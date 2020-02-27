Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 февраля 2020

Турецкая армия атаковала российский Су-34 над Сирией

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВАЖНО: Армия Сирии захлопнула оплот боевиков на юге Идлиба (КАРТА)

Сирийские правительственные войска не остались в долгу и на частичную потерю контроля в районе н. п. Саракиб ответили взятием оплота боевиков на юге Идлиба. Под контроль САА перешла практически вся равнина Аль-Габ: несколько населенных пунктов (Аль-Анкави и посёлки, расположенные южнее). До этого силы армии САР вошли в г. Кафр-Нобуль, где находился форпост террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры»*), бойцы правительственных сил продолжают зачистку жилых кварталов от оставшихся боевиков и разминирование улиц. Оставшиеся группы бандитов спешно отступают с юга провинции в северном направлении, также продолжаются бои за г. Каснафра. Читайте также: Тайны хозяев боевиков: военные России вскрыли секретную базу в Сирии (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Коротко по Сирии. 27.02.2020.

Коротко по Идлибу.Сегодня события там развиваются очень быстро и линия фронта сильно меняется буквально каждый час. Главное за первую половину 27 февраля – САА освободила Южный Идлиб, боевики заняли Саракиб.1. На 13 часов дня боевики контролируют как минимум часть, а как максимум весь Саракиб, а также поселок к западу от города. "Аль-Джазира" подтверждает деблокаду двух обсервационных пунктов турецкой армии. Турецкие источники заявляют, что южные въезды в Саракиб взяты под контроль, а сама трасса М-5 физически перерезана. Впрочем, по восточной части Саракиба информация более противоречивая, как и по турецкому обсервационному пункту к востоку от города. Там боевики и турки менее конкретны. Попытки выбить САА из Джабаса у боевиков не удались. По сообщениям Рейтерс (с ссылкой на турецкие военные источники), САА при поддержке ВКС РФ начала контратаку в Саракибе (насколько эти действия будут успешны, посмотрим вечером).2. В Южном Идлибе оборона боевиков полностью схлопнулась и Асад фактически без серьезной борьбы отжал у боевиков почти всю равнину Аль-Габ с десятком населенных пунктов, попутно окружив еще один обсервационный пункт турецкой армии. Ввиду этого привычные контуры Идлиба сегодня сильно изменились. Остатки отрядов боевиков отступают на север, где пытаются сформировать оборону на более узком фронте. Продолжаются бои за город Каснафра, где боевики пока упираются. Сирийцы оптимистично высказываются насчет скорого взятия Каснафры и продвижения к Джиср-аль-Шугуру.3. Примечательный момент. Несмотря на заявления Эрдогана о том, что 5 марта у него пройдет саммит с Путиным, в Кремле сегодня заявили, что у Путина на 5 марта "другие рабочие планы". Видимо более важные планы, нежели обсуждение угроз Эрдогана Асаду.Такое вот глубокомысленное послание "другу Реджепу", который продолжает разбрасываться различными угрозами. Пресс-секретарь турецкой правящей партии заявил, что Анкару не устраивают те предложения по новой линии разграничения, которые предлагает Москва.4. В целом, Асад уже сегодня контролирует больший процент территории Идлиба, чем боевики. Впервые с 2012 года. Потеря Саракиба весьма неприятна, но победы на юге представляются более весомыми как по кол-ву населенных пунктов, так и по территории.За развитием событий можно следить здесь https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: боевики заявляют о захвате стратегически важного города (ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется

В Сирии боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры»*) утверждают, что им удалось захватить стратегически важный н. п. Саракиб в восточном Идлибе. В Сети появляются «героические», но малоинформативные кадры водружения флагов «умеренной оппозиции» на местных холмах и вышках, что, впрочем, не свидетельствует о контроле протурецкими боевиками всего Саракиба. При этом очевидно, что ситуация для правительственных войск в этом районе осложнилась: как минимум, боевики зашли в северные и западные окраины города со стороны Сармина и Афеса и вышли к трассе М-5, связывающей Дамаск и Алеппо через Хомс и Хаму. В этих условиях сирийские военные временно ограничили движение по трассе, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей. Кроме того, кадры, снятые на улице, позволяют предположить, что боевики частично контролируют и центр Саракиба. Читайте также: Тайны хозяев боевиков: военные России вскрыли секретную базу в Сирии (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Стингеры» Эрдогана прижимают российских «Грачей» к земле

Появилась информация о том, что к участию в воздушных операциях ударов в Сирии по позициям боевиков после продолжительного перерыва начали привлекаться российские штурмовики Су-25.

