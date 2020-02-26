В США погиб Филипп Хейни, разоблачивший действия демократов против цивилизации

В США при странных обстоятельствах умер человек, разоблачивший Барака Обаму в содействии угрозе исламизации. П о данным властей Калифорнии бывший аналитик Министерства внутренних дел (DHS) Филипп Хейни был найден мертвым на обочине пустынного калифорнийского шоссе в пятницу с единственным выстрелом в голову.В информационном сообщении говорится:По версии следствия Хейни припарковал свою машину на обочине дороги и выстрелил себе в голову сразу после 10 утра в пятницу. Хейни жил в Плимуте, штат Калифорния, примерно в 40 милях к востоку от Сакраменто.В июне 2016 года Хейни давал показания в Судебном комитете Сената, утверждая, что DHS при администрации Обамы приказал ему удалить сотни файлов, касающихся предполагаемых сотрудников исламских террористических групп. По словам Fox News, Хейни заявил, что можно было бы избежать новых атак в Соединенных Штатах, если бы некоторые файлы не были удалены.Филипп Хейни был соавтором книги Арта МураСам он говорил:Кроме того он заявлял о салафизме так:По словам Хейни, помимо прозелитизма и вербовки, салафиты оказывают влияние на мечети:На одном из сайтов появилось прощальное письмо от одного из его сторонников, писавшего так:

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9811053.html