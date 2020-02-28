Не возмущайтесь, а изучайте историю!

В прошлый раз так получилось, что мой московский друг С.А.Евстифеев опубликовал статью, которую он начал со слов: «Россия – самодостаточное, самобытное Государство русского и других коренных народов, которые совместными усилиями строили, защищали и обогащали свою Родину на протяжении многих сотен лет...» А я, чтобы прокомментировать её (потому как я был категорически не согласен с его формулировками), сделал репост его статьи в своём журнале. Причём мой репост вышел под заголовком: «Россия никогда не была русским государством...»

Моё «никогда» полоснуло многим читателям по сознанию словно бритвой. У кого-то сразу же возник внутренний протест и сомнение в том, что я вообще пишу правду. Один из читателей согласился со мной, но подчеркнул в комментарии: «После Ивана Грозного, да!». Такая реакция читателей на мою публикацию в Интернете породила во мне волну сомнения: «а может и вправду я ошибаюсь, и моё утверждение, основанное не столько на знании истории, сколько на внутреннем чутье, на самом деле ложно?!»

Разумеется, я сразу же принялся сверять исторические факты и проверять сам себя. Как потом оказалось, я таки не ошибся! Всё верно написал. Россия, действительно, никогда не была в буквальном смысле русским государством!

Государство, которым когда-то правили Русские и Русские же были Государствообразующим Народом, так и называлось в старину «Русское Государство»! Оно просуществовало очень непродолжительное время.

А вот когда государствообразующим русским народом стали править нерусские цари, они очень быстро переименовали Русское Государство в государство «РОССИЯ».

Вот информация из всемирной электронной энциклопедии:

«Русское (централизованное) государство (также Русское царство (официально c 1547), Россия (официально с 1654)) — государственное образование конца XV — начала XVIII веков, сложившееся в результате объединения северо-восточных русских княжеств в конце XV века, в эпоху правления великого князя московского Ивана III...» Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство

То есть, из этой справки следует, что до 1654 года на нашей земле существовало Русское Государство или Русское Царство, а после 1654 года вдруг произошла смена вывески — возникла «Россия».

Кстати, упомянутый одним из моих читателей русский царь Иван Васильевич (Грозный), родился: 25 августа 1530 года в Великом княжестве Московском, а умер 18 марта 1584 года в Русском Государстве! — написано в той же электронной энциклопедии.

То есть, это он, Иван Грозный, и создал в 1547 году Русское государство. А потом, спустя почти век (в 1613 году), к власти был приведен правитель из другого рода, нерусского, Михаил Фёдорович Романов, который заложил основы другой государственности.

Ну и какие славянские черты мы можем найти в лике этого Романова?

В «Википедии» под этим прижизненным портретом явно нерусского М.Ф.Романова написано: «художник Иоанн Генрих Ведекинд. Портрет царя Михаила Федоровича 1728 года. Копия с портрета, исполненного в 1636 году и хранящегося в музее города Таллинна».

Теперь смотрите, одновременно с каким событием в 1654 году произошла смена названия «Русское Государство» на название «Россия». Всё объясняет вот эта картина художника А. Кившенко, которая подписана «Церковный собор 1654 года. Начало раскола».

Как написано во всё той же всемирной электронной энциклопедии, упомянутый выше «раскол Русской церкви — это церковный раскол, начавшийся в 1650-х годах в Москве. Связан с реформой патриарха Никона, направленной на внесение изменений в богослужебные книги московской печати и некоторые обряды в целях их унификации с современными греческими...» Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Раскол_Русской_церкви

Портрет патриарха Никона. Может мне кажется, но только лики всех изображённых здесь 9 мужчин более похожи на иудеев, чем на славян. Этот портрет патриарха Никона с клиром был написан в 1660—1665 годах художником Д. Вухтерсом.

Такое совпадение дат указывает на то, что с церковной реформой Никона напрямую связана и смена в 1654 году названия «Русское государство» на название «Россия»!

Разумеется, столь серьёзная реформа (русской веры и Русского Государства) могла быть осуществлена только при непосредственном участии тогдашнего правителя Руси Алексея Михайловича Романова (1629-1676)), сына Михаила Фёдоровича Романова. Но, зачем же нерусские правители Руси (и патриарх, и царь) решили в ходе церковной реформы заменить даже название Русского Государства на название «РОССИЯ»?

