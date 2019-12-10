Побег с Лубянки. История предательства шифровальщика Шеймова

Автор: Игорь Атаманенко

Предательство в форме измены родине существует с тех пор, как общность людей превратилась в государство и со шпионажем следует стопа в стопу, плечо к плечу.

В истории земной цивилизации бессчетно много примеров, когда предатели вероломно нарушали воинскую присягу, пренебрегали долгом чести и морали, попирали законы человеческого общежития.

Например, 300 спартанцев во главе с царем Леонидом во время греко-персидской войны стойко обороняли Фермопилы и устояли бы, но все пали смертью храбрых в результате предательства, когда двурушник провел воинов Ксеркса им в тыл. Афинский стратег-изменник Алквиад покинул войско в переломный момент Пелопоннесской войны и перешел на сторону Спарты. Гетман-оборотень Мазепа предал Петра Великого и переметнулся к шведскому королю Карлу XII.

Примеров измены родине служивыми далекого прошлого великое множество, но в предлагаемом очерке на основе публикаций итальянского журнала Panorama, американского издания Time и рассекреченных материалов Второго главка КГБ СССР отслеживается случай, который, с одной стороны, впечатляет величиной материальной выгоды, полученной предателем, с другой – необъясним с точки зрения ординарной людской логики и психологии.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ПОИСКИ

Летом 1980 года всем сотрудникам силовых структур СССР были розданы фото семьи Шеймовых – Виктора, Ольги и их пятилетней дочери, пропавших без вести. Чтобы стимулировать интерес к их поиску, через агентов МВД и КГБ был распространен слух, будто глава семейства – ответственный сотрудник центрального аппарата Комитета госбезопасности. В доказательство этого посыла было объявлено, что Следственное управление КГБ СССР возбудило уголовное дело по факту исчезновения семьи.

По прошествии нескольких месяцев поиски семьи удивительным образом пересеклись с другим уголовным делом: 28 декабря 1980 года сотрудники 5-го отделения (Таганско-Краснопресненская линия) Отдела по охране метрополитена ГУВД Мосгорисполкома задержали на станции «Ждановская» и убили заместителя начальника секретариата КГБ СССР майора Афанасьева. 14 января 1981 года Генеральная прокуратура СССР выдала санкцию на арест подозреваемых, которые вскоре дали признательные показания. Вслед за этим в Комитете госбезопасности появилась версия о причастности арестованных к исчезновению семьи Шеймовых.

На допросах экс-милиционеры, с трудом вспоминая детали, путались в подробностях, давали противоречивые показания о совершенных ими злодеяниях. Один из злоумышленников обмолвился об убийстве какой-то семьи. Так в рамках уголовного дела «Убийство майора Афанасьева» появилась версия об убийстве Шеймовых. Ее и стали проверять. Установить истину можно было, лишь отыскав трупы.

В распоряжение прокуратуры для поиска в лесном массиве возможных мест захоронения трупов Московский ВО выделил (!) полк солдат-срочников. Специальными щупами они бурили скважины глубиной до полутора метров на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Несмотря на все предпринятые усилия, трупы найдены не были, и версия об убийстве Шеймовых так и не нашла подтверждения. Впрочем, со временем появились косвенные данные, что Шеймов, живой и невредимый, находится в стане противника, однако оставалась неизвестна судьба его жены и дочери.

БЕЖАТЬ – ТАК ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

В 1969 году Виктор Иванович Шеймов, окончив МВТУ им. Баумана, попал на работу в закрытый НИИ Министерства обороны, где занимался разработкой систем наведения ракет с космических спутников. Там на него положили глаз вербовщики из комитета. Они решили, что Шеймов, этот рефлектирующий интеллигент, по всем параметрам подходит для работы на более высоком уровне, и в 1971 году он приступил к работе в самом засекреченном подразделении КГБ – в Восьмом главном Управлении, которое обеспечивало безопасность и функционирование всей шифровальной связи Советского Союза, а также отвечало за правительственные коммуникации внутри страны и за рубежом.

Лично Шеймов специализировался на защите шифровальной связи в условиях наших посольств и резидентур за границей. В забугорье, как известно, местные спецслужбы из кожи вон лезут, чтобы насовать «жучков» в наши представительства и, если повезет, проникнуть в алтарь посольства – в шифровальное помещение.

