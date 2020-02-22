Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 февраля 2020
- 20:09 Поддельные «арабские революции».
- 17:48 «Будем сбивать всех нарушителей» — сирийские военные сделали громкое заявление.
- Вчера 22:10 Появились кадры уничтожения турецкой бронетехники и объектов в Сирии (ВИДЕО).
Поддельные «арабские революции»
Поддельные «арабские революции»
Забавно наблюдать, как западные СМИ с недавних пор прославляют «арабские революции». Западные СМИ никогда не поддерживают революции, напротив, они выступают против революций в развивающихся странах, так же, как в годы холодной войны.
И почему это анти-революционные западные СМИ вдруг начали рекламировать «революции»? Ответ прост. Это не настоящие революции. Западные правительства и СМИ хотят присвоить титул «революций» политическим событиям, которые служат их интересам, чтобы придать таким событиям легитимность и привлекательность.
Когда правительство США и западные СМИ поддерживают то, что они называют «революция», ясно, что это не революция, и не может быть революцией.
С конца холодной войны США оказались выбиты из колеи. После того, как Клинтон (с помощью ЕС и западных финансовых учреждений) обеспечил власть коррумпированному Ельцину, весь мир должен был упасть к их ногам, так как США теперь стали единственной мировой державой. С тех пор США непрерывно начинали войны, под разными названиями и с разными целями.
США твердо решили установить свое господство во всем мире. Ни одно государство и ни одна организация не должны были стоять у них на пути, и все способы контроля (от пропаганды до военной силы) пошли в ход. Но почему мир не превратился в вотчину США? Правительство США и его верные СМИ были в смятении.
Арабский мир оказался важным источником раздражения для гегемонии США. Один за другим опросы общественного мнения показывали, что, несмотря на годы войны и огромные расходы на пропаганду, народы региона продолжали выступать против США и Израиля. (см. http://arabcenterdc.org/survey/arabs-opinion-trump-oct-2017/ )
С окончания холодной войны США бомбили арабские страны: Судан, Ливию, Сомали, Ирак, Йемен и Сирию. И в тот же период Израиль – союзник США – бомбил арабские страны: Судан, Египет («анти-террористическая компания» на Синае), Сирию, Ливан, Ирак; убил лидера Хамас в Дубае и ранее пытался убить лидера Хамас в Аммане.
В тот же период США усилили поддержку режимов арабских тиранов. Поскольку эти режимы владеют большей частью арабских армий, население этих стран осознало, что их угнетатели – не только «внутри», но и извне.
После 11 сентября 2001 года Буш поднял войны империи на новый уровень: возникла возможность силой заставить арабский мир подчиниться воле США, как если бы Бин Ладен был избранным лидером арабского мира. Вторжение в Афганистан было только началом. Последовавшие войны должны были изменить политический расклад на Ближнем Востоке и сделать регион более гостеприимным для гегемонии США и израильской оккупации.
Буш послал госсекретаря Пауэлла провозгласить ультиматум всем лидерам региона, а Израилю дали полную свободу рук для насилия против палестинцев.
Ранняя стадия войны против Афганистана выглядела многообещающе, и это раззадорило аппетит режима Буша на вторжение в арабские страны, по дешевке. Нападение на Ирак, предположительно, должно было привести к смене власти в Сирии и Иране (всего семь стран были намечены для завоевания США, как рассказал генерал Уэсли Кларк). Планировалось, что ни одна страна Ближнего Востока не сможет помешать распространению власти США.
То, что можно было сделать пропагандой и подрывными действиями, сберегало железо и кровь империи.
Так называемая «Кедровая революция» в Ливане 2005 года (на самом деле протесты сторонников саудовского режима после убийства Рафика Харири) -пример того, как США использовали убийство этого коррумпированного правого миллиардера в своих политических целях. В политическом движении «14 марта»(правой коалиции, организованной посольствами США и Саудовской Аравии в Бейруте) было столько же «революции», как в «контрас» в Никарагуа.
Но первоначальный успех США сменился провалами, поражениями, тупиками и различными скандалами, связанными с нарушением прав человека войсками США (и ЧВС) в Ираке и Афганистане. США нужно было пересмотреть образ действий.
Готовность населения США к новым войнам и победам значительно снизилась. К концу правления Буша идея другого Ближнего Востока выглядела немыслимой. Его преемник Обама пообещал закончить войны Буша, а не расширять их.
Но сама логика военной империи делала это невозможным. Обама ухитрился расширить войны Буша и добавить новые войны в репертуар империи. О широкомасштабных вторжениях уже не могло идти речи, учитывая стойкость и эффективность народного сопротивления против оккупации США как в Ираке, так и в Афганистане, что видно в попытках США «управлять» их провальными вторжениями в обеих странах и постоянном выводе и вводе туда войск. В то же время широко распространненное отвращение к оккупации США даже не признается политической культурой в США.
При Обаме США не собирались «бросить» свои империалистические обязанности. Новые методы войны и устрашения – тайные войны, беспилотные атаки, убийства противников и применение местных армий и джихадистских банд арабских режимов выполняли эту работу – и несли потери – ради США.