Есть на этот счёт такое мнение (возможно спорное):

«В том, что источником заимствования слова «Россия» на Руси стала греческая книжность, никто не сомневается. Любопытно, что слово это (Россия) возникло без всякой связи с исторической Русью!

Впервые некий свирепый северный народ Рош упомянут в библейской (иудейской) Книге Иезекииля и связан, наряду с народами Гог и Магог, с пророчеством о конце света. В греческом языке иудейское Рош записывалось как Ρως или Ηρως. В VI веке н.э. сирийский хронист Захарий Ритор упомянул современный ему народ Ηρως где-то на севере, причём некоторые историки считают, что в этом имени были отражены уже какие-то смутные сведения о конкретном народе русов.

Когда в IX веке реальные русы стали совершать морские набеги на берега Византии и опустошать её города, многие сочли это исполнением библейского пророчества.

Справка: военный поход на Царьград совершал русский князь Олег (известный в истории как Вещий Олег, др.-рус. Ольгъ, Ѡльгъ, ум. 912) — князь Новгородский с 879 года и великий князь Киевский с 882 года. В летописи «Повесть временных лет» приводится его прозвище Вещий (т.е. знающий будущее, предвидящий будущее, а также мудрый или красноречивый). Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Олег_Вещий

Книжное Ρως было легко отождествлено с этим северным народом. Уже в X веке византийцы стали называть страну, где живут русы, именем Ρωςια. В болгарском источнике название Русия впервые засвидетельствовано в конце XIV века. Нет никаких сведений, что в русских источниках оно появилось раньше конца XV столетия. Однако с этого времени оно встречается всё чаще и чаще, в течение XVI века оно становится обыденным и в XVII столетии утверждается окончательно. Греческая буква Ω читалась славянами как У». Источник.

И что же получается? За сменой названия Русское Государство на название Россия возможно стоял жидовский интерес?!

Сейчас поясню, что я имею в виду. Язык, на котором была написана священная книга иудеев — «Тора», на Руси и позже в России назывался не иначе, как «Жидовским языком»). Так вот, жидовское слово Рош (обозначающее некий северный народ, умеющий яростно воевать) греки писали как Ρως. А после военного похода русского князя Олега со своей дружиной на Царьград (Константинополь) в 907 году, византийцы и греки, давно находящиеся под жидовским управлением, связали это греческое Ρως с их представлением о русских людях и стали называть страну, где жили русские именем Ρωςια. Буква ω (омега) в греческом произношении звучит как русская о. Отсюда слово Россия. Так они назвали страну врагов Израиля, упомянутых в иудейской книге Иезекииля!

Таким образом тотальная вероломная антирусская Реформа 1650-х годов, учинённая патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем Романовым, откровенно показала всем, что власть русских на русской земле закончилась, и отныне русские будут подчиняться жидовствующим правителям и находиться в управлении ими.

Вследствие этого и случился на русской земле великий раскол в народе! Новая власть поменяла тогда даже русскую традицию, связанную с захоронением умерших! Всё русское пошло на слом!

В этой связи и в продолжение этой истории я считаю своим долгом напомнить всем русским людям, что установленный Церковью праздник «Покров Богородицы» — это в буквальном смысле антирусский праздник! Он не имеет никакого отношения к истинному христианству! Его, этот якобы «праздник» установил вовсе не Иисус Христос, а те лукавые людишки, которые собрались в Константинополе и назначили сами себя священниками, чтобы властвовать над народами мира от имени Христа-Спасителя! (Классический перехват управления!)

В далёком Х веке наши великие предки, принявшие истинную христианскую веру от самого Андрея Первозванного, ученика и друга Христа, решили крепко проучить константинопольских священников за их жидовские штучки... Однако, так вышло, что на море в тот момент случился сильный шторм. Большие волны и шквалистый ветер сообща утопили ладьи, на которых русские витязи приплыли к берегу, на котором возвышался Константинополь, и многие из них погибли в пучине морской.

В память о гибели от сил стихии большого числа русских воинов жидовствующие священники, говорящие всем, что они христиане, утвердили свой «великий и радостный праздник — Покров Богородицы», да ещё потом навязали его нам, русским! Мол радуйтесь вместе с нами, русские дураки!