Работа в Восьмом главке высокооплачиваемая, престижная, не связана с вербовкой агентов, проведением обысков или просиживанием в засадах. Конечно, туда тянулись талантливые научно-технические кадры. Их проверяли до четвертого колена, собирая отзывы и друзей, и недругов.

По прошествии периода адаптации сотрудники попадали в атмосферу важной для СССР работы, их щедро поощряли орденами за успехи, создавали условия для приобретения ими научных степеней и званий – творчески состоятельные личности «остепенялись» походя, без отрыва от производства подготавливали и защищали кандидатские и докторские диссертации, многие становились лауреатами Государственных премий…

Вместе с тем жизнь шифровальщика проходила в своем, герметично закрытом пространстве. Она была тяжела не только из-за изнурительного кропотливого труда – давила секретность, особенно за границей, где они находились под особым присмотром собственной службы безопасности и были вынуждены следовать жестким правилам поведения. Ведь чужие шифры – клад для любой разведки. Если перед спецслужбой стоит дилемма: кого вербовать – министра или шифровальщика, она предпочтет последнего. Министры приходят и уходят, а секреты криптографии остаются неизменными многие годы. Кроме того, шифровальщик может обеспечить доступ ко многим секретным коммуникациям и предоставить возможность знакомиться со всеми ранее перехваченными телеграммами…

Карьера Шеймова в Восьмом главке КГБ была стремительной, как полет пули: за восемь лет службы – он майор и (!) начальник отдела, курирующего шифровальную связь наших посольств. По партийной линии – заместитель секретаря партийной организации. Но, несмотря на все внешние достижения, его угнетало чувство внутренней неудовлетворенности. Это чувство, как он признается в своих мемуарах, «превращалось в отрицание всего совкового»…

Как жить дальше? Приспосабливаться, делать свое дело и, закрыв глаза и рот, ждать, когда все переменится само собой? Подать рапорт об отставке и распрощаться с КГБ? Открыто выступить против режима, как Сахаров? Создать антикоммунистическую организацию?

В мемуарах он пафосно расскажет о причинах и мотивах своего бегства. Масса всего: обсуждение литературных трудов запрещенных в Союзе авторов во время ночных посиделок с московскими диссидентами, ставшими его суррогатными отцами; лицемерие начальства и вождей; неудовлетворенность своим образом жизни; пессимистичный взгляд на будущее страны; желание не просто возмущаться существующим строем, сидя, как многие, уставившись в стакан на кухне, нет! – стремление участвовать в полном его разгроме, да еще и в глобальном масштабе. Со слов Шеймова, когда он почувствовал, «что в нем горит пламя истой фронды», он принял решение ступить на встречную полосу судьбы, и доминантой его существования стала идея сделать ноги из Союза.

Зная из первых рук возможности КГБ и трезво оценивая свои силы, прагматик Шеймов выбрал самый рациональный, хотя и самый рискованный во всех отношениях вариант – бежать на Запад. Причем с женой и дочкой! Материальная сторона исхода из СССР его нисколько не заботила – он знал наверняка, что и его семья, и даже его внуки будут обеспечены до конца дней своих, после того как он продаст американцам тот багаж сведений, которым располагал.

Вопрос был в том, как бежать? За границу, даже в Болгарию, всей семьей не выпускали. Оставалось только одно: связаться с сильной разведкой. С кем? С английской СИС или с ЦРУ? Англичане? Нет, с этими высокомерными интриганами каши не сваришь! Лучше – американцы. Надо как-то изловчиться и выйти на них, а выйдя, заинтересовать своим положением и убедить, чтобы они организовали побег. Договориться по телефону о встрече? Исключено – тут же повяжут. Написать письмо? Перехватят и посадят. Остается одно: лично войти в контакт с американцами. И судьба предоставила ему такой шанс во время его второй служебной командировки в Польшу.

