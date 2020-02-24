Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова. Вып.2

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Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк — когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни!