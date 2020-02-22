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Легкий штурмовик для Азербайджана стал предметом расследования ФБР.

17:52. 22 февраля 2020 213 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Американская ФБР начала расследование в отношении основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса. Его предметом стали предполагаемые махинации, связанные с трансформацией сельскохозяйственных самолетов в боевые машины для их дальнейшего использования в Азербайджане и Африке.

Как указывает The Intercept в своем материале от 21 февраля, Принс, наследник состояния в миллиард долларов и, как считается, союзник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, находится под федеральным расследованием. В вину ему вменяются незаконные действия с двумя построенными в США самолетами для опыления растений, которые были превращены в штурмовики.


Данная техника была развернута в составе подразделений ЧВК. В нарушение правил торговли оружием Принс стремился или продать самолеты наземной поддержки, или задействовать их в операциях наемников в интересах Азербайджана и в ряде африканских государств.

Со слов издания, Принс уже давно стремится адаптировать одномоторные сельскохозяйственные самолеты в легкие штурмовики, которые, по его мнению, могут привнести революцию в способы ведения небольших войн. Указанные две машины стали первыми прототипами в программе Принса, пытающегося создать недорогие частные ВВС.

По всей видимости, речь идет о переделанном одной из американских компаний самолета Thrush 710 в боевую машину Archangel.

 

Источник: https://topwar.ru/168182-legkij-shturmovik-dlja-azerbajdzhana-stal-predmetom-rassledovanija-fbr.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 420 312
    Андрей Попов 22 февраля 2020 в 19:16

    Очень важная новость.)) Но это именно новость, а не статья и не аналитика. Привык считать что ЯП не новостной ресурс, по крайней мере до этого поста материалы ресурса предполагали какую то мыслительную работу автора и читателя. Или я не понял глубокого смысла, этой статьи? Или это новая форма: “думайте и догадывайтесь что я хотел сказать?”

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