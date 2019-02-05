Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 февраля 2019

Про поставки американского оружия “Аль-Каиде”

В американской прессе вышло "небывалое" разоблачение. Оказывается, американское оружие, которое США поставляли Саудовской Аравии для войны в Йемене, передавалось группам различных боевиков, которых саудиты использовали для войны с хуситами, в том числе и йеменской "Аль-Каиде".То есть, США через саудитов фактически осуществляли поставки вооружений запрещенной в большинстве цивилизованных стран мира террористической организации.Кроме того, некоторая часть поставленных вооружений была потеряна боевиками в боях с хуситами и фактически попала в руки Ирана. Ай-я-яй, Саудовская Аравия, плохая Саудовская Аравия.Мы же конечно в этот "праведный гнев" не поверим, так как налицо очередная история с попытками перевести стрелки. Безусловно, саудиты получали и передавали американское оружие (и не только американское, но и бывшее советское, закупаемое через секретные программы ЦРУ в Восточной Европе) террористическим организациям. Но разве США не знали, что это обычная практика саудитов? Разве США не участвовали в аналогичных схемах по вооружению террористических организаций на территории Сирии?Ведь как работала эта схема в Сирии?ЦРУ закупало оружие в Восточной Европе (Сербии, Чехии, Болгарии и т.д.), после чего с помощью Болгарии, Азербайджана и еще ряда стран переправляла это оружие либо через Турцию на север Сирии, либо через Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар на территорию Иордании, а затем в Сирию. При этом было известно, что часть группировок, которые получали это вооружение – отмороженные на всю голову джихадисты из различных террористических организаций, включая сирийскую "Аль-Каиду" и ИГИЛ. И в этой схеме все участники замазаны с ног до головы.Когда стало ясно, что свергнуть Асада не удалось, а следов финансирования и вооружения террористов стало слишком много, "борцы за демократию в Сирии" начали разбегаться от ответственности как тараканы на кухне, когда там включили свет. Эрдоган сразу заявил, что он никогда не спонсировал террористов и не покупал у них нефть – все это грязная клевета и наветы, хотя большая часть членов ИГИЛ въехала в Сирию через Турцию. Саудовская Аравия объявила, что во всем виноват Катар, который все это спонсировал, а Эр-Рияд тут не причем и вообще он всегда боролся против терроризма, а то, что Саудовская Аравия лучший друг всех ваххабитов мира, так это само получилось и не имеет отношения к делу. Теперь вот США сваливают ответственность за подобные схемы в Йемене на Саудовскую Аравию, хотя США являлись одним из главных организаторов и участников подобных схем на Ближнем Востоке, что даже по признанию президента США способствовало созданию ИГИЛ и усилению "Аль-Каиды". А теперь американские СМИ на голубом глазу рассказывают, что оружие саудитам поставлялось с условием его попадания в "надежные руки" и Вашингтон никак не ожидал (это после Сирии то, что оружие может попасть в руки "Аль-Каиды"). При этом США большую часть Йеменской войны оказывали материально-техническую и разведывательную поддержку коалиции интервентов и были прекрасно осведомлены о ходе операций и характере войны на местах.Разумеется, подобные прекрасные рассказы в прессе пытаются скармливать тем, кто не помнит, что происходило даже несколько месяцев назад и даже не в курсе, что опубликованы большие массивы документов показывающих всю картину участия США в финансировании и вооружении террористов на Ближнем Востоке. Давно вскрытый гнойник надо канализировать и направить в безопасное для организаторов русло.Само собой, у этого материала, который вышел на CNN https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/ , есть и второе дно. Так как связка дела Хашогги с выводом американских войск из Сирии достаточно очевидна, а оппозиция Трампу уже протаскивала через Конгресс резолюцию с осуждением МБС, данная статья может являться продолжением системной кампании против Эр-Рияда и попыток Трампа спасти репутацию МБС. Подчеркивая связь Эр-Рияда с "Аль-Каидой", оппоненты Трампа (а CNN это один из главных рупоров анти-трампизма) оказывают давление как на американо-саудовские отношения, так и на сделку Трампа с Эрдоганом, которая призвана сохранить МБС в качестве наследника саудовского трона в обмен на сдачу курдов и американских позиций в северной Сирии. Оппоненты Трампа предпочитают пожертвовать МБС и отношениями с Саудовской Аравией (включая огромные оборонные контракты), лишь бы нанести удар по Трампу. Обвиняя саудитов в финансировании терроризма (что, кстати, является чистейшей правдой, про что ранее те же самые СМИ стыдливо помалкивали), круги стоящие за публикацией в CNN пытаются вызвать ответную жесткую реакцию Эр-Рияда, которая прямо или косвенно ударило бы по Трампу и его договоренностямКонечно, вспоминать про то, что администрация Обамы и Хиллари Клинтон делали тоже самое, "свободная и демократическая пресса" вспоминать не будет, предпочитая рассматривать период после 2016 года и переводя стрелки на саудитов, которые должны "понести ответственность" вместе с действующей администрацией, которая "недосмотрела". Признать, что финансирование и вооружение террористов через своих вассалов и младших союзников является стандартной практикой США, будет слишком даже для CNN.В эту схему недвусмысленно прокралась йеменская "Аль-Каида".Что касается локальных моментов, то примечательно, что штурмовавшую Ходейду "Бригада гигантов" (та самая, которая пыталась обойти Ходейду через kilo 16 и прорваться к порту) в публикации назвали "салафитской ультраконсервативной суннитской милицией". Именно эти персонажи получали американские МРАП, значительную часть из которых они счастливо потеряли в боях под Ходейдой, Тухейтом и Дуррайхимом, а несколько штук были захвачены хуситами и участвовали в военном параде в Сане. Когда журналисты начали выяснять, а кто отвечал за передачу МРАПов различным боевикам, то Пентагон заявил, что он не давал согласия на передачу их каким-либо сторонам внутри Йемена, саудиты отморозились, заявив, что эту группировку контролируют эмиратчики, вот с них и спрашивайте. По факту. получилось, что современные американские МРАПы в полной экспортной комплектации попали в руки КСИР, который безусловно использует американские технологии в разработке современной легкой бронетехники иранского производства.