Вот как о том историческом событии сегодня рассказывают различные жидовствующие источники:

«Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников. Дата праздника фиксированная — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю).

По преданию, произошло это в 910 году. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью. Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвёртом часу ночи в будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых...» «Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми».

«Как полагает ряд учёных, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы... Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча. Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…» Источник: https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov-presvyatoj-bogorodiczyi.html

Другой источник утверждает следующее: «В IX веке от Р.Х. наши предки – русы, тогда ещё язычники, осадили Константинополь. Во время службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, и, в знак того, что даёт им свою защиту, покрыла их своей ризой. После этого омофор погрузили в прибрежные воды, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала русские ладьи. Есть и другие версии, но самое интересное в этой истории то, что именно Покров, греческий праздник поражения русов, стал одним из главных праздников Русской Православной Церкви...» Источник: http://azbyka.ru/days/prazdnik-pokrov-presvjatoj-vladychicy-nashej-bogorodicy-i-prisnodevy-marii

«Википедия» утверждает следующее:

«Описанные события имели место, согласно некоторым датировкам, в 910 году (по иным источникам, в 902 году), при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, когда Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами, и Константинополю угрожала опасность. В иных источниках говорится о войне с племенами русов в 860 году или болгар в 926 году. Однако полной ясности в данном вопросе трудно достичь, поскольку описание события заимствовано из жития Андрея Юродивого, годы жизни которого можно установить лишь предположительно...» Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Покров_Пресвятой_Богородицы

Смотрите! У нашей Церкви есть только предание о гибели «русских варваров» от сил стихии (как священники до сих пор славян называют), но точной календарной даты (и даже точного года!), когда произошло это трагическое для нашего народа событие, никто не знает! Однако, несмотря на это, жидовствующие священники, люто ненавидящие русских, решили таки установить ежегодный «великий и радостный праздник поражения русов вблизи Константинополя» и назначить дату его проведения аккурат 1 октября по старому стилю или 14 октября по новому стилю! (Заменив тем самым на жидовский «Покров» — русский календарный день «Покров», связанный с началом резкого похолодания в северном полушарии земли и выпадением первого снега). А наши зомбированные религиозным опиумом верующие ежегодно соучаствуют в этой жидовской радости!

Русский Покров, отмечаемый 1 (14) октября.

Не могу обойти молчанием и вот эту приведенную выше строчку: «В IX веке от Р.Х. наши предки – русы, тогда ещё язычники, осадили Константинополь...».

Про то, что наши предки оставались в 9-м веке язычниками — это ложь жидовствующих историков! К счастью, я могу это сейчас доказать, благо сохранился старинный документ, это доказывающий.

Чтобы многое не пересказывать здесь, сошлюсь на свою же раннюю публикацию «В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!», где я ссылаюсь на исторические свидетельства Арсения Суханова.

«10 июня 1649 года Арсений вместе с Паисием и иеродиаконом Ионою отправился в Константинополь с заданием описать церковные обычаи. Однако доехать до Царьграда Суханову не удалось — он дважды возвращается в Москву, сначала из Ясс а затем, 8 декабря 1650 года — с Афона. Вернувшись из путешествия, Суханов передал в Посольский приказ свои «Прения с греками о вере», а также сведения о путешествии с подробным описанием обычаев, нравов местного населения, климата и растительности, животного мира, крепостных укреплений городов, через которые проходил его путь...»

Справка: «Иеромонах Арсений (в миру Антон Путилович Суханов; родился в 1600 году, место рождения — деревня Спицыно, Псковский стан, дата смерти — 14 августа 1668 года, место смерти — Москва, Русское царство) — русский церковный и государственный деятель, дипломат, писатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиева монастыря. Совершил несколько путешествий на Восток. Автор «Прений с греками о вере» и «Проскинитария». Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсений_(Суханов)

Так вот, в дипломатическом докладе иеромонаха Арсения государю, который был написан им после путешествия в Грецию и назван так: «Прения с греками о вере», написано:

«...Такоже и мы вашим вопросам ответ даём: всуе вы хвалитеся тем, что мы от вас крещение приняли. Мы крещение приняли от апостола Андрея, как, по Вознесении Господни, прииде апостол Андрей в Византию, и оттуду Чёрным морем шёл до Днепра и Днепром вверх до Киева, а от Киева даже и до Великаго Новаграда; и ходя тем путём, учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил, а в Киеве будучи, крест воздвигнул, якоже пишет в книге «О правой вере». Потом сослан был от Нерона, царя римского, в заточение Климент папа Римский в Корсунь, еже ныне зовется Крым; и он, будучи в Корсуни, своим учением корсунян в веру привёл и крестил, и ту и преставился...»

