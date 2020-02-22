Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 февраля 2020

Любое нарушение воздушного пространства Сирии будет рассматриваться как внешняя военная агрессия, уже даны приказы ВВС и ПВО, чтобы противостоять ему.

Противовоздушная оборона Сирии будет сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны.

Об этом сообщают сирийские информационные агентства со ссылкой на военный источник в командовании армии САР

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