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Техномагия П. П. Гаряева. Часть 2

10:26. 11 марта 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

01 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Техномагия П.П. Гаряева”.

Автор-сказитель – Юрий Гомонов

Часть 1 https://youtu.be/qbbfJ2HGqW8

“Недавно мне улыбнулась судьба, я познакомился с Петром Петровичем Гаряевым. Я давно наблюдаю за его научной деятельностью и удивляюсь, как же глубоко заглянул в тайны мироздания этот удивительный человек. Он подошёл в своих научных изысканиях к той черте, когда классическая наука заканчивается, и начинается научная магия. Тому, чем занимается этот великий учёный, которого Саль назвал величайшим биологом современности, я дал наименование – техномагия. Этому и посвящена моя новая лекция.” Юрий Гомонов

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Источник: www.youtube.com

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