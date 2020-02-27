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Путин сообщил о внесении почти 900 предложений по поправкам в Конституцию

11:34. 27 февраля 2020 210 просмотров 34 коммент. Опубликовал:

Глава государства уточнил, что они касаются практически всех направлений государственной деятельности и носят содержательный характер.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jw0WztWQcHs

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34 Комментария » Оставить комментарий


  • 2370 2150
    Хан_Уман 27 февраля 2020 в 11:44

    Лично меня интересует, а будет ли в конструкции написано, что русские есть?
    Второе, нас всё ещё будут называть русскими, имя прилагательное те дополнение, или РУСАМИ, имя существительное!
    Или ВВП не позволят пойти на это?

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    3
    • 10119 4471
      BlackCatХан_Уман 27 февраля 2020 в 12:00

      ВВП сам себе позволяет то, что хочет и должен делать.
      Все мы РОСсияне.
      Важен смысл, а не обертка.

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      -1
      • 2370 2150
        Хан_УманBlackCat 27 февраля 2020 в 12:54

        Президентов не изберают!
        Их назначают, друг мой, и это аксиома!
        Капитализм!
        Строй такой!

        Ответить
        2
      • 26421 23041
        ВячеславBlackCat 27 февраля 2020 в 14:06

        По-твоему, если какой-то таджик, еврей или узбек родился в России, то он – русский или россиянин? А как тогда назвать хомячка, который родился в аквариуме, – рыбкой?

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        1
        • 10119 4471
          BlackCatВячеслав 27 февраля 2020 в 14:21

          Русский и россиянин – это две разные вещи.
          Русский – это принадлежность к этнической группе.
          Россиянин – это принадлежность к государственности страны.
          Вы не ощущаете разницы?

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      • 8492 7790
        жора шаповBlackCat 27 февраля 2020 в 14:20

        По Вашему, ра(о)ссеяные. Соответствует сегодняшнему.

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        • 10119 4471
          BlackCatжора шапов 27 февраля 2020 в 14:30

          Русские (от англ. rus) – субэтническая группа славянских народов, объединенных с остальными как генетическим родством, так и этнической схожестью обычаев и уклада жизни.
          Но на деле они звались росами, народ с преимущественно темными волосами и немного смуглыми лицами.
          РУСый – похож на Русов/Росов. Славянский тип внешности.
          Генетически и преемственно Русы/Росы имеют как балканские, так и средиземноморские корни, потому и смуглые.
          Чистокровных русов не было и нет – есть генетическая преемственность образа и основных признаков.
          Рассея (нные) – речь о расселении индоевропейской группы по всему континенту/континентам Евразии и Африки.
          Так что Рассея/Россия имеет куда более глубокий смысл.

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        • 6858 5368
          маринажора шапов 27 февраля 2020 в 15:05

          Жора ,у тебя нет ощущения ,что все эти 900 поправок ,а можно и больше -от всех, начальников цехов будут доброжелательно приниматься ,ради одной ,двух ,которые в основном люди не чувствуют. Они умеют их завуалировать юридической казуистикой,а вот дата 22(евреи вчера издевались в открытую над этой датой у Соловьева)была специально выбрана для чего-то ,обьявлена платным днем и будет участие большинства ,потому как много звучит желательного-относительно семьи,з/п,пенсии .Тебе стоит посмотреть первую часть у Соловьева вчера -какая-то истерика жидов ,а тут еще этот вольный каменщик Сурков,сорвавшийся со стропил(сам себя так назвал )внес суету своим интервью.Что-то происходит ,смена парадигмы ,но здесь на ЯП не захотели это обсуждать почему-то ,а все шутили по неяким статейкам про сША ,сахар,старух и даже Степаныч не вышел из-за праздничного стола еще ,гримасничал.Разразись небольшим спичем ,есть ведь мысли ,охота тебе месяцами определять с какой стороны пришли русские от финов,от скифов,от римлян,они есть и это факт,ато ведь хохлы заболели этнографией и исчезли ,нам это ни к чему.

