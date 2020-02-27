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Теория предназначения дольменов. Игорь Львович Соколов

15:09. 27 февраля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Теория предназначения дольменов.
Соколов Игорь Львович, исследователь аномальных явлений, руководитель экспедиционного отдела Ассоциации Протоистории.

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vMaP2Gje_F0

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