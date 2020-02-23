Оболганный Иван Грозный и Антихрист Петр I. Дмитрий Белоусов. Выпуск 2. Часть 2

Продолжаем раскрывать заявленную тему.

В этом эфире речь пойдет об Антихристе Петре I.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 – https://youtu.be/edBdrVhQAko



Выпуск 1.

Часть 1 – https://youtu.be/gTrssH_JI24

Часть 2 – https://youtu.be/_1oSNVDOSEY



Наша славянская история – очень богатая… Она наполнена и героическими, и трагическими событиями. Увы, история нашего многонационального народа последних трех веков подана, как деяния царей, императоров и императриц. При этом, заслуги или пакости какого-то конкретного царя описаны в учебниках и тенденциозно, и лживо – под текущую политику. Но даже на фоне умолчания исторических фактов из общего ряда лжи о царях выделяются два правителя – Иван IV и Пётр I. Первого народ называл Великим и Грозным, а Петра I прозвал – Антихристом и Табачником.

Писатель Лев Толстой писал про Петра I: “сгнивший от сифилиса зверь”. Но отец научного коммунизма Карл Маркс не зря говорил: “То, что мы считаем историей, – это всего лишь сказки, рассказанные победителями”.

Сегодня, после массовой “промывки мозгов” – все наоборот. Иван IV Грозный в учебниках, фильмах и ТВ-передачах изображен скорым на расправу, кровавым тираном, да еще и убийцей собственного сына. А западный убийца, пьяница и распутник Петр I Алексеевич Романов, вдруг превратился в великого реформатора, который заботился о процветании России и внес огромный вклад в её развитие. Обелили даже казнь царевича Алексея. Но стоит только копнуть настоящие факты, и все фантазии пропагандистов западной истории рушатся в пыль.

Ведь все эти фальсификации держатся только на обмане людей. Великий политик Петр Столыпин говорил: “народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы”. Поэтому история “должна быть злопамятной”.



Обсуждаемые темы: настоящие и скрываемые факты о Иване IV и Петре I.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #антихрист #информационная #война #историография #брикнер #прусское #детство #царевна #пьяный #собор #геноцид #народа #ораниенбаум #подмена #история #русь #наследие #петр #устрялов #наставники #стрельцы #софья #дмитрий #белоусов #алексей #орлов #славяне #предков #1682 #i



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #АнтихристПетрI #ИнформационнаяВойна #Историография #Устрялов #Брикнер #НаставникиПетра #ПрусскоеДетство #Стрельцы1682 #ЦаревнаСофья #ПьяныйСобор #ГеноцидНарода #Ораниенбаум #ПодменаПетра #ДмитрийБелоусов #АлексейОрлов #История #Русь #Славяне #НаследиеПредков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IBbln_HhP-Y