Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2020

Вспышка коронавируса в Иране менее чем за неделю добралась до Минздрава страны. Как сообщил во вторник, 25 февраля, иранский журналист Абас Аслани, вирус выявили у замминистра здравоохранения Ираджа Хариричи.

Он сопроводил сообщение видеозаписью Хариричи, который подтвердил заражение.

«Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо и надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)», — сказал он, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.

Аслани отмечает, что Ирадж Хариричи в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране. В то же время президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним, сообщает IRNA.

Рухани привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тысяч человек, а в Иране — 100.

«Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа», — считает президент.

Тем временем, Минздрав Ирана призывает граждан не выходить из домов.

Представитель министерства Киануш Джаханпур сообщил, что за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум, пишет Reuters.

«Людям будет безопаснее оставаться дома», — добавил Джаханпур.

Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За это время зафиксировано 95 инфицированных коронавирусом, 15 человек умерли.

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