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      • 11900 6677
        LadaBlackCat 27 февраля 2020 в 14:37

        нажала не туда…минус тебе,чёрный! И назови смысл в слове”россияне”!…
        Россияне это пришлые,примазавшиеся к нашему языку и культуре…коренные наРОДы – руСкие…а мы ИСТОТНЫЕ- РУСИЧИ! Запомни!
        Россияне- это кличка ,позывная для рабов…

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        1
    • 14800 1142
      ХОХОЛХан_Уман 27 февраля 2020 в 13:09

      А какая разница?
      Называй себя как хочешь.
      ТАК записано в конституции.

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      1
    • 26421 23041
      ВячеславХан_Уман 27 февраля 2020 в 13:53

      То же самое… Вся страна говорит на русском языке, а самих русских (русов) нет… Тогда и республику Русь надо создавать для русов…

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      • 10119 4471
        BlackCatВячеслав 27 февраля 2020 в 14:15

        Не страну для Росов/Русов создавали, а наоборот.
        Этот менталитет, когда граждане России ждут подачек, давно нужно вытравливать.
        В Европе и США люди делают, а не ждут, итог налицо.

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        • 11900 6677
          LadaBlackCat 27 февраля 2020 в 14:28

          Это когда же пираты( США и Великобритания),живущие по морскому,пиратскому праву что-то ( кроме пакостей всему миру) делали??? Пираты,они и есть пираты,издревле наживались и по сей день наживаются на военных трофеях и торговле оружием……и нас сегодня втянули в свою пиратскую вакханалию…Стыдно,чёрный, не знать азов…
          Никогда русичи не ждали подачек,а трудились! Сегодня нас лишили ТРУДА! И пользуясь этой подлостью,издеваются над наРОДОМ,особенно над молодёжью… Поганец ты,чёрный…Впрочем,потому ты и чёрный…чёрные иначе не могут,в этом их суть…

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          • 10119 4471
            BlackCatLada 27 февраля 2020 в 14:36

            Я знаю кто такие США и Великобритания.
            Сравнение в принципе правильно.
            Ибо они были “на отшибе” от остальных.
            Великобритания появилась как занятая территория, США – как наследие Великобритании.
            Но надо признать, что они умеют больше работать и меньше жаловаться.
            Это факт, ибо у меня родная сестра гражданин Франции, сейчас получающая гражданство Великобритании.
            Знаю по её словам и рассказам.
            Если бы у нас к труду подходили бы более ответственно – было бы что требовать за него – было бы что требовать – были бы и права у трудящихся.
            Про качество труда и итога уже не говорю – это априори более высокий уровень. Но стоит упомянуть и о требовательности к продуктам потребления со стороны потребителя – это подстегивает конкуренцию не только в русле ценообразования, но и в русле качества среди отечественного производителя.

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          • 11900 6677
            LadaBlackCat 27 февраля 2020 в 14:41

            И не стыдно тебе,чёрный за подобный детский лепет? Это когда европейцы больше работали??? Шоры с глаз сними!

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          • 10119 4471
            BlackCatLada 27 февраля 2020 в 14:57

            Нет, уважаемая, тут не правы Вы.
            Я же склонен верить словам родной сестры.
            Да, они на самом деле более эффективны в труде.
            Потому и профсоюзы у раз столь сильные.
            Возвращайтесь в реальность.

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          • 8492 7790
            жора шаповBlackCat 27 февраля 2020 в 14:41

            ” Если они думают , – что нам платят, то пусть думают ,- что мы им работаем”. М.Жванецкий

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          • 6858 5368
            маринаBlackCat 27 февраля 2020 в 14:47

            расскажи про сестру -как ей удалось так легко становиться гражданкой этих государств ,когда она переболела родиной ,казачка ведь ,как и ты была.Я не очень понимаю таких людей ,ну для девушки это обьяснимо-легкость во всём.

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    • 1734 1232
      ИгорьХан_Уман 27 февраля 2020 в 15:03

      эрэфами, гражданин рф в документе, к бабушке не ходи

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  • 1887 1571
    макс 27 февраля 2020 в 14:38

    Их надо судить и расстреливать расстреливать РАССТРЕЛИВАТЬ!

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  • 8420 2945
    nikolay 27 февраля 2020 в 14:52

    Следует понимать, что поправки в россиянскую Конституцию будут вносить враги русских!
    Изменения В Конституции направлены на узурпацию сионисткой власти в России. Только русскоязычнки пойдут голосовать за эту Конституци.

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