За несколько суток пребывания на территории советского посольства в Варшаве Шеймов хорошо изучил распорядок жизни российской колонии и в ожидании вечера, когда будет демонстрироваться очередной свежий фильм из Москвы, осуществил рекогносцировку и все просчитал. После обеда того же дня провел блиц-подготовку: пожаловался приставленному к нему охраннику на расстройство желудка из-за несвежей пищи. Тот с энтузиазмом подхватил тему: «Травят нас эти гады поляки, постоянно стремятся всучить продукты с истекшим сроком годности, да и с комендантом посольства давно пора разобраться, закупает, понимаешь, этот жулик по дешевке что ни попадя. Прикармливает своих поставщиков, с которыми в доле. Все руки не доходят до этого захребетника, чтоб ему пусто было! »

Вечером служащие густыми цепями двинулись в кинозал культурного центра. Шеймов, на ходу переговариваясь с охранником, будто нечаянно уронил зажигалку. Искать её в такой сутолоке глупо и бесполезно, и он бросил своему стражу: «Я – в туалет, сейчас вернусь! » При этом скорчил такую страдальческую мину, что у самого рьяного охранника сомнения отпали бы сами собой…

Закрывшись в кабине, минуты три тужился, пока не извлек из прямой кишки тончайшую стеклянную капсулу – домашняя заготовка – с пятью свернутыми трубочкой купюрами по 10 долларов. С помощью заранее припрятанных за бачком унитаза плоскогубцев открыл окно. Приклеил бороду и усы, надел темные очки. Ему повезло: на улице рядом остановился грузовик, закрывший оконный проем от польского полицейского, охранявшего посольство, и незамеченным спрыгнул на тротуар. Затем – такси, коих тьма-тьмущая на улицах вечерней Варшавы. Небрежно бросил водителю по-английски: «American Embassy! » Расплатился долларами.

Так 31 октября 1979 года в Варшаве Шеймов, обманув бдительного охранника, предпринял кинжальный бросок в американское посольство, где сотрудники резидентуры ЦРУ тотчас раскрыли объятия ему навстречу, едва он назвал свою должность. Что вполне объяснимо, ведь чужие шифры – клад для любой разведки. Возникни перед спецслужбистом альтернатива: вербовать резидента или шифровальщика, то даже стажер ткнет пальцем в последнего. Почему? Да потому, что шифровальщик может дать ключ к разгадке многих секретов, и не только текущего дня, но и тех, что накопились в архивных файлах за последние 10–20 лет. Это прежде всего обмен шифротелеграммами резидента и Центра, что сулит прямой выход на затаившихся в недрах родных спецслужб «кротов», и шифрованная переписка по дипломатическому каналу, и… Да мало ли, в какие тайны противника можно проникнуть с помощью шифровальщика-перебежчика!

В общем, при появлении Шеймова у встретивших его американских разведчиков из резидентуры ЦРУ в Варшаве возникло легкое головокружение: не многим выпадает кон принять такого гостя, дары приносящего. Тут ведь не какие-то кодовые таблицы, нет – шифровальщик во плоти и крови!

Но разум быстро возобладал над эмоциями. Несколько контрольных вопросов: кто начальник линии «Х» – научно-технической разведки? Ваша должность и денежное довольствие? Чем занимаетесь в Москве? Сколько лет состоите в КПСС и в системе КГБ?

Записав домашний адрес и телефон визитера, американцы предложили ему немедленно выехать в США.

Но Шеймова это не устраивало, он поставил свои условия: личная встреча со связником после возвращения в Москву и организация вывоза его самого, жены и малолетней дочери в Штаты.

После достижения взаимопонимания между тайно договаривавшимися сторонами все в ту ночь произошло согласно годами отработанному сценарию: вывоз «инициативника» из американского посольства на «чистой», то есть не принадлежащей разведчику машине, скоростное родео в течение 30–40 минут по опустевшим ночным улицам Варшавы для проверки, нет ли «хвоста»…

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

По признанию Шеймова, его московская шпионосессия ограничилась тремя встречами с сотрудником «глубокого прикрытия» резидентуры ЦРУ, действовавшей в столице под «крышей» посольства США. Явки проходили в бассейне «Москва» поздним вечером. Место выбрано не случайно – для «наружки» заговорщики недосягаемы: невозможно сфотографировать их и запеленговать разговор в воде! Да и со стороны все выглядит естественно: плывут рядом две резиновые шапочки, коих тьма-тьмущая в бассейне, поди догадайся, что они – шпионы!

На явках Шеймов передавал лишь строго дозированные сведения о своей работе. Стратегические секреты выдавать отказался категорически, так как опасался, что в этом случае американцы принудят его остаться в Союзе в качестве «крота».

