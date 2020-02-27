Путин сообщил о внесении почти 900 предложений по поправкам в Конституцию
11:34. 27 февраля 2020 210 просмотров 34 коммент. Опубликовал: feedmatic
Глава государства уточнил, что они касаются практически всех направлений государственной деятельности и носят содержательный характер.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Лично меня интересует, а будет ли в конструкции написано, что русские есть?
Второе, нас всё ещё будут называть русскими, имя прилагательное те дополнение, или РУСАМИ, имя существительное!
Или ВВП не позволят пойти на это?
ВВП сам себе позволяет то, что хочет и должен делать.
Все мы РОСсияне.
Важен смысл, а не обертка.
Президентов не изберают!
Их назначают, друг мой, и это аксиома!
Капитализм!
Строй такой!
Это у Вас так. На деле же Порошенко на той же Украине не выбрали, как он не старался.
Не пролонгировали Порошенко, заменили Зеленским.
Это удобная теория, однако нет.
Порошенко в некоторой степени был куда более удобен США.
Но те, кто работали на имидж Зеленского были более эффективны.
В итоге на Украине выбрали Зеленского.
По-твоему, если какой-то таджик, еврей или узбек родился в России, то он – русский или россиянин? А как тогда назвать хомячка, который родился в аквариуме, – рыбкой?
Русский и россиянин – это две разные вещи.
Русский – это принадлежность к этнической группе.
Россиянин – это принадлежность к государственности страны.
Вы не ощущаете разницы?
По Вашему, ра(о)ссеяные. Соответствует сегодняшнему.
Русские (от англ. rus) – субэтническая группа славянских народов, объединенных с остальными как генетическим родством, так и этнической схожестью обычаев и уклада жизни.
Но на деле они звались росами, народ с преимущественно темными волосами и немного смуглыми лицами.
РУСый – похож на Русов/Росов. Славянский тип внешности.
Генетически и преемственно Русы/Росы имеют как балканские, так и средиземноморские корни, потому и смуглые.
Чистокровных русов не было и нет – есть генетическая преемственность образа и основных признаков.
Рассея (нные) – речь о расселении индоевропейской группы по всему континенту/континентам Евразии и Африки.
Так что Рассея/Россия имеет куда более глубокий смысл.
Я не против Вашей версии. На сайте, после многодневной говорильни на эту тему , так и не пришли к консенсусу, продолжив. А Вы поддерживаете внесение изменения в Конституцию РФ о признании этой ЭТНОГРУППЫ государство-образующим народом России ?
О какой именно этногруппе речь?
Русичей, руСких. Ответьте , да , или нет, в принципе.
Да, конечно.
Самому не стыдно писать такую ересь? На кого расчитано и с какой целью?
Чушь собачья…
Источник, уважаемая.
https://dropmefiles.com/Gx21o
Жора ,у тебя нет ощущения ,что все эти 900 поправок ,а можно и больше -от всех, начальников цехов будут доброжелательно приниматься ,ради одной ,двух ,которые в основном люди не чувствуют. Они умеют их завуалировать юридической казуистикой,а вот дата 22(евреи вчера издевались в открытую над этой датой у Соловьева)была специально выбрана для чего-то ,обьявлена платным днем и будет участие большинства ,потому как много звучит желательного-относительно семьи,з/п,пенсии .Тебе стоит посмотреть первую часть у Соловьева вчера -какая-то истерика жидов ,а тут еще этот вольный каменщик Сурков,сорвавшийся со стропил(сам себя так назвал )внес суету своим интервью.Что-то происходит ,смена парадигмы ,но здесь на ЯП не захотели это обсуждать почему-то ,а все шутили по неяким статейкам про сША ,сахар,старух и даже Степаныч не вышел из-за праздничного стола еще ,гримасничал.Разразись небольшим спичем ,есть ведь мысли ,охота тебе месяцами определять с какой стороны пришли русские от финов,от скифов,от римлян,они есть и это факт,ато ведь хохлы заболели этнографией и исчезли ,нам это ни к чему.
нажала не туда…минус тебе,чёрный! И назови смысл в слове”россияне”!…
Россияне это пришлые,примазавшиеся к нашему языку и культуре…коренные наРОДы – руСкие…а мы ИСТОТНЫЕ- РУСИЧИ! Запомни!
Россияне- это кличка ,позывная для рабов…
Вы где это вычитали?
Конкретно про россиян.
Ещё раз – дайте источник Ваших утверждений.
От себя по моим – анализ данных по тому, что читал.
Начиная с упоминаний у Орбини.
А какая разница?
Называй себя как хочешь.
ТАК записано в конституции.
То же самое… Вся страна говорит на русском языке, а самих русских (русов) нет… Тогда и республику Русь надо создавать для русов…
Не страну для Росов/Русов создавали, а наоборот.
Этот менталитет, когда граждане России ждут подачек, давно нужно вытравливать.
В Европе и США люди делают, а не ждут, итог налицо.
Это когда же пираты( США и Великобритания),живущие по морскому,пиратскому праву что-то ( кроме пакостей всему миру) делали??? Пираты,они и есть пираты,издревле наживались и по сей день наживаются на военных трофеях и торговле оружием……и нас сегодня втянули в свою пиратскую вакханалию…Стыдно,чёрный, не знать азов…
Никогда русичи не ждали подачек,а трудились! Сегодня нас лишили ТРУДА! И пользуясь этой подлостью,издеваются над наРОДОМ,особенно над молодёжью… Поганец ты,чёрный…Впрочем,потому ты и чёрный…чёрные иначе не могут,в этом их суть…
Я знаю кто такие США и Великобритания.
Сравнение в принципе правильно.
Ибо они были “на отшибе” от остальных.
Великобритания появилась как занятая территория, США – как наследие Великобритании.
Но надо признать, что они умеют больше работать и меньше жаловаться.
Это факт, ибо у меня родная сестра гражданин Франции, сейчас получающая гражданство Великобритании.
Знаю по её словам и рассказам.
Если бы у нас к труду подходили бы более ответственно – было бы что требовать за него – было бы что требовать – были бы и права у трудящихся.
Про качество труда и итога уже не говорю – это априори более высокий уровень. Но стоит упомянуть и о требовательности к продуктам потребления со стороны потребителя – это подстегивает конкуренцию не только в русле ценообразования, но и в русле качества среди отечественного производителя.
И не стыдно тебе,чёрный за подобный детский лепет? Это когда европейцы больше работали??? Шоры с глаз сними!
Нет, уважаемая, тут не правы Вы.
Я же склонен верить словам родной сестры.
Да, они на самом деле более эффективны в труде.
Потому и профсоюзы у раз столь сильные.
Возвращайтесь в реальность.
” Если они думают , – что нам платят, то пусть думают ,- что мы им работаем”. М.Жванецкий
расскажи про сестру -как ей удалось так легко становиться гражданкой этих государств ,когда она переболела родиной ,казачка ведь ,как и ты была.Я не очень понимаю таких людей ,ну для девушки это обьяснимо-легкость во всём.
эрэфами, гражданин рф в документе, к бабушке не ходи
Их надо судить и расстреливать расстреливать РАССТРЕЛИВАТЬ!
степанычу двустволку выдай, он начнёт прямо с ящика
Следует понимать, что поправки в россиянскую Конституцию будут вносить враги русских!
Изменения В Конституции направлены на узурпацию сионисткой власти в России. Только русскоязычнки пойдут голосовать за эту Конституци.