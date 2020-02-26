Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2020
- 12:29 Ливийская армия сбила турецкий беспилотник над Триполи.
- 01:18 Бои в Идлибе. 25.02.2020.
- Вчера 21:03 Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана (ВИДЕО).
Ливийская армия сбила турецкий беспилотник над Триполи
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Бои в Идлибе. 25.02.2020
Итоги боев 25 февраля в Идлибе.
САА взяла Кафр-Набл и Хас, а также более десятка различных поселков в Южном Идлибе. Завтра с большой долей вероятности возьмут и Хазарин.
Продолжается достаточно акцентированное занятие южных районов провинции. Так как основные силы боевиков задействованы под Найрабом, уровень сопротивления продвижению САА тут очевидно недостаточен, что и обуславливает масштабные успехи САА на фоне маханий за один поселок между Саракибом и Идлибом.
Боевики на фоне своих неудач в южном Идлибе, сегодня смогли вытеснить САА из Найраба, попутно заняв еще 3 села к западу от Саракиба.
Кроме того, пытались взять и Джабас, что могло создать угрозу трассе Хама-Алеппо, но сегодня у них с этим не сложилось.
Завтра будет продолжение. Противник наверняка попробует на зуб сирийские позиции на линии Афес – Джабас.
Общий ход сражения в восточном Идлибе с начала 2020 года.
Куски Идлиба с указаниями дат освобождения.
В целом, день остался снова за САА, но турки могут повысить ставки, если смогут накачать боевиков техникой и прорвать оборону САА к западу от Саракиба, что может создать определенный оперативный кризис для САА.
UPD: А быстро тут. САА заняла Хазарин.
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Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана (ВИДЕО)
Вспышка коронавируса в Иране менее чем за неделю добралась до Минздрава страны. Как сообщил во вторник, 25 февраля, иранский журналист Абас Аслани, вирус выявили у замминистра здравоохранения Ираджа Хариричи.
Он сопроводил сообщение видеозаписью Хариричи, который подтвердил заражение.
«Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо и надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)», — сказал он, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.
Аслани отмечает, что Ирадж Хариричи в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране. В то же время президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним, сообщает IRNA.
Рухани привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тысяч человек, а в Иране — 100.
«Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа», — считает президент.
Тем временем, Минздрав Ирана призывает граждан не выходить из домов.
Представитель министерства Киануш Джаханпур сообщил, что за последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум, пишет Reuters.
«Людям будет безопаснее оставаться дома», — добавил Джаханпур.
Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За это время зафиксировано 95 инфицированных коронавирусом, 15 человек умерли.
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В Сирии сбили турецкий стратегический беспилотник стоимостью несколько миллионов долларов. Министерство обороны Турции разрешило сбивать в Сирии российские самолеты. ВКС бомбит в Идлибе террористов на турецкой бронетехнике.
В самой Турции назревает бунт военных, пахнет новым переворотом.