Этому непростому решению способствовало обострение ситуации в Идлибе, обусловленное не только поддержкой турецкой армией сирийских боевиков, но и участием турок в атаках на российскую военную технику. Существуют видеоматериалы, на которых видно, как военные в турецкой форме обстреливают российский бомбардировщик Су-24. При этом используется турецкий бронеавтомобиль Kirpi, оснащенный боевым модулем и системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По бомбардировщику с различных позиций были выпущены три зенитные ракеты ROKETSAN FIM-92 — турецкий аналог американского ПЗРК Stinger FIM-92. Бомбардировщик маневрируя, а также используя ложные тепловые цели, ушел от поражения.

Надо сказать, что эта история не характерна для эксплуатации Су-24. Для нанесения ракетно-бомбовых ударов бомбардировщику нет нужды опускаться ниже 4-километровой высоты. Да и опасно это, потому что максимальная высота стрельбы «Стингера», который расползся по всему миру, — 3800 метров. До нынешней турецкой эскалации российская авиация придерживалась тактики полетов на средних высотах, недоступных для зенитных ракет ПЗРК. Теперь ситуация резко изменилась.

Дело в том, что турки начали ввозить в зону конфликта более серьезные ЗРК, их зона поражения по высоте перекрывает высоту полетов российской авиации.

К таким ЗРК относится довольно возрастной американский комплекс средней дальности Nike Hercules. Его максимальная дальность стрельбы — 150 км, высота — 30 км. В турецких войсках ПВО также используется американский ЗРК I-Hawk, который бьет в высоту до 18 км. В этом году в войсках начали поставляться комплексы турецкой разработки Hisar-А, верхняя граница поражения которых — 5 км. Это все-таки побольше, чем у «Стингера». Такую же высоту перехвата имеют и британские ЗРК Rapier. Однако со следующего года должны начаться поставки новой модификации турецкого ЗРК — Hisar-О, для которого максимальная высота перехвата равна 10 км.

В связи с появлением в Сирии турецких ЗРК, способных поражать самолеты на больших высотах, и было решено привлечь к участию в воздушных операциях штурмовики Су-25, которые работают на низких высотах. Логика тут простая — отныне зенитными ракетами будут простреливаться все высоты, и нет существенной разницы между полетами на километровой или на десятикилометровой высоте. При этом, казалось бы, «Грачи», как называют Су-25, окажутся в более выигрышном положении. Потому что это, по сути, летающий танк, который сбить крайне сложно.

Однако есть обстоятельства, которые свидетельствуют, что с появлением вышеперечисленных ЗРК ситуация для пилотов Су-24, Су-30, Су-34 и Су-35 осложнится не радикально. Дело в том, что два американских и один британский комплексы были созданы в 60-е годы. Они были эффективны для борьбы с самолетами третьего поколения. Все имеют радиокомандный способ наведения ракеты на цель. И при этом каналы наведения не имеют высокой помехозащищенности. Российские же самолеты оснащены современным комплексом обороны «Витебск», который может не только выбрасывать ложные тепловые цели, уводящие в сторону инфракрасные головки самонаведения зенитных ракет, как у «Стингера». «Витебск» оснащен еще и эффективным комплексом РЭБ. Но, разумеется, не существует систем обороны, обеспечивающих стопроцентную защиту. Так что риск быть сбитым имеется.

Конечно, можно предположить, что турки вдруг решатся подтянуть к зоне конфликта недавно приобретенный у России комплекс С-400 «Триумф». Однако это было бы «чрезмерным» решением проблемы. С-400 — это объектовая система, и она эксплуатируется войсками ПВО. Для чего пришлось бы вместе с комплексами перетаскивать в Сирию соответствующую инфраструктуру и значительный контингент военнослужащих, в нее вовлеченных. В данной ситуации больше подходят войсковые ЗРК, которые защищают не объекты и территории, а конкретные войсковые соединения, в состав которых и входят.

