В США погиб Филипп Хейни, разоблачивший действия демократов против цивилизации
15:15. 26 февраля 2020 259 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В США при странных обстоятельствах умер человек, разоблачивший Барака Обаму в содействии угрозе исламизации. П о данным властей Калифорнии бывший аналитик Министерства внутренних дел (DHS) Филипп Хейни был найден мертвым на обочине пустынного калифорнийского шоссе в пятницу с единственным выстрелом в голову.
Филипп Хейни утверждал, что президент США Обама и его администрация поощряли исламизацию и радикализм, теперь он умер
В информационном сообщении говорится:
"Смерть Хейни была объявлена самоубийством коронером округа Амадор, который отметил, что огнестрельное оружие было обнаружено рядом с 66-летним, который был найден лежащим рядом с его транспортным средством.
По прибытии они обнаружили и опознали 66-летнего Филиппа Хейни, который был покойным и, по-видимому, получил единственную огнестрельную рану, нанесенную им самим. Огнестрельное оружие было обнаружено рядом с Хейни и его транспортным средством. Это расследование активно и на данный момент. Никаких дополнительных подробностей не будет опубликовано в настоящее время "
По версии следствия Хейни припарковал свою машину на обочине дороги и выстрелил себе в голову сразу после 10 утра в пятницу. Хейни жил в Плимуте, штат Калифорния, примерно в 40 милях к востоку от Сакраменто.
В июне 2016 года Хейни давал показания в Судебном комитете Сената, утверждая, что DHS при администрации Обамы приказал ему удалить сотни файлов, касающихся предполагаемых сотрудников исламских террористических групп. По словам Fox News, Хейни заявил, что можно было бы избежать новых атак в Соединенных Штатах, если бы некоторые файлы не были удалены.
Филипп Хейни был соавтором книги Арта Мура «Смотри что-нибудь, ничего не говори: офицер национальной безопасности раскрывает подчинение правительства Джихаду».
Авторы книги пишут о заговоре с целью разрушения современного общества
Сам он говорил:
"Большинство американцев не знали о том, что моральный ущерб в Министерстве внутренней безопасности, где я работал, вызвал его осуждение. Мы знали, что его администрация предпринимала бюрократические усилия по уничтожению сырья – фактического интеллекта, который мы собирали годами, и стерла эти точки. Точки составляли разведданные, необходимые для обеспечения безопасности американцев, и администрация Обамы приказывала их уничтожить."
Кроме того он заявлял о салафизме так:
"Идеология настолько упрощенно легалистична, что возвращается к образу жизни на Аравийском полуострове 7-го века». И это, предупреждает он, это про-шариатский образ жизни, который осуществляется джихадом. Использование термина радикал является неправильным понятием, которое не помогает нам понять идеологию, и фактически является «неправильным представлением» и «искажением» мусульман-салафитов.
Салафисты на самом деле так же близки к настоящим исламистам времен Мухаммеда, как и любой другой человек в мире.»
По словам Хейни, помимо прозелитизма и вербовки, салафиты оказывают влияние на мечети:
"Если мечети недостаточно салафитские или недостаточно наблюдательные, то они принимают руководство и принимают его и в результате они становятся все более и более шариатскими. И в этом весь смысл, чтобы следовать Шариату и подорвать нацию оттуда.
Проблема заключается в том, как руководство страны отреагирует на постоянный рост мусульман-салафитов в стране. Это хорошо, что Германия знает цифры, потому что это лучше, чем не знать их. Пока немецкие политические и разведывательные чиновники продолжают сидеть и наблюдать за тенденцией, наблюдать за ней, но не могут выработать политику для ее решения, тогда есть только один неизбежный вывод: хаос, анархия и беспорядок."
Стратегия исламистов это подрыв общества изнутри
На одном из сайтов появилось прощальное письмо от одного из его сторонников, писавшего так:
"Он несколько раз упоминал о количестве врагов, которые у него были, и, хотя в администрации Обамы было много людей, которые хотели заставить его замолчать, он был танком и сумел продолжать движение вперед. Он персонализировал это для меня. Он сказал мне, что для него важно помочь защитить МОИХ детей и ВСЕХ детей от тех, кто хочет нанести большой вред Америке.
Это не отражение расследования или тяжелой работы, которую проводят правоохранительные органы, чтобы докопаться до сути того, что на самом деле произошло. Это не обвинение, так или иначе. Это просто важное замечание о характере этого патриотического американца.
Независимо от того, какое расследование проводится и кто в конечном итоге объявлен «ответственным», у вас есть человек, который посвятил свою жизнь правоохранительным органам и попыткам сделать Америку лучше. Более безопасное место. Место, которое вернулось к нашим конституционным корням.
Он не боялся тех, кто, по его мнению, хотел причинить ему вред. Он боялся Америки, где зло победило, потому что хорошие люди ничего не делали. Он боялся, что люди впадут в ложь о том, что социализм полезен для нас … или станет самодовольным и не уничтожит зло в корне.
Я не знаю, что произошло в последние минуты жизни нашего брата. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы, вероятно, никогда не узнаем. Но вот человек, который боролся каждый божий день, чтобы попытаться предотвратить падение Америки от рук тех, кто хотел бы увидеть Ее ожог. И за это … за эту жертву … за эту стойкость … мы должны отдать человеку эту вечную благодарность."