Иначе говоря, в своих прениях с греками иеромонах Арсений излагал им, что Русь была крещена не князем Владимиром, (как нам и сейчас рассказывают!), а на самом деле одним из апостолов Христа – Андреем, прозванным Первозванным, который помимо Киева был также в Великом Новгороде, где «учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил». Упомянутый иеромонахом Арсением папа Климент, сосланный в Корсунь (в Крым), считается «четвёртым епископом Римским» (4-м папой римским). И был он в этой должности, согласно официальной хронике Римско-католической церкви, с 88 или с 90 по 97 или 99 год. Источник. При этом упомянутый папа римский Климент был современником апостола Андрея Первозванного.

Читаем далее посольский доклад Арсения Суханова «Прения с греками о вере», написанный в 1650 году:

«А Климент папа – ученик Петра апостола и поставлен бысть им в Риме; и был один папа в Риме. А Петр апостол – брат Андрею апостолу, которой будучи у вас, и к нам пришёл. И великий князь Владимер крестился в Корсуни (в Крыму) от тех християн, которыя от Климента крещенны; и мощи Климентовы ис Корсуни взял Владимер к себе в Киев и митрополита и весь освящённыи чин. А мы как прияли веру и крещение от апостола Андрея, так и держим: крестимся даж и доныне по их 50-му правилу в купели в три погружения и их правило блюдём твёрдо. А вы, греки, апостольского правила не храните: в купели в три погружения ныне не креститеся, но по новому римскому уставу обливаетеся и покропляетеся. И посему знатно, что мы крещение от апостол прияли, а не от вас греков...» Источник: http://portal-credo.ru/site/print.php?act=lib&id=1174

И вот, несмотря на этот доклад Арсения Суханова царю Алексею Михайловичу Романову, в 1654 году состоялся Церковный собор, на котором священники во главе с патриархом Никоном приняли предательское и вероломное решение — сделать на Руси всё так, как было принято в прожидовленной Греции!

Уместно будет сказать, что название этой страны прожидовленные христианские священники тоже поменяли, причём ещё раньше, чем название Русской страны. А ведь ранее то была не Греция, а Эллада! (Википедия: «Эллада — самоназвание Греции. Термин Эллада часто применяется в отношении Древней Греции». То есть, была Эллада и вдруг кто-то взял и переименовал её в Грецию!). Сами жители современной Греции до сих пор, несмотря ни на что, продолжают называть себя эллинами, а свою страну — Элладой. Они не согласны быть «греками»!

Ну а сейчас под занавес повествования как бы «вишенка на торте»: в своей прошлой публикации «Россия никогда не была русским государством...» я также написал следующее:

«Когда в 1914 году началась Первая мировая война, евреи-марксисты, жаждавшие свергнуть в России Самодержавие любой ценой и установить Коммунистическую систему правления, стали готовиться к революции. Подготовка к ней заняла целых три года. Причём этим марксистам удалось осуществить государственный переворот лишь после того, как они смогли посеять в сознание русского народа (на фоне вызванного войной глубокого экономического кризиса и голода) зёрна ненависти и к царскому режиму, и к Церкви.

И вот когда векторы недовольства и ненависти к царскому режиму и Церкви совпали (сложились) у евреев-марксистов и у русских, тогда только революционерам и удалось осуществить перехват государственной власти!

Так потом её, власть, надо было ещё и удержать! А чтобы удержать власть, им пришлось следом организовать Гражданскую войну, которая проходила с 1918 по 1922 годы между «красными» и «белыми», и велась до полной победы одной из сторон. Победили тогда «красные», они же марксисты, они же большевики, они же коммунисты.