Ну, а к тому же С-400 слишком дорогая система, чтобы подвергать ее риску быть уничтоженной. Поэтому турки намереваются приобрести что-то более мобильное и не столь дорогое. И именно для Идлиба. Об этом в конце прошлой недели сообщил турецкому отделению канала CNN министр обороны Хулуси Акар. Переговоры с США по вопросу приобретения ЗРК Patriot идут и уже близки к позитивному разрешению.

Если Patriot в Сирии окажется в руках турецких военных, то это, безусловно, повысит опасность полетов российских самолетов. Чему есть печальное подтверждение.

3 февраля 2018 года штурмовик Су-25, пилотируемый майором Романом Филиповым, был сбит боевиками в провинции Идлиб зенитной ракетой ПЗРК «Стингер». Летчик катапультировался, но был убит в ходе столкновения с боевиками Свободной сирийской армии. Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.

В то же время штурмовик Су-25 (сейчас используется более современная модификация Су-25СМ, а также Су-25СМ3) обладает уникальной живучестью. За 8 лет участия в Афганской войне «Грачи» совершили около 60 тыс. боевых вылетов. Боевые потери составили 23 самолета при среднем налете на каждом из них 2800 часов. На каждый сбитый самолет приходилось в среднем 90 повреждений от ракетного и пушечного огня. Ни один «Грач» не был потерян из-за взрыва топливных баков или гибели летчика. Таких показателей не было у других советских и иностранных самолетов истребительной и штурмовой авиации.

Порой советские штурмовики возвращались на базу, получив 150 и более пробоин. Зафиксированы уникальные случаи, когда пилотам удавалось посадить самолет с чудовищными повреждениями. С вырванной снарядом половиной крыла. С развороченным снарядом двигателем. С отказавшей гидросистемой. С полностью обесточенной электросетью. С захлебнувшимися двигателями, залитыми керосином из пробитых баков. С не выпускающимися шасси…

Впрочем, в российской авиационной группе в Сирии есть еще один самолет, который способен, как и «Грач», работать на малых высотах. Это истребитель-бомбардировщик Су-34. На него у командования ВВС большие планы: существует довольно популярное мнение, согласно которому Су-34 должны постепенно вытеснить из ВВС все Су-25.

Су-34 — многоцелевой самолет. Принятый на вооружение в 2014 году, он способен не только наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, но и постоять за себя при встрече с истребителями противника. Это возможно и за счет высокой маневренности, и необходимого набора ракет «воздух-воздух», и прицельной системы, которая включает в себя РЛС как переднего, так и заднего обзора.

При этом Су-34 прекрасно защищен от ударов противника, как воздушных, так и наземных. Кабина, как и у Су-25, тоже бронированная. Но толщина бронестекла фонаря и титановых пластин, прикрывающих кабину, больше. Также используется дублирование основных узлов и систем и их прикрытие бронепластинами, защищающими от снарядов калибра до 20 мм включительно, а в некоторых проекциях и от 30-миллиметровых. То есть это уже почти готовый штурмовик.

Владимир Тучков

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Спецназ валит боевиков

Занимательное видео ко Дню сил специальных операций.

ССОшники валят боевиков. Район и временной период не уточняют.





Как сообщает "Русская весна" https://rusnext.ru/news/1582753688, ролик выложен МО РФ

Всех причастных (и не только к отстрелу боевиков в Сирии) с праздником!



К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Коротко по Идлибу. 26.02.2020

Коротко по развитию сражения в Идлибе.



26 февраля стороны продолжили делать то, чем занимались последние дни.

Боевики при поддержке турок давали на фронте под Саракибом.

Сирийская Армия занимала десятки населенных пунктов в Южном Идлибе.