Но затем начались арабские восстания 2011 года. Вначале США были в недоумении, поскольку были уверены, что про-американские тираны – вечны. Но когда был свергнут Бен Али в Тунисе, а потом Мубарак в Египте, в Вашингтоне началась паника.
Контрреволюции
Затем США сумели организовать арабские контрреволюции. Они объединились с Саудовской Аравией и ОАЭ (а также с Катаром), чтобы предотвратить настоящие революции. США навязали три главных признака приемлемых изменений:
1) Никаких конституционных запретов на нормализацию отношений с Израилем и никаких закрытий посольств Израиля там, где они есть
2) Командование армий не будет сменено или отдано под суд в проамериканских режимах
3) Главы арабских центральных банков будут подобраны/одобрены министерством финансов США
Братья Мусульмане смогли получить власть в Тунисе, Ливии и Египте после того, как Рашид Ганнуши в Тунисе и представитель египетской ветви БМ в Египте заверили сионистов в Конгрессе США и Вашингтонский институт ближневосточной политики (WINEP), что они не будут стремиться к конфронтации с Израилем или запрещать нормализацию.
США смогли вести дела с режимами БМ, при условии, что их внешняя политика и армии управлялись подобранными США генералами. Особенно это касается Египта, где США платят ежегодную взятку армии чтобы она продолжала навязывать договор с Израилем египетскому народу. (В начале восстания в 2011 году протестующие в Египте подожгли израильское посольство и собирались напасть на израильских «дипломатов», когда египетская армия вмешалась по просьбе правительства США).
США быстро поняли, что могут справится с такой переменой, при условии использования своих лакеев – местных генералов.
США смотрели сквозь пальцы, когда ОАЭ организовали в Тунисе путч генерала Рашида Ганнуши в 2014 году, и когда ОАЭ пытались свергнуть про-катарское правительство в Ливии.
США объявляли «революции» на своих условиях, и по своему образу. Руками западных США распространяют повестку из «местных вопросов» и «мирных перемен» (только в странах, где правят лакеи США, потому, что насилие позволительно против врагов США), в то же время запрещая любую поддержку групп сопротивления в регионе.
По приказу США все их лакеи-арабские режимы – запретили финансовую поддержку палестинцев и любое выражение поддержки сопротивлению израильской оккупации и агрессии. Если эти запреты принимают форму сектантского анти-шиизма, США не возражают, и власти (как в ОАЭ и Саудовской Аравии) перешли от антисемитизма к вражде против шиитов и алавитов. В Сирии США позволила проамериканским арабским режимам Персидского залива вооружить мятеж , что привело в конце концов к повышению шансов Ассада на политическое выживание.
В последние месяцы в Ираке и Ливане произошло то, что некоторые местные протестующие зовут (комически или трагически) – «революциями».
В Ираке протесты начались с увольнения лакея США – генерала Абдула Вахаба Ассади (обученного США анти-терроризму). Западные СМИ быстро поддержали протестующих в Ираке, потому, что они выступали против Ирана. Когда часть протестующих подожгла консульство Ирана в Наджафе, западные СМИ это прославили. (Сравните описание этими СМИ поджога иранского консульства с описаниями попытки штурма посольства США в Ираке).
Изображения нескольких сотен (а иногда десятков) протестующих против Ирана публиковали как более важные, чем сотен тысяч иракцев (или иранцев) протестующих против США.
Западные СМИ -не более, чем орудие правительства США в данном случае. Но что революционного в этих протестах? В Ливане идет настоящее народное восстание, но оно до сих пор не смогло свергнуть коррумпированную сектантскую систему, в которой большая часть правящего класса – лакеи США и Саудовской Аравии.
США обратили то, что началось как настоящие массовые восстания против тиранов в возможность для политического использования в поддержку проамериканских региональных режимов и против врагов Израиля. Страдания народов Ливана и Ирака по большей части – дело рук правительства США. США вполне готовы причинить еще больше вреда народам региона, если это служит интересам их гегемонии и израильскому оккупационному проекту.
Асад АбуХалил – ливанец, профессор политических наук в университете штата Калифорния.
https://consortiumnews.com/2020/02/19/the-angry-arab-the-sham-of-arab-revolutions/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Будем сбивать всех нарушителей» — сирийские военные сделали громкое заявление
Любое нарушение воздушного пространства Сирии будет рассматриваться как внешняя военная агрессия, уже даны приказы ВВС и ПВО, чтобы противостоять ему.
Противовоздушная оборона Сирии будет сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.
Об этом сообщают сирийские информационные агентства со ссылкой на военный источник в командовании армии САР
Читайте также: Появились кадры уничтожения турецкой бронетехники и объектов в Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Появились кадры уничтожения турецкой бронетехники и объектов в Сирии (ВИДЕО)
Обнародованы кадры уничтожения военной техники и объектов Вооружённых сил Турции и протурецких бандформирований во время их провального наступления на Сирийскую армию в зоне деэскалации Идлиб.
На видео в том числе зафиксировано уничтожение авиацией турецких танков M60TM. Ранее стало известно, что турецкие танкисты были убиты.
Читайте также: Палки, камни, проклятия, ненависть — как искоренить из людей сатанинскую злобу?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su