В ходе второй встречи связник сообщил Шеймову, что руководство ЦРУ и администрация президента США санкционировали организацию побега. От Шеймова требовалось лишь передать фотографии для документов и сообщить полные антропологические данные, свои и членов семьи: точный рост, объем груди, вес, размер одежды и обуви. Заодно связник поинтересовался, как подопечный и его домочадцы переносят морскую качку? Шеймов решил, что за границу их будут нелегально транспортировать морским путем. Он тут же задал уточняющий вопрос. Однако связник, не подтвердив, но и не опровергнув догадок, потребовал одного: не суетиться и ждать сигнала.

Скорее всего связник не знал, каким способом произойдет перемещение беглецов. Что же касается Шеймова, то ему, по его собственному признанию, было абсолютно безразлично – пусть голова болит у американцев. Единственное, о чем он предупредил связника, что вылет из международного аэропорта Шереметьево-2 по фальшивым документам чреват провалом всего предприятия: в аэропорту могли оказаться сотрудники КГБ, знавшие его в лицо. На прощание американец пообещал придумать нечто из ряда вон выходящее.

Получив заверения, Шеймов и его жена, которая к тому времени была посвящена в планы мужа, стали активно готовиться к побегу, приняв все необходимые обеспечительные меры. Так, Ольга незамедлительно сняла некоторые вещи с антресолей, чтобы не делать это накануне бегства – антресоли должны остаться пыльными. Хотелось захватить с собой и семейные альбомы, и вещи, любимые с детства, но Шеймов был непреклонен: ничто не должно указывать на подготовку к убытию, все должно выглядеть как необъяснимое исчезновение всей семьи. Семейные фото скопировали в фотоателье.

Хитроумному Шеймову пришла в голову мысль представить исчезновение как несчастный случай, как гибель всей семьи. В последующем это исключило бы преследование их родителей со стороны КГБ. Но главное – ничто не должно было вынудить начальство сразу предпринять решительные меры по замене или модификации всего объема технической информации, которую предатель собирался передать американцам.

Оставались родители. Как быть с ними? Они же умрут от горя, узнав о внезапном исчезновении и о смерти горячо любимого сына, невестки и внучки! Но в планы их посвящать нельзя. Отец – ортодоксальный коммунист, он ничего не поймет, а мать… Жалко мать. И тогда в день своего рождения Виктор заехал к родителям и походя, между прочим, сказал: «Мама, мне предстоит командировка… Сложная, в чем-то даже опасная. Прошу тебя, не верь, если услышишь, что я погиб. Не верь, пока не увидишь мой труп». Мать очень удивилась, но спрашивать ни о чем не решилась – такая уж работа у сына. Абсолютно секретная!

Операцию решено было проводить в пятницу – на работе не хватятся до понедельника. Чтобы сбить с толку возможных преследователей и запутать следы, Ольга приобрела билеты на поезд Москва–Ужгород, а Виктор предупредил начальство, что уезжает в Подмосковье, на дачу к приятелю, где отсутствует телефонная связь.

Постарались и американцы. В целях создания отвлекающего маневра, а также для того, чтобы растащить силы «наружки», все сотрудники резидентуры ЦРУ в Москве, действовавшие с посольских позиций, с 18 и до 23 часов без устали кружили по городу, имитируя выход на встречу со своей агентурой.

В пятницу в 22.30 из Внуково стартовал военно-транспортный самолет НАТО, накануне прибывший в Москву, чтобы забрать из американского посольства несколько тонн отработавшей свой ресурс электронной аппаратуры. На место второго пилота сел загримированный и переодетый в американскую военную форму Виктор Шеймов. Жену и дочь доставили к самолету в контейнерах.

РАЗБОР ОТЛЕТА

Сегодня не представляется возможным определить, сколько времени руководство КГБ не имело представления о побеге Шеймова. Противоречивы и высказывания на этот счет бывших руководителей комитета. В частности, Ф.Д. Бобков, бывший заместитель председателя КГБ, в книге «КГБ и власть» пишет:

«К великому нашему стыду, вскоре было установлено: ни в Москве, ни в стране Шеймова и его семьи нет. Выехали. Сами они, конечно, этого сделать не смогли бы. Всех троих вывезли, очевидно, с их согласия…

Провели тщательное расследование. И снова нас ждал удар…

Итак, Шеймова с женой и дочерью вывезли. Каким образом? Контрразведка на этот вопрос ответить не могла, да, по-видимому, не очень и стремилась – трудно признавать свои провалы! »

По утверждению В.А. Крючкова, экс-главы КГБ СССР, после назначения в мае 1982 года председателем Комитета госбезопасности В.И. Федорчука было проведено повторное расследование дела об исчезновении шифровальщика Шеймова, его жены и ребенка. Контрразведчики настаивали на версии убийства всей семьи и отрицали версию её вывоза из СССР американцами.

