Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2020
- 13:05 Зрада: поезд в Москву оказался самым прибыльным для «Укрзализныци» (ДОКУМЕНТ).
- 10:46 Азаров дал оценку украинскому коронамайдану.
- 08:59 Переселенцы из Донецка привезли продукты украинцам, эвакуированным из Уханя (ФОТО).
- 05:43 Лукаш против дна.
- 02:17 Стабильность.
- 02:00 Украина продала оружия почти на миллиард долларов.
- 00:00 Зеленский распорядился срочно реформировать медицину.
- Вчера 23:30 Аваков рассказал о задержанных участниках «коронамайдана» (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Так себе президент: Зеленский обратился к украинцам из-за бунта под Полтавой (ВИДЕО).
Зрада: поезд в Москву оказался самым прибыльным для «Укрзализныци» (ДОКУМЕНТ)
«Укрзализныця» (Украинские железные дороги), отвечая на запрос одного из СМИ, была вынуждена констатировать, что самым прибыльным поездом в 2019 году стал состав международного направления «Киев — Москва».
Прибыль для компании составила 145,2 млн гривен. На данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.
На втором месте по прибыльности среди международных направлений оказался поезд «Кривой Рог — Москва» с показателем 95,7 млн гривен (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем — «Одесса — Москва» с 54,9 млн гривен (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом — «Одесса — Перемышль» с 22,2 млн гривен (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом — «Киев — Санкт-Петербург» с 16 млн гривен (из 57 432 мест реализовано 33 081).
Самыми убыточными международными направлениями стали «Хмельницкий — Москва» с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и «Львов-Перемышль» с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).
Лидером по прибыльности среди внутренних направлений стал поезд «Киев — Одесса» с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177).
Второе место занял поезд «Киев — Львов» с 56 млн гривен (из 392 582 реализовано 333 313), третье — «Днепропетровск — Киев» с 55,7 млн гривен (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое — «Харьков — Киев» с 47,4 млн гривен (из 385 362 реализовано 325 237), пятое — «Киев — Запорожье» с 33,7 млн гривен (из 220 712 реализовано 197 065).
Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд «Львов — Бахмут» с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711), на втором месте — «Ужгород — Лисичанск» с 260,3 млн гривен (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем — «Мариуполь — Львов» с 217,1 млн гривен (из 449 994 продано 422 265), на четвертом — «Ивано-Франковск — Николаев» с 209,1 млн гривен (из 429 437 продано 396 589), на пятом — «Киев — Рахов» с 189,6 млн гривен (из 548 456 продано 502 835).
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Азаров дал оценку украинскому коронамайдану
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Переселенцы из Донецка привезли продукты украинцам, эвакуированным из Уханя (ФОТО)
Переселенцы с Донецка привезли продукты и напитки в медцентр «Новые Санжары» (Полтавская область), где с 20 февраля проходят 14-дневный карантин граждане Украины, эвакуированные из китайского Уханя.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Владимир Рунец: «Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли.
„Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них“. От интервью отказались, разгрузили автомобиль и уехали».
Он сопроводил свой пост фотографией, сделанной у ворот медучреждения: проходящим карантин привезли значительное количество коробок с продуктами и напитками.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители встретили автобусы с эвакуированными из Уханя камнями и бранью.
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Лукаш против дна
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Стабильность
Картинка-нетленка не стареет – просто новые фрагменты добавляются.
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Украина продала оружия почти на миллиард долларов
По итогам прошлого года предприятия Укроборонпрома экспортировали вооружений и услуг на 908 миллионов долларов (рост на 19%).
Об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абрамавичус в пятницу, 21 февраля.
«По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%», — прогнозирует Абрамавичус.
Ключевыми рынками украинского вооружения называются Индия, Саудовская Аравия, Турция, страны Азии и Ближнего Востока.
«Среди продукции Укроборонпрома наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг — ремонт советской техники и модернизация самолетов», — рассказал Абрамавичус.
Также в Укроборонпроме начата реформа спецэкспортеров, цель которой улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.
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Зеленский распорядился срочно реформировать медицину
Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ подписан 21 февраля.
Рабочая группа должна до 1 марта 2020 года «проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины» и по результатам этого анализа «внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины». В частности, группа должна определиться с финансированием отрасли, «совершенствованием системы подготовки врачей», повышением их заработной платы».
Возглавил рабочую группу глава парламентского комитета по медицине Михаил Радуцкий, а в ее состав вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко.
В Администрации президента никак не обозначили, почему именно сегодня Зеленский озаботился медреформой на Украине и почему так мало времени — всего до конца зимы — у рабочей группы на анализ ситуации. Можно предположить, однако, что причиной этого стали события в Новых Санжарах. По крайней мере, когда сегодня президент обратился к украинцам, он отчетливо заявил, что «кое-кто позабыл клятву Гиппократа».
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Аваков рассказал о задержанных участниках «коронамайдана» (ВИДЕО)
Полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, 20 февраля полиция задержала 24 человека, 23 из которых были отпущены.
«Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документальные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал Ниву и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием, с предложением суду прямого ареста», — заявил министр.
По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей.
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Так себе президент: Зеленский обратился к украинцам из-за бунта под Полтавой (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам из-за событий в Новых Санжарах и отметил, что самый страшный вирус — это вирус ненависти.
«В следующие две недели мы с честью должны пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус — это вирус ненависти», — отметил Зеленский.
Зеленский также поблагодарил всех, кто прилагал усилия для возвращения украинцев домой. «Я хочу, чтобы все осознали — мы изменяем отношение государства к гражданину. Я хочу, чтобы каждый украинец знал — мое государство меня не бросит. Неважно, кто вы — пленный моряк, политзаключенный, активист, попавший в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой человек, который оказался в плену коронавируса. Вчера некоторые забыли клятву Гиппократа, но я прекрасно помню присягу президента. Я торжественно пообещал заботиться об украинском народе. Я никогда не нарушу эту клятву!» — подчеркнул он.
Президент пообещал, что заказчики и организаторы столкновений в Новых Санжарах, которые сеяли среди людей панику и подстрекали людей к дикости — понесут ответственность.
«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникли беспокойства. Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность», — сказал Владимир Зеленский.
Одесский журналист Юрий Ткачев, комментируя выступление Зеленского, усомнился в его президентских качествах.
«Без „оккупированных территорий“ и „былых времён“ не обошлось. Очень хороший актёр. Но президент неважный», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.
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“Нас уже обвиняли, что война из-за нас” – ну конечно, а из-за кого же… Ну не ВСУ же, руководимые украинскими нациками, на ДНР/ЛНР напали, нет жители Донбасса и Луганска их, бедолаг невинных, не желающих воевать, спровоцировали – не прогнулись под фашистский режим!
Медицина на Украине сделана по американским лекалам -платная. И если что то изменят, то только с ведома США!
Переселенцам с Донецка! Вы кому привезли продукты? Они вас отблагодарят, как отблагодарили крымчан, которые ехали с антимайдана домой. Их просто расстреляли в Корсуньско-шевченковской резне. Немногие уцелели из 306 человек. Неоторые стали инвалидами.