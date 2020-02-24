На Западе объяснили аномально тёплую зиму в России

Причиной аномально теплой зимы в России, а также в Европе и США является необычная ситуация в Арктике. Об этом Bloomberg рассказали метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Они указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры «отправляют» холодный воздух на юг, однако из-за нее они оказались буквально «заперты» в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что в Соединенных Штатах температура оказалась на три градуса выше средней нормы. Как заявили местные метеорологи, если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то нынешняя зима станет самой теплой в США за последние 141 год.

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась на большей части территории России, а также в некоторых частях Северной Европы и восточной части Канады.

По словам экспертов компаний AccuWeather и Maxar, они были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не предполагали, что область низкого давления в Арктике сохранится столь долго.

Как пишет СМИ, ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии.

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