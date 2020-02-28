Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы

Выпуск 4. Союз Державы и народа

Алексей Орлов, Александр Соколов и Валентин Назаров



Выпуск 1. Цель, задачи и условия – https://youtu.be/W5mcsoO7r8s

Выпуск 2. Модели экономического устройства. – https://youtu.be/83R1VQ__QgQ

Выпуск 3. Низовое звено экономики в общинах. – https://youtu.be/9qiOUJJhd2s



В этом выпуске мы обсудим следующие вопросы:



- Из чего складывается полнота Державы и её жизнестойкость? Кто решает эти вопросы?

- Союз Державы и народа.

- Державная модель экономического развития на основе Русского Мира с ответственностью Державы и инициативы Народа.

- Идеологическая база такой экономики.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GPtkjAkap4Y