Филипп Хейни утверждал, что президент США Обама и его администрация поощряли исламизацию и радикализм, теперь он умер
В информационном сообщении говорится:
"Смерть Хейни была объявлена самоубийством коронером округа Амадор, который отметил, что огнестрельное оружие было обнаружено рядом с 66-летним, который был найден лежащим рядом с его транспортным средством.
По прибытии они обнаружили и опознали 66-летнего Филиппа Хейни, который был покойным и, по-видимому, получил единственную огнестрельную рану, нанесенную им самим. Огнестрельное оружие было обнаружено рядом с Хейни и его транспортным средством. Это расследование активно и на данный момент. Никаких дополнительных подробностей не будет опубликовано в настоящее время "
По версии следствия Хейни припарковал свою машину на обочине дороги и выстрелил себе в голову сразу после 10 утра в пятницу. Хейни жил в Плимуте, штат Калифорния, примерно в 40 милях к востоку от Сакраменто.
В июне 2016 года Хейни давал показания в Судебном комитете Сената, утверждая, что DHS при администрации Обамы приказал ему удалить сотни файлов, касающихся предполагаемых сотрудников исламских террористических групп. По словам Fox News, Хейни заявил, что можно было бы избежать новых атак в Соединенных Штатах, если бы некоторые файлы не были удалены.
Филипп Хейни был соавтором книги Арта Мура «Смотри что-нибудь, ничего не говори: офицер национальной безопасности раскрывает подчинение правительства Джихаду».
Авторы книги пишут о заговоре с целью разрушения современного общества
Сам он говорил:
"Большинство американцев не знали о том, что моральный ущерб в Министерстве внутренней безопасности, где я работал, вызвал его осуждение. Мы знали, что его администрация предпринимала бюрократические усилия по уничтожению сырья – фактического интеллекта, который мы собирали годами, и стерла эти точки. Точки составляли разведданные, необходимые для обеспечения безопасности американцев, и администрация Обамы приказывала их уничтожить."
Кроме того он заявлял о салафизме так:
"Идеология настолько упрощенно легалистична, что возвращается к образу жизни на Аравийском полуострове 7-го века». И это, предупреждает он, это про-шариатский образ жизни, который осуществляется джихадом. Использование термина радикал является неправильным понятием, которое не помогает нам понять идеологию, и фактически является «неправильным представлением» и «искажением» мусульман-салафитов.
Салафисты на самом деле так же близки к настоящим исламистам времен Мухаммеда, как и любой другой человек в мире.»
По словам Хейни, помимо прозелитизма и вербовки, салафиты оказывают влияние на мечети:
"Если мечети недостаточно салафитские или недостаточно наблюдательные, то они принимают руководство и принимают его и в результате они становятся все более и более шариатскими. И в этом весь смысл, чтобы следовать Шариату и подорвать нацию оттуда.
Проблема заключается в том, как руководство страны отреагирует на постоянный рост мусульман-салафитов в стране. Это хорошо, что Германия знает цифры, потому что это лучше, чем не знать их. Пока немецкие политические и разведывательные чиновники продолжают сидеть и наблюдать за тенденцией, наблюдать за ней, но не могут выработать политику для ее решения, тогда есть только один неизбежный вывод: хаос, анархия и беспорядок."
Стратегия исламистов это подрыв общества изнутри
На одном из сайтов появилось прощальное письмо от одного из его сторонников, писавшего так:
"Он несколько раз упоминал о количестве врагов, которые у него были, и, хотя в администрации Обамы было много людей, которые хотели заставить его замолчать, он был танком и сумел продолжать движение вперед. Он персонализировал это для меня. Он сказал мне, что для него важно помочь защитить МОИХ детей и ВСЕХ детей от тех, кто хочет нанести большой вред Америке.
Это не отражение расследования или тяжелой работы, которую проводят правоохранительные органы, чтобы докопаться до сути того, что на самом деле произошло. Это не обвинение, так или иначе. Это просто важное замечание о характере этого патриотического американца.
Независимо от того, какое расследование проводится и кто в конечном итоге объявлен «ответственным», у вас есть человек, который посвятил свою жизнь правоохранительным органам и попыткам сделать Америку лучше. Более безопасное место. Место, которое вернулось к нашим конституционным корням.
Он не боялся тех, кто, по его мнению, хотел причинить ему вред. Он боялся Америки, где зло победило, потому что хорошие люди ничего не делали. Он боялся, что люди впадут в ложь о том, что социализм полезен для нас … или станет самодовольным и не уничтожит зло в корне.
Я не знаю, что произошло в последние минуты жизни нашего брата. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы, вероятно, никогда не узнаем. Но вот человек, который боролся каждый божий день, чтобы попытаться предотвратить падение Америки от рук тех, кто хотел бы увидеть Ее ожог. И за это … за эту жертву … за эту стойкость … мы должны отдать человеку эту вечную благодарность."
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9811053.html
Самая демократичная демократия выдала очередной демократический номер. Там все свободны и жить и умереть
“Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!”
П.С. а у кого-то есть план
В России тоже хватает загадочных смертей учёных и военных…
https://www.politforums.net/internal/1490858580.html
” Он боялся, что люди впадут в ложь о том, что социализм полезен для нас …”
Ну, насчет этого он зря!.. Не с этой стороны прилетело.
PS: кстати, мне кажется, правильным переводом названия книжицы будет “увидел (заметил) что-то – ничего не говори” ИМХО