После того, как вчера САА взяла Кафр-Набл и Хазарин (не считая кучи поселков), сегодня САА заняла еще порцию населенных пунктов в горных районах Завии, включая город Кафр-Овейд (впрочем, на вечер боевики заявляли, что смогли выбить сирийцев из города и полного контроля у САА там нет). В результате, оставшаяся под контролем боевиков территория в Южном Идлибе превратилась в узкий выступ, вытянутый на юг от Джиср-аль-Шугура. Очевидно, что сирийцы намереваются выйти к границам провинции Латакия и отрезать этот выступ, освободив еще несколько десятков населенных пунктов.

Боевики по Саракибом сегодня были заняты взятием Афеса к северу от Саракиба. После обеда они выбили сирийцев из Афеса и смогли взять под огневой контроль кусок трассы М-5 в районе Дувейра. Атаки боевиков на Джабас были отбиты. Контратака на Афес во второй половине дня результатов для САА не имела.

Тут для сирийцев вырисовывается оперативный кризис, так вырисовывается охват Саракиба с севера, а трассу М-5 снова проблематично использовать. Стоит отметить, что турки поразили 1 сирийский танк из своего обсервационного поста к югу от Саракиба.

Также сирийцы потеряли 2 или 3 танка в боях за Афес. Так же в районе Найраба и Саракиба сегодня погибли еще двое турецких солдат. ВКС РФ и ВВС Сирии сегодня уже традиционно бодро насыпали по всей линии наступления боевиков, которые пытались обстреливать их ПЗРК, но все пуски были неудачными.

Можно ожидать, что завтра боевики продолжат нажимать под Саракибом, а САА продожит освобождать Южный Идлиб. За время параллельных действий боевики смогли отбить у сирийцев 6 поселков и потеряли около 50 населенных пунктов, включая несколько городов.

Вполне очевидно, что соотношения явно не в пользу боевиков, но как представляется, что как минимум часть Южного Идлиба боевики уже списали и делают ставку на блокирование М-5 и захват Саракиба.

Стоит отметить, что Эрдоган сегодня снова угрожал выбить САА за линию турецких обсервационных пунктов.

В Дамаске заявили, что не боятся турецких угроз и будут продолжать наступление. Очевидно, что Дамаск пользуется поддержкой России, которая на днях ясно дала понять, что наступление должно продолжаться.

Обе стороны подтягивают силы на идлибский фронт.

До переговоров Путина и Эрдогана еще неделя.



К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Тайны хозяев боевиков: военные России вскрыли секретную базу в Сирии (ФОТО)

Турецкое оружие и американские сухпайки: сирийские и российские военные обнаружили тайный лагерь боевиков под Алеппо. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Сегодня наш специальный корреспондент вместе с группой сирийских военных побывал в небольшом населенном пункте Балас, южнее Алеппо. Осмотрев город и пообщавшись с жителями, военнослужащие сирийской арабской армии планировали возвращаться в северную столицу САР. Однако в последний момент к ним подошел один из старейшин населенного пункта, который предложил показать заброшенную базу боевиков, находящуюся в непосредственной близости. По прибытии на место военкор «Русской Весны» увидел огромный тренировочный комплекс для подготовки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Национальной армии» (бывшей ССА). В объектив фотокамеры попали жилые дома, где проживали командиры незаконного вооруженного формирования, спортивные залы с тренажерами, произведенными в странах Запада. По периметру территории были разбросаны турецкие кобуры и медикаменты, американские сухпайки, противогазы итальянского производства. Наибольший интерес у военнослужащих вызвали ведомости выплаты денежного довольствия террористам и иная документация, содержащая личные данные членов бандформирований. На этой базе также находилась и тюрьма, в которой еще не так давно содержались как пленные сирийские офицеры, так и боевики, рискнувшие пойти против своих командиров. Уже с наступлением темноты сирийские военнослужащие также наткнулись на подземные туннели, которыми была изрыта вся территория базы. Мы надеемся, что нашему корреспонденту удастся еще раз побывать на этом объекте боевиков, который хранит немало тайн о преступлениях террористов в Сирии. Читайте также: «Случилось страшное»: в Сирии боевики «уничтожили офицеров ВКС» — актёров культового российского фильма

К оглавлению | Источник: rusvesna.su