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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2020

12:29. 26 февраля 2020 504 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Ливийская армия сбила турецкий беспилотник над Триполи

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Бои в Идлибе. 25.02.2020



Итоги боев 25 февраля в Идлибе.







САА взяла Кафр-Набл и Хас, а также более десятка различных поселков в Южном Идлибе. Завтра с большой долей вероятности возьмут и Хазарин.
Продолжается достаточно акцентированное занятие южных районов провинции. Так как основные силы боевиков задействованы под Найрабом, уровень сопротивления продвижению САА тут очевидно недостаточен, что и обуславливает масштабные успехи САА на фоне маханий за один поселок между Саракибом и Идлибом.







Боевики на фоне своих неудач в южном Идлибе, сегодня смогли вытеснить САА из Найраба, попутно заняв еще 3 села к западу от Саракиба.
Кроме того, пытались взять и Джабас, что могло создать угрозу трассе Хама-Алеппо, но сегодня у них с этим не сложилось.
Завтра будет продолжение. Противник наверняка попробует на зуб сирийские позиции на линии Афес – Джабас.


Общий ход сражения в восточном Идлибе с начала 2020 года.


Куски Идлиба с указаниями дат освобождения.

В целом, день остался снова за САА, но турки могут повысить ставки, если смогут накачать боевиков техникой и прорвать оборону САА к западу от Саракиба, что может создать определенный оперативный кризис для САА.

UPD: А быстро тут. САА заняла Хазарин.



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Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана (ВИДЕО)

Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана (ВИДЕО) | Русская весна

Вспышка коронавируса в Иране менее чем за неделю добралась до Минздрава страны. Как сообщил во вторник, 25 февраля, иранский журналист Абас Аслани, вирус выявили у замминистра здравоохранения Ираджа Хариричи.

Он сопроводил сообщение видеозаписью Хариричи, который подтвердил заражение.

«Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо и надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)», — сказал он, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.

Аслани отмечает, что Ирадж Хариричи в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране. В то же время президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним, сообщает IRNA.

Рухани привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тысяч человек, а в Иране — 100.

«Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа», — считает президент.

Тем временем, Минздрав Ирана призывает граждан не выходить из домов.

Представитель министерства Киануш Джаханпур сообщил, что за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум, пишет Reuters.

«Людям будет безопаснее оставаться дома», — добавил Джаханпур.

Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За это время зафиксировано 95 инфицированных коронавирусом, 15 человек умерли.

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Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7930 6932
    Руса 26 февраля 2020 в 13:00

    В Сирии сбили турецкий стратегический беспилотник стоимостью несколько миллионов долларов. Министерство обороны Турции разрешило сбивать в Сирии российские самолеты. ВКС бомбит в Идлибе террористов на турецкой бронетехнике.
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