Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова. Вып.3

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Увидел таксофон – аж нахлынуло тепло воспоминаний детства…
а мне грустно , , не смогу больше попробавать пирожки с фаршом, прямо на улице зимой продавали в Белорусии , из кастрюле , и ,,,по 0.10 коп ! Чудо СССР – вернись к нам,обрадуй миллионы с погасшим взглядом на будущее!
Не, это лица уже постсоветской эпохи – тоска и безнадега, появление нищих попрошаек на улицах. А молодежь уже “окучена” и развращена.