТЕХНОМАГИЮ. Вот такое двоякое значение. Попробуем объединить и получим, что практикующий магию и имеющий какие-то технические устройства точно занимается техномагией. Просто машущий руками или смотрящий своим третьим глазом маг в техномаги не попадает. Я точно попадаю, так как первое высшее образование чисто техническое. И, обучаясь на кафедре устройств, мне всегда больше была по душе кафедра систем. (Ведь наш мир это система, состоящая из взаимодействующих устройств «Человек»)

Чем еще можно выделить техномагию от просто магии? Если имеем дело с техническими устройствами, то результаты воздействия можно как-то замерить или зафиксировать, отследить или подвергнуть математическому анализу. Далее, если бы все ограничивалось просто объединением магии и техники, то это оказалось бы слишком простым и банальным. Типа включил проводок, махнул руками и чудо свершилось. В цирке может так и получается у фокусников. Поэтому давайте вспомним про СОЗНАНИЕ, ОСОЗНАНИЕ и НАМЕРЕНИЕ. Без этих трех составляющих даже просто магия невозможна. В итоге имеем синтез магических техник, технических устройств, собственного сознания, намерения своего и намерения клиента (если обратились) и взаимодействие с различными энергиями.

Самый толковый прибор в техномагии это радионик (генератор оргона). Ту энергию, которую может сгенерировать радионик по мощности, не создаст ни одна группа магов. Вопрос в умении приложить эту энергию и направить на исполнения желания (изменения). Прародителем генераторов оргона были установки Райха (иногда это были просто бочки с опилками, в которых устанавливались полые трубы). Такими простыми установками Райх влиял на погоду. На что еще влиял, история умалчивает. Без ощущений и способов концентрации, сверхчувственного восприятия тоже не обойтись. Без живого участия мага (оператора) любая супернавороченная технологическая новинка будет мертва и бесполезна, пока к ней не «прикоснется» человеческая мысль.

Карл Вельц начал промышленное производство генераторов оргона. Чтобы вникнуть в принцип работы этих генераторов нужно неплохо разбираться в физике, теории электромагнитных полей, и других прикладных наук о резонансных системах, спектров излучения живых и неживых объектов и др.

История создания оргонных генераторов.

Карл Ганс Вельц (Karl Hans Welz) родился в Тироле (Tirol), небольшом городке в Австрии, неподалеку от Инсбрука (Innsbruck).

В очень раннем возрасте у него проявились склонности к науке вообще и к изучению звезд в особенности. В результате он с жаром прочитывал любые книги по астрономии, астрофизике, математике и физике, какие только мог раздобыть. В возрасте 16 лет Вельц заинтересовался гипнозом. Он начал изучать эту дисциплину, позже он занялся усовершенствованием техники аутогенной тренировки и постепенно, к 19 годам, всерьез увлекся изучением Хатха Йоги.



Карл Ганс Вельц (Karl Hans Welz)

Эта практика в течение нескольких недель укрепила его, тогда слабое, тело, и вообще значительно улучшила состояние его здоровья. Вполне естественно, что такие замечательные результаты дали Карлу толчок к изучению других наук, не входящих в академический учебный план.

Обучение и практика в области астрологии, практической магии, магии рун, а также практика технологий получения жизненной энергии заняли один год. Он изучил работы Месмера (Mesmer), Коршельта (Korschelt), фон Рейхенбаха (von Reichenbach), Теслы (Tesla), Ланковского (Lahkowski) и других.

В возрасте 19 лет Вельц начал изучать математику и физику в университете. Несколько раз он прерывал обучение ради путешествий, в результате которых он получил ценную информацию по практической магии и использованию жизненной энергии в культурных традициях многих народов, а также общался со многими талантливыми учителями и специалистами в этой области.

Во время пребывания в Южной Америке, Западном Берлине, Швейцарии и, с 1974 года, в Соединенных Штатах Америки он продолжал обучение в данной сфере, что в итоге завершилось общей семантикой, радиоэлектроникой, психоанализом Райха (Reich) и оргонной физикой.

Вскоре после своего прибытия в Соединенные Штаты Вельц построил первые оргонные аккумуляторы и провел с этими приборами множество экспериментов, в основном на растениях.

Стало очевидно, что то, что Райх называл оргоном, есть та же форма энергии, которую Вельц исследовал за десять лет до того, как узнал о Райхе. По сути, прибор, который он построил на несколько лет раньше по проекту Коршельта (Korschelt), и был оргонным аккумулятором.

Коршельт назвал свой прибор Солнечный эфирнолучеиспускательный аппарат ("Solar Ether Radiation Apparatus"), и проект его датируется 1897 годом.

Бочки Месмера (Mesmer), наполненные металлическими опилками, также воспроизведенные и опробованные Вельцем, были, очевидно, простейшими оргонными аккумуляторами, о которых нам известно. Также и задуманы они были ученым для аккумуляции жизненной энергии. Таким образом, мы можем смело утверждать, что Ганц Антон Месмер был первым известным нам ученым, который изобрел аккумулятор жизненной энергии за полтора века до того, как это сделал Райх.

Очень скоро Вельц понял, что оргон может быть спроецирован на любое расстояние, и что проекция следует структуральным связям. Этот факт был очевиден людям всех веков и культур, которые старались целенаправленно использовать жизненную энергию, таким как шаманы, чародеи, спиритуалисты, волшебники и целители. Для трансфера подобного типа ученый разработал математическую модель, соответствующую таким явлениям. Эта модель также рационально описывает удивительные явления экстрасенсорного восприятия, магии, радиоэлектроники, даже астрологии.

История свершилась…

В 1991 году Карл Вельц сделал то, чего не удавалось никому до него: он разработал первый в мире прибор, который действительно генерирует оргонную энергию, он изобрел оргонный генератор.

Этот новый прибор стал событием, гораздо более значительным, чем просто аккумуляция оргонной энергии, что, собственно, и происходит внутри оргонного аккумулятора. Вскоре ученый осознал, что пульсирующая оргонная энергия (которую генерирует оргонный генератор – или вращающаяся планета) трансформирует мертвый оргон (DOR) обратно в оргонную энергию.

Выше изображен первый в истории человечества прибор, который генерировал жизненную энергию, или биоэнергию, ци, оргонную энергию, од, прана, ... каждая культура или национальный язык имеют собственное название для этой энергии. Прибор был создан в 1991 Карлом Гансом Вельцем.

Проблема "плохой работы оргонных аккумуляторов", затрудняемой мертвым оргоном (DOR), была успешно нейтрализована технологическим изобретением – прибором оргонным генератором, впервые в официальной истории человечества.



оргонный генератор, разработанный Карлом Гансом Вельцем.

Еще более поразительных возможностей оргонного генератора ученый добился, когда изобрел DOR-генератор. Доказано, что оргонный генератор – эффективный способ противодействовать негативным последствиям приборов, вырабатывающих в процессе функционирования мертвый оргон (DOR), таких как радиоактивные индикаторы дыма, флуоресцентная трубка, телевизионные экраны и прочий электромагнитный мусор.

Первый оргонный генератор на рынке.

Первым оргонным генератором на рынке был EPG 2000, конец 1992, и состоял он изначально из сменяющих друг друга слоев тонкой спрессованной стальной стружки и прессуемой стеклоармированной стеклянными волокнами массы, длиной 14 дюймов, диаметром 5 дюймов. Вскоре стало совершенно очевидно, что оргонный генератор значительно способствует многим практикам, подразумевающим применение энергии (или оргона), таким как развитие и практика экстрасенсорного восприятия, магия, самосовершенствование и выбор пути с помощью астрологических энергий.

Всестороннее тестирование подтвердило, что оргон, пульсирующий на низких частотах (альфа, тета, дельта и т.д.), значительно эффективнее для образования соответствующих мозговых волн, нежели любой из устаревших к нынешнему моменту методов, использующих звук, свет или электрические импульсы.

Снова история свершилась…

…в 1992, когда мистер Вельц изобрел новый материал, аккумулирующий оргон, которому автором было дано название оргонит.

Оргонит гораздо эффективнее традиционных материалов, таких как слои тонкой спрессованной стальной стружки и прессуемой стеклоармированной массы или целотекс (материалы тонковолокнистой структуры), а также он позволяет производить оргонные аккумуляторы и генераторы маленьких размеров.

Этот новый материал, оргонит, позволяет производить очень маленькие по размеру ци-генераторы, такие как Chi generator® серии JU. Первый оргонный генератор EPG 2000 с оргонитом появился на рынке в начале 1993 года. Тысячи этих приборов по всему миру были раскуплены людьми, которые решили достичь пределов в своих устремлениях.

Создание оргонита привело к дальнейшему развитию: к разработке мощных усилителей и трансферных дисков.



EPG 2000, 1993, уже со слоем оргонита, покрывающим витки внутри прибора.



Слева: PB 2000, один из первых мощных усилителей, еще с латунной трубкой.

Справа: одна из первых трансферных пар.



Один из первых Точных Низкоимпульсных Оргонных Генераторов (Precision Low Pulse Orgone Generators) LPOG 2400, (1997), с серебряной трубкой.

Еще об “исторических” приборах.

EPG 1100 ET - Генератор Критической Энергии – Энергетический Трансмиттер (Edge Power Generator - Energy Transmitter) (1995), один из первых приборов с ци-генератором (Chi generator®), произведенных с использованием оргонита.

FPG 2400 – Генератор Частот (Frequency Generator) (1994), один из первых внешних модулей, совмещенных с радиоэлектронными приборами. Применяется с генераторами "EPU" (Прибор Критической Мощности, "Edge Power Unit").

LPOM 2400 – Низкоимпульсный Оргонный Генератор – Модулятор Частот (Low Pulse Orgone Module Frequency Generator) (1995), один из первых внешних модулей для применения с генераторами "EPU" (Прибор Критической Мощности, "Edge Power Unit").

EPU 2200 HD – Ци Генератор “Прибор Критической Энергии 2200 тяжелого Режима” ("Edge Power Unit 2200 Heavy Duty" Chi Generator®) (1994) с использованием оргонита. приводился в действие с помощью внешнего модуля.

EPU 2400 DL – Средний в Линейке Ци Генераторов “Прибор Критической Энергии 2400 ДеЛюкс ("Edge Power Unit 2400 DeLuxe" Middle of the Line Chi Generator®) (1994), с использованием оргонита. приводился в действие с помощью внешнего модуля.

RAD 3000 HD – один из первых радиоэлектронных приборов (1995) с девятью круговыми шкалами, 100 позиций в каждой, и тремя круговыми шкалами для устанавливания частоты пульсации встроенного оргонного генератора.

Важный шаг!!!

В 1997 году Карл Ганс Вельц преуспел в передаче сигналов одной машины к другой через Атлантику, используя жизненную энергию без электромагнитных частот. В подтверждение теорий, доказанных ученым ранее, никаких усилителей не потребовалось. Это было еще одно “впервые” в истории человечества.

… и история свершилась еще раз…

В 2002 году Карл Ганс Вельц изобрел водяной оптимизатор. Этот прибор не только возвращает воду в свое изначальное состояние, удаляя из нее вредоносную информацию и вновь оживляя, он также снова наполняет воду жизненной энергией. Этот революционный прибор открыл нам новое измерение с неизвестными до сих пор возможностями стимуляции воды.