Изменение численности населения РФ на 2050 год в прогнозах ООН, в результате правления Путина
14:52. 24 февраля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Все, абсолютно все прогнозы численности населения РФ в конце 90-х и начале 2000-х годов, отмечали что в России произойдет значительное сокращение населения. Причем сокращение уже началось, в 1999 году сокращение население достигло 650 000 человек в год. Прогнозировалось что темпы сокращения еще возрастут, до миллиона человек.
ЦРУ говорило о 130 млн. россиян к уже 2015 году
Примерно тоже говорили в ООН. В 2001 году, используя данные 1999года. К 2015 году обещали сокращение до 133,314 миллионов россиян. . А к 2050 году обещали 104,258 млн человек.
В 2003 году, используя данные 2001 новый прогноз населения от ООН, к 2050 году обещал России 101,456 млн человек.
То есть к 2050 ожидалось, что в России будет жить 100-105 млн человек.
А теперь смотрим свежие прогнозы ООН. Прогноз 2019 года на данных 2017
По этому прогнозу на 2050 год в России ожидается 135,824 млн человек.
Итого, только на сегодняшний день в результате правления Путина, по прогнозам ООН в России к 2050 году будут жить дополнительные 30 млн человек.
Причем это не мигранты, как могут сразу возникнуть некоторые тупые люди. Миграция в прогнозах тоже учитывается. Мало того, миграция в 2018 году была втрое – вчетверо ниже, чем в допутинские года, 124 тысячи мигрантов в 2018 против 442 тысячи человек в 1998 году.
А вся миграция за все путинские годы было около 3 миллионов человек. Обычный советский уровень в РСФСР.
С 2000 по 2013 положительный миграционный баланс составил 2 533 721 человек. А с за те же 14 лет с 1976 по 1989 гг миграционный балланс составил 2 395 000 человек. Но ныне это замещение коренного населения среднеазиатами, а тогда интернациональная дружба народов. Тут главное не перепутать.
ЦРУ говорило о 130 млн. россиян к уже 2015 году
Примерно тоже говорили в ООН. В 2001 году, используя данные 1999года. К 2015 году обещали сокращение до 133,314 миллионов россиян. . А к 2050 году обещали 104,258 млн человек.
В 2003 году, используя данные 2001 новый прогноз населения от ООН, к 2050 году обещал России 101,456 млн человек.
То есть к 2050 ожидалось, что в России будет жить 100-105 млн человек.
А теперь смотрим свежие прогнозы ООН. Прогноз 2019 года на данных 2017
По этому прогнозу на 2050 год в России ожидается 135,824 млн человек.
Итого, только на сегодняшний день в результате правления Путина, по прогнозам ООН в России к 2050 году будут жить дополнительные 30 млн человек.
Причем это не мигранты, как могут сразу возникнуть некоторые тупые люди. Миграция в прогнозах тоже учитывается. Мало того, миграция в 2018 году была втрое – вчетверо ниже, чем в допутинские года, 124 тысячи мигрантов в 2018 против 442 тысячи человек в 1998 году.
А вся миграция за все путинские годы было около 3 миллионов человек. Обычный советский уровень в РСФСР.
С 2000 по 2013 положительный миграционный баланс составил 2 533 721 человек. А с за те же 14 лет с 1976 по 1989 гг миграционный балланс составил 2 395 000 человек. Но ныне это замещение коренного населения среднеазиатами, а тогда интернациональная дружба народов. Тут главное не перепутать.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9802982.html