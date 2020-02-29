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Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова. Вып.3

18:40. 29 февраля 2020 216 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова
Лица Советской эпохи. Часть 418. 1989-1993. Москвичи на снимках Андрея Константинова. Вып.2


Источник: https://humus.livejournal.com/7104933.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10320 4616
    BlackCat 29 февраля 2020 в 18:42

    Увидел таксофон – аж нахлынуло тепло воспоминаний детства…

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    1
  • 1561 1385
    georgi tarabov 29 февраля 2020 в 19:48

    а мне грустно , , не смогу больше попробавать пирожки с фаршом, прямо на улице зимой продавали в Белорусии , из кастрюле , и ,,,по 0.10 коп ! Чудо СССР – вернись к нам,обрадуй миллионы с погасшим взглядом на будущее!

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    3
  • 2273 1861
    Антон 29 февраля 2020 в 20:49

    Не, это лица уже постсоветской эпохи – тоска и безнадега, появление нищих попрошаек на улицах. А молодежь уже “окучена” и развращена.

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