Из-за этой победы «красных», возглавляемых евреями-коммунистами и евреями-комиссарами, наш многонациональный народ потом пережил ещё в одну мировую войну 1941-1945 годов, вторую по счёту, при этом русский народ потерял убитыми и погибшими более 20 миллионов своих братьев и сестёр!...»

Один из читателей, дойдя до этих слов, пришёл в возмущение и написал мне комментарий: «Ну это уже совсем "клиника"... То есть, война 1941-1945 годов произошла "из-за победы "красных" в Гражданской войне"?! Честно говоря, даже слов нет. Цензурных...»

Я ответил на это: «А что вас так удивляет?! Геббельс в 1936 году, когда мировой войной ещё и не пахло, заявил из Нюрнберга на весь мир, что Гитлер — новый Спаситель человечества от евреев-коммунистов, а ближайшее окружение Гитлера — это "апостолы" нью-Спасителя. Почитайте документы, находящиеся в открытом доступе!»

Разумеется, это заявление Геббельса для меня — разновидность жидовской лжи, а точнее это была предвоенная дезинформация (пропаганда). Никаким Спасителем мира фюрер германской нации Адольф Гитлер не был и не мог быть. Как и Йозеф Геббельс, который не был ни арийцем, ни даже немцем по крови. Он был германским евреем-нацистом, обещавшим миру уничтожить советских евреев-коммунистов-большевиков руками всех тех, кто присягнёт фюреру!

При всей нелепости той ситуации, возникшей в мире в первой половине ХХ века, когда уже в современной России жидовствующие стали проклинать Коммунизм как идею, придуманную евреем Мордехаем Марксом Леви (его псевдоним — Карл Маркс), и проклинать Коммунизм как государственный строй Советского Союза, при котором выросло несколько поколений советских граждан, вдруг к делу очернения СССР подключился глава антирусской организации «Русская Православная Церковь», патриарх Кирилл Гундяев, заявивший недавно следующее:

Читатель, вдумайтесь, осмыслите слова этого человека в костюме священнослужителя:

«Вот некоторые недоумевают и говорят, ну почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война?! Почему так много народа погибло?! (50 миллионов человек, из которых более 27 миллионов — граждане СССР). Ни с чем не сравнимое страдание людей! Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, которым взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства: что и то было наказание за грех!!! За страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над святынями, над верой!

Наконец, разве могло быть без суда с лёгкостью пройдено такое страшное явление в жизни народной как уничтожение верующей части общества? Уничтожение Церкви, мученичество исповедничества!

Наша отечественная история как никакая другая учит наш народ тому, что Суд Божий происходит не только в Вечности, он происходит и в истории... И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей! Иногда наказания эти очень страшные! Примерами таких наказаний наполнено «священное писание» Ветхого завета...»

Вот самая «священная» для иудеев часть «Ветхого завета», в ней прописано, как они, ведомые Господом, должны нас убивать!

Патриарх Кирилл: «История наша свидетельствует о том, что Бог поругаем не бывает!

Но наказание Божье — это не проявление некоего деспотизма и жестокости, о чём с удовольствием нередко рассуждают люди неверующие..., наказание Божье — это явление Божьей правды! Это явление Божественной справедливости, без которой не может быть бытия мира! Наказание Божье — это установление того баланса, без которого всякая система будет обрушена. Наказание Божие есть всегда проявление в том числе и любви Божьей к людям во имя их исправления!»

Если поверить словам нынешнего патриарха РПЦ МП Кирилла Гундяева, то мы должны согласиться с тем, что Адольф Гитлер, его нацистская идеология и нападение гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года — были ниспосланы нашему народу буквально как Божье наказание за «богоотступничество всего народа», «за кощунство и издевательство над Церковью, над верой!»

Вот и получается (по мнению нашего патриарха), что из-за победы в Гражданской войне 1918-1922 годов «Красной Армии», возглавляемой евреями-коммунистами и евреями-комиссарами, наш многонациональный народ потом пережил ещё одну мировую войну 1941-1945 годов, вторую по счёту, и она была дана нам в качестве Божьего наказания за грехи! При этом русский народ потерял убитыми и погибшими более 20 миллионов своих братьев и сестёр!... Спрашивается: а победили бы в 1922 году «белые» и восстановили бы Российскую империю, порушенную евреями-большевиками в 1917 году, то новой мировой войны и не было бы?!

Новая мировая война всё равно бы была! Это также очевидно, как и то, что против России затевается уже третья по счёту мировая война. Потому что народ «Рош» (русский народ!) обозначен в «иудейской Торе» как «свирепый северный народ», могущий устроить иудеям буквально «конец света». А они, разумеется, не хотят, чтобы наш народ явился для них Божьим наказанием за все их грехи, вот и стремятся вот уже пятый век подряд исподволь, мало-помалу, через различные ухищрения, в том числе и с помощью своего кровожадного Господа, стереть русский народ с лица земли...

И нас, русских, с каждым годом и с каждым днём действительно становится всё меньше и меньше на планете... Это факт, объяснение которому я дал выше.

26 февраля 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Светлана Кузьмина: всем добрый день! Антон, с интересом прочитала вашу статью. Если посмотреть не только на прижизненные портреты царских особ, но и на их происхождение и фамилии, то от русскости можно ничего не увидеть — Екатерина I — Марта Самуиловна Скавронская. Их дочь с Петром I — Анна Петровна в браке с германским герцогом произвели на свет Петра III (Ульрих Гольштейн-Готтропский); Пётр III с немкой Софией Фредерикой Августой рождают Павла I, который в союзе с очередной немкой Софией-Марией-Доротеей-Луизой-Августой Вюртембергской (на Руси Мария Фёдоровна) дают жизнь следующим «русским» царям — Николаю I и Александру I. Женой Николая I становится дочь прусского короля Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, взявшая имя Александра Фёдоровна, и появляется очередной «русский» царь Александр II. Александр II, не меняя привычных традиций, женится на немке Максимилиане Августе Гессен-Дармштадской (Мария Александровна), в наследство вступает «русский» Александр III, который в браке с принцессой-датчанкой Марией-Софией-Федерикой-Дагмарой рождают последнего «русского» императора Николая II. В супруги Николай II выбирает немку Викторию-Алису-Елену-Луизу Гессен-Дармштадтскую (Александра Фёдоровна).

Вот такое государство с «русскими» царями над русским народом. И если кто-то скажет, что русский — это не кровь и гены, а то, насколько сам человек связывает свой внутренний мир с культурой, ценностными ориентирами, традициями, языком русского мира, то как же вяжется со всем этим крепостное право, введённое «русскими» царями для одного только русского народа?!

После отмены крепостного права русский народ сразу же попал в банковскую кабалу на 49 лет, прямо как сегодня — все в кредитах!

И где была наша святая церковь, когда народ русский продавали аки скотину?

Так церковь сама была вторым рабовладельцем после государства, владея лучшими землями и 4,5 миллионами крепостных душ, которые и работали на её обогащение.

Симбиоз церковной и царской власти держал в повиновении русский народ жестокими репрессивными методами, в том числе законодательными актами (Соборное Уложение 1649 года, Указы Алексея Михайловича 1653 года и Анны Иоановны 1731 года о борьбе с колдовством, Судебник 1845 года и т.д.), по которым люди наказывались смертью через сожжение!

Где была святая церковь, когда царское правительство жестоко подавляло антиалкогольные бунты 1858-1860 годов, прокатившиеся по 32 губерниям?! Заступилась ли она за бунтовщиков, выступила ли против умышленного спаивания нации?

Нет! Но хуже того, она расправлялись и с теми монахами, которые поддержали стремление русского народа к трезвому образу жизни!

Так может быть, Антон, большевикам и не требовалось особых усилий, чтобы настраивать народ против царского режима и церкви, которая всегда стояла на защите интересов власть имеющих и капитала?

Я видела картины русских художников в Инете, на которых изображены батюшки, освящающие шинки, кабаки и бордели, чтобы бизнес сей процветал. Тем более, что и царя то отстранили от власти евреи-либералы, коих было уже много в Российской империи. По большому счёту, русскому народу нет никакой разницы, каким способом и какие силы, будь то насильственное крещение в чуждую религию, крепостное право от нерусских царей или борьба евреев-либералов с евреями-большевиками, уничтожали этот народ миллионами.

Вы правы, что нет пока способа прекратить это! Большевикам помогла Первая Мировая — оружие было в руках простого народа. Сегодня есть только безоружный народ и многочисленный аппарат подавления.

Всего вам доброго!