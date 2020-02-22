Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2020

«Укрзализныця» (Украинские железные дороги), отвечая на запрос одного из СМИ, была вынуждена констатировать, что самым прибыльным поездом в 2019 году стал состав международного направления «Киев — Москва».

Прибыль для компании составила 145,2 млн гривен. На данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.

На втором месте по прибыльности среди международных направлений оказался поезд «Кривой Рог — Москва» с показателем 95,7 млн гривен (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем — «Одесса — Москва» с 54,9 млн гривен (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом — «Одесса — Перемышль» с 22,2 млн гривен (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом — «Киев — Санкт-Петербург» с 16 млн гривен (из 57 432 мест реализовано 33 081).

Самыми убыточными международными направлениями стали «Хмельницкий — Москва» с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и «Львов-Перемышль» с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).

Лидером по прибыльности среди внутренних направлений стал поезд «Киев — Одесса» с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177).

Второе место занял поезд «Киев — Львов» с 56 млн гривен (из 392 582 реализовано 333 313), третье — «Днепропетровск — Киев» с 55,7 млн гривен (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое — «Харьков — Киев» с 47,4 млн гривен (из 385 362 реализовано 325 237), пятое — «Киев — Запорожье» с 33,7 млн гривен (из 220 712 реализовано 197 065).

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд «Львов — Бахмут» с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711), на втором месте — «Ужгород — Лисичанск» с 260,3 млн гривен (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем — «Мариуполь — Львов» с 217,1 млн гривен (из 449 994 продано 422 265), на четвертом — «Ивано-Франковск — Николаев» с 209,1 млн гривен (из 429 437 продано 396 589), на пятом — «Киев — Рахов» с 189,6 млн гривен (из 548 456 продано 502 835).

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