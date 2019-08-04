Прогноз Менделеева – примитивный расчет по сложным процентам выявил свою полную несостоятельность

«Демографические потери за ХХ век составят 95,1 млн. человек, но эти потери нельзя считать полными. Напомним, что накануне распада СССР в 1993 году, численность его населения составляла 280 млн. человек, то есть столько же, сколько можно было ожидать по прогнозу Д. И. Менделеева в 1950 году, а в 2000 году можно было ожидать около 600 млн. человек. Но Д. И. Менделеев в своих прогнозах опирался на современный ему уровень здравоохранения, так что можно предположить, что если бы не «великие потрясения», которым пытались противостоять и П. А. Столыпин, и Д. И. Менделеев, и другие государственные мужи, то «Великая Россия» могла быть еще более многочисленной» 3)

К 2000-му году население России должно было бы составлять 600 мил. человек. Этого не произошло из-за революции и войн 1) . Существует и другое объяснение, что причиной послужило огромное количество абортов в СССР. 2)

В своей работе «К познанию России»5) Менделеев, установив возможный прирост населения в 1,5% в год, дает следующую расчетную таблицу: 1897 г. 128,2 милл. 1904 г. 142,3 милл. 1898 » 130,2 1905 » 144,5 » 1899 » 132,1 1906 » 146,6 » 1900 » 134,1 1910 » 155,6 » 1901 » 136,1 I960 » 282,7 » 1902 » 138,2 2000 » 594,3 » 1903 » 140,2 Что обращает на себя взгляд и порождает вопросы:

Откуда взялся коэффициент 1,5%?

Почему используется мальтусианская модель прироста населения. Как будто коэф.прироста не изменяем со временем?

Ответ на эти вопросы один – потому, что других данных, пока, нет. Эта первая настоящая перепись населения. И о каких-то прогнозах, как станет вести себя коэффициент прироста, нет возможности говорить вообще.



Менделеев не сомневается, что коэффициент станет меняться. Более того, в свой расчет он закладывает меньший, чем установленный по переписи. Ставя его меньше, чем имеющийся, ориентируясь на Германию, устанавливая чуть меньше, чем у нее.



«…Такого большого «естественнаго» прироста, какой найденъ для 1897 г. въ Европ. Россіи (1,81%), ни для одной страны до сихъ поръ неизвѣстно, хотя въ такихъ странахъ, какъ С.-А. Соед. Штаты и Аргентина, привлекающихъ переселенцевъ, «дѣйствительный приростъ», представляющій сумму «естественнаго» (равнаго разности рожденій — смертей) прироста съ числомъ прибывшихъ изъ другихъ странъ, бываетъ и выше. Годовой же приростъ въ 1,б% извѣстенъ, напр., для Германіи за послѣдніе годы.»



При этом Менделеев специально оговаривается, что «Надлежащее число современнаго прироста населенія Россіи дастъ только вторая общая перепись»



Спрашивается, а зачем Менделеев вообще приводит этот расчет, коли уж нормального сделать не получается? Ведь он не только догадывается, а знает, что надо использовать более сложные модели. Ведь по ряду стран, во втором, посмертном и не дописанном, томе «Познания»6) он, на примере других стран, показывает как меняется коэффициент, использует значительно более сложные модели.



Ответ на этот вопрос будет прост – книгу надо читать полностью, понимая почему она названа «Познания» и что именно Менделеев хотел донести до читателя. Иллюстрацией чему, должен служить этот, крайне ориентировочный, расчет.



Дмитрий Иванович был ярким сторонником того, что позже назовут индустриализацией. И доказывал, что далее просто расселятся не получится. Нужно развитие городов, которые «заберут» себе избыток населения «Вычитая изъ 19 милл. кв. верстъ суши Россіи около 5 милл. кв. верстъ7), получимъ для разселенія не болѣе 14 милл. кв. верстъ или нынѣ (при 140 милл. жителей) около 10 десятинъ въ среднемъ на душу, а такъ какъ нашъ годовой приростъ около 1 1/2%? то въ началѣ XXI вѣка придется уже не болѣе 2,6 десятины»



«При нашемъ климатѣ не то что на девяти десятыхъ страны, но на девяносто девяти сотыхъ существующихъ природныхъ земель нельзя и думать идти дальше того, до чего добралась Западная Европа, т. е. до того, что одна засѣянная десятина можетъ пропитывать въ цѣломъ (съ плодоперемѣнностью, травосѣяніемъ и т. п.), примѣрно, 3-хъ жителей.



Путь, по которому слѣдуетъ идти для того, чтобы земледѣліе приняло надлежащій (интенсивный) характеръ и стало давать жатвы, превосходящія жалкіе урожаи большинства нашихъ полей,— одинъ, и никакого другого нѣтъ.