Логика подсказывает, что лишь после вербовки полковником В.И. Черкашиным в апреле 1985 года начальника контрразведывательного подразделения ЦРУ Олдрича Эймса, было точно установлено, что Шеймов и его семья были вывезены американцами в США в мае 1980 года.

По прибытии в США Шеймовых поселили, разумеется, под чужой фамилией в двухэтажном коттедже под Вашингтоном. Аренда дома и сада, продукты питания и прислуга – все за счет ЦРУ. Виктору изменили внешность с помощью пластической операции лица и вручили медаль. Кроме того, его определили под охрану американского федерального закона «О защите помощников, способствующих процветанию Соединенных Штатов Америки».

Однако, несмотря на все потуги, цэрэушным покровителям не удалось представить Шеймова западному обывателю бескорыстным борцом с советским режимом, то есть канонизации предателя не произошло.

«Корыстный шпионаж Шеймова, обильно проплаченный ЦРУ, – отмечал авторитетный исследователь деятельности западных спецслужб Филипп Найтли в своей статье в итальянском журнале «Панорама», – базируется в равной степени на намерении покупателя (ЦРУ) приобрести товар (информацию) и на желании продавца (Шеймова) получить наличные. Идеологические же и политические мотивы, которыми в свое время руководствовались члены «атомной шпионской группы»: Энрико Ферми, Клаус Фукс или члены «кембриджской пятерки»: Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклин, Джон Кернкросс и Энтони Блант, шифровальщику-перебежчику попросту чужды».

В конце 1980-х Шеймов, пытаясь оправдать свое предательство в глазах американской общественности, выступил с рядом сенсационных разоблачений. В частности, заявил, что из материалов КГБ, к которым он как шифровальщик имел доступ, ему стало известно, что именно это ведомство организовало покушение на папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году и президента Пакистана Зия-уль-Хака в 1988 году.

Для «кукловодов» Шеймова выступление обернулось полным провалом. Ведь американские журналисты, знатоки спецслужб, отслеживавшие передвижения шифровальщика-оборотня, были осведомлены, что с мая 1980 года он не имел никакого отношения к КГБ и ни к каким секретам допущен не был. И пишущая братия отвергла подтасовку, заявив, что «так называемая объективная информация о покушениях» была состряпана в Лэнгли, а перебежчик лишь огласил ее.

Тогда последовал дубль второй: в 1993 году издательство Nevel institute press выпустило книгу Шеймова на русском языке «Башня секретов: документальный шпионский детектив», где он от третьего лица рассказывает о своей работе в КГБ и о побеге в США.

И опять промашка. Даже американские рецензенты из «Вашингтон пост» нашли в опусе «нарциссизм, глубину и постоянство той любви, которую автор питает к самому себе. ОН придумал план побега. ОН осуществил его вопреки всем препятствиям. ОН утер нос ЦРУ и КГБ, показав обеим спецслужбам мастер-класс. Прямо-таки непревзойденный творец гениальных операций и бриллиант в куче навоза! »

Журнал «Тайм» более жестко отозвался о предателе. В статье о его книге, озаглавленной «Shame on you, Victor! » – «Позор тебе, Виктор! » (по-английски shame – шейм означает «стыд, позор»), эксперты ФБР, пожелавшие остаться анонимными, сначала пожурили изменника за то, что он отказался от сотрудничества с ЦРУ на долгосрочной основе – не стал его полноценным «кротом» в КГБ, а закончили пассажем-ультиматумом: «Виктор, не строй из себя Снегурочку, когда ЦРУ водит тебя в номера! »

Похоже, с Шеймовым его американские хозяева сделали то, что и положено делать с мавром…

Об авторе: Игорь Григорьевич Атаманенко – историк спецслужб, подполковник в отставке.

Источник: https://nstarikov.ru/pobeg-s-lubjanki-istorija-predatelstva-shifrovalshhika-shejmova-111221