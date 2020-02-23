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Оболганный Иван Грозный и Антихрист Петр I. Дмитрий Белоусов. Выпуск 2. Часть 1

14:24. 23 февраля 2020 233 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Продолжаем раскрывать заявленную тему.
В этом эфире речь пойдет об Антихристе Петре I.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/IBbln_HhP-Y

Выпуск 1. Часть 1 – https://youtu.be/gTrssH_JI24
Часть 2 – https://youtu.be/_1oSNVDOSEY

Наша славянская история – очень богатая… Она наполнена и героическими, и трагическими событиями. Увы, история нашего многонационального народа последних трех веков подана, как деяния царей, императоров и императриц. При этом, заслуги или пакости какого-то конкретного царя описаны в учебниках и тенденциозно, и лживо – под текущую политику. Но даже на фоне умолчания исторических фактов из общего ряда лжи о царях выделяются два правителя – Иван IV и Пётр I. Первого народ называл Великим и Грозным, а Петра I прозвал – Антихристом и Табачником.
Писатель Лев Толстой писал про Петра I: “сгнивший от сифилиса зверь”. Но отец научного коммунизма Карл Маркс не зря говорил: “То, что мы считаем историей, – это всего лишь сказки, рассказанные победителями”.
Сегодня, после массовой “промывки мозгов” – все наоборот. Иван IV Грозный в учебниках, фильмах и ТВ-передачах изображен скорым на расправу, кровавым тираном, да еще и убийцей собственного сына. А западный убийца, пьяница и распутник Петр I Алексеевич Романов, вдруг превратился в великого реформатора, который заботился о процветании России и внес огромный вклад в её развитие. Обелили даже казнь царевича Алексея. Но стоит только копнуть настоящие факты, и все фантазии пропагандистов западной истории рушатся в пыль.
Ведь все эти фальсификации держатся только на обмане людей. Великий политик Петр Столыпин говорил: “народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы”. Поэтому история “должна быть злопамятной”.

Обсуждаемые темы: настоящие и скрываемые факты о Иване IV и Петре I.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=edBdrVhQAko

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2087 1719
    Антон 23 февраля 2020 в 15:59

    Очень интересно! Продолжайте прочищать мозги людей от многолетней накипи и копоти.)

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    • 14639 1109
      ХОХОЛАнтон 23 февраля 2020 в 20:16

      Если НЕТ МОЗГА то и чистить там нечего ))
      Иван Грозный условно ОКУПАНТ из Византии на землях тюрков и фино-угров а Пётр из Европы.
      Не велика разница.

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  • 9879 4387
    BlackCat 23 февраля 2020 в 19:23

    Прямо таки заказ на Романовых и советскую власть.
    Чем дальше в века дискредитация и одурманивание – тем проще более ранние события подменить.
    Почитал выдержку из книги Белоусова про Гиперборею и со слов о том, что славянам 3 миллиона лет все стало ясно. Не говоря уже о том, что ариям приписывается славянское. Между тем это две разные культуры, ведущие своё начало от разных «Учителей»

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