Онъ не столько требуетъ общаго увеличенія надѣловъ землею, сколько коренныхъ улучшеній всего земледѣлія, а оно невозможно безъ спеціализированія (интенсивности) земледѣльческаго промысла и безъ приложенія огромныхъ къ нему капитальныхъ затратъ. Спеціализировапіе же не можетъ совершиться безъ перехода части народа на другіе промысл»



Далее в книге идут размышления о возможностях и ограничениях интенсификации сельского хозяйства, развитии как крупного промышленного производства так и кустарного, нехватке населения имеющего высшее и среднее образования и многом другом. С упором на «наши нѣдра обладаютъ такими богатствами, какихъ мало въ другихъ странахъ, а добыча и передѣлки такихъ запасовъ могутъ дать товары, опрашиваемые всѣмъ свѣтомъ, и достатки (заработки) массѣ русскаго народа—лѣтомъ и зимой»



Для всего этого, прикидочного расчета, показывающего тенденцию, то что население значительно вырастет, вполне достаточно. Даже не имея возможности делать точный расчет, можно делать выводы. Тем более, что есть признаки8), что с появлением «Ежегодник России», выпускаемым Центральный статистический комитет, появлялась и возможность вернутся к уточнению прогноза. Но Дмитрий Иваныч до этого уже не дожил…

Проверка метода на других странах

Численность населения и его прирост на 1907 год, для полноты эксперимента, взяты так же у Менделеева9).











Страна







Численность мил.







Прирост мил.







прирост в %







1950







2000 Франция прогноз 39,42 0,092 0,23 43,65 49,30 Франция реально » » » 41,83 59,28







Разница в мил.







-







-







-







1,81







-10,24







Погрешность расчета в %







-







-







-







4,34







-17,29 Германия прогноз 61,49 0,836 1,36 109,9 215,89 Германия реально » » » 48,7 + 18,410) 82,21







Разница в мил.







-







-







-







42,8







133,68







Погрешность расчета в %







-







-







-







63,78







162,6 США прогноз11) 87,1 1,64 1,88 194,25 493,67 США реально » » » 151,326 281,422







Разница в мил.







-







-







-







42,93







212,24







Погрешность расчета в %







-







-







-







28,37







75,42 Аргентина прогноз 5,7 0,21 3,68 27,01 164,88 Аргентина реально » » » 21 36,9







Разница в мил.







-







-







-







6,01







127,97







Погрешность расчета в %







-







-







-







28,62







346,81 Япония прогноз 51,9 0,7 1,35 92,26 180,5 Япония реально » » » 84,11 126,92







Разница в мил.







-







-







-







8,15







53,58







Погрешность расчета в %







-







-







-







9,68







42,21 Как можно видеть, на 2000-й год, при использовании этого метода, разница будет от 17 до 346 процентов. С таким большим разбросом разница в 200% в прогнозе для России становится совсем не удивительна и ничем не выделяется.

"Защита" Менделеева, новая волна

В конце 2000-х новый виток дискуссии открыл блогер Зыков, пытаясь всех убедить, что «прогноз» Менделеева был абсолютно верным. Им были предложены следующие аргументы: 1. «Для США Менделеев дал прогноз на середину XX века. Он предположил, что в Америке примерно к середине XX века население достигнет почти 180 млн человек, и, кстати, этот прогноз сбылся с высокой точностью, поскольку в 1959 году в США проживало 179 млн»12)



Проблема в том, что Зыкин здесь откровенно передергивает. Он предлагает радоваться тому, что в прогноз на 1950-й год численности населения в США почти соответствует реальной численности 1959-го. Через 10 лет! А это большой срок. И за эти 10 лет погрешность только продолжала рости. Прямые факта и прогноза продолжали расходится. И в 1959 разница составила уже 78 миллионов (!!!)



2. «…Прирост населения в СССР в 1950 году составил 17 человек на 1000 жителей, то есть был не меньше, а больше прироста, выбранного Менделеевым. Причем уровень урбанизации 1950 года намного превосходил показатели начала XX века. Более того к 1960 году прирост еще увеличился до 17,8 человек на 1000 жителей»13)



И снова о коэффициенте прироста говорится как о чем-то постоянном. Ну в какой-то год он был большим – и что? А в следующий год или десятилетие он стал другим. Вот график коэффициента прироста в США14), можно видеть, что от десятилетия к десятилетию он может измениться даже вдвое. Данные даны в промилле.

3. «Менделеев не утверждал, что его метод универсален. Для стран, которые не располагают ни столь обширным земельным фондом, ни такими огромными природными запасами, как Россия, экстраполяция неверна. Людей просто некуда девать.



Но в том-то и дело, что Менделеев специально показал, что в России есть еще очень значительные ресурсные возможности, опираясь на которые можно в течение нескольких десятков лет поддерживать быстрый темп роста численности народа.»15)



Сказанное относится к европейским странам и Японии. Из рассмотренных выше стран, и США и Аргентине очень даже было куда расширяться и куда девать людей.

Заключение

Завершить хотелось бы цитатой. «Демографы уже давно отказались от математической экстраполяции в будущее данных о естественном приросте населения за какой-то отрезок времени в прошлом.



Подобный примитивный расчет по сложным процентам на сколько-нибудь длительный срок выявил свою полную несостоятельность, ибо не принимает во внимание предстоящие изменения в половозрастной структуре населения, в соотношении городского и сельского населения и многие другие факторы, определяющие рождаемость»16)





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