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О боях в Дерне

Коротко по возобновившимся боям в Дерне.1. Штурм города силами Хафтара (и примкнувшими к нему каддафистами) продолжался несколько месяцев и как таковой закончился еще осенью, когда ЛНА отчиталась о взятии Дерны.2. Совет маджахедов Дерны де-факто прекратил свое существование и практически исчез из медийного поля. Личный состав либо был убит, либо сдался, либо ушел в подполье.3. Сами боевики удерживавшие Дерну были близки к "Аль-Каиде" и находились в достаточно прохладных отношениях с боевиками ИГИЛ, которые действовали преимущественно в районе Сирта, Аджабии и Бенгазию, поэтому каких-то совместных действий против Хафтара они не предпринимали.4. Возобновление боев произошло прямо во время наступления сил Хафтара на юге Ливии, где как раз была захвачена Сабха и прилегающий к ней аэродром, куда уже были переброшены ударные вертолеты и легкие штурмовики для поддержки легкой пехоты ведущей операции в пустыне на юге и юго-западе.5. В этих условиях ЛНА вынуждена перебрасывать к Дерне дополнительные силы, чтобы провести повторную зачистку и восстановить видимое спокойствие, так как оппоненты Хафтара уже вовсю педалирует тему внутренних проблем на территории ЛНА.Одна из центральных площадей Дерны. До и после.6. При этом стоит понимать, что некоторая часть населения Дерны вполне лояльна боевикам, как в силу религиозной идентичности, так и в силу неспособности местных властей восстановить разрушенное при штурме города. Недовольство порождает почву для локальной партизанщины, что может прорываться либо само, либо посредством некоторой помощи извне с целью досадить Хафтару.7. Происходящее достаточно наглядно указывает на то, что при всей многочисленности войск Хафтара, у него также есть серьезные проблемы при управлении захваченной территорией. Мало завоевать территорию, ей надо адекватно управлять. Как показала практика Ливийской войны, после Каддафи нормальных управленцев в руководстве остатков Ливии не наблюдается.Была ли эта вспышка случайной или это часть идущей в Ливии тайной войны, пока неясно.

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Стадия торга

После вчерашних заявлений Эрдогана о том, что Турция поддерживает контакты с Сирией, среди боевиков разразилась истерика – "мол как-так то, друг Реджеп, мы к тебе всей душой, а ты…"Сегодня МИД Турции был вынужден оправдываться и разъяснять, что Турция пока не признает Башара Асада, но поддерживает с сирийским правительством контакты на "низком уровне", а именно с сирийскими властями в Хасаке и Камышли, а с также с Дамаском по линии спецслужб.Анкара конечно не может взять сразу и признать Асада, потому что у нее на балансе еще целое стадо боевиков, декламирующих "войну с Асадом" до победного конца, которых надо еще куда-то пристроить или утилизировать, так как конца Асада в Сирии не предвидится.Вполне очевидно, что под давлением России и Ирана настаивающих на том, что Сирия и Турция должны вернуться к нормальным отношениям, Турция находится в стадии торга, в рамках чего озвучиваются различные сценарии, которые обсуждаются как на переговорах между сирийскими и турецкими спецслужбами в Тегеране и Дамаске, так и в утечках в СМИ, где озвучивается повестка российско-турецких переговоров.Среду озвучиваемых сценариев:1. Турция готова признать Асада после проведения конституционной реформы и победы Асада на выборах.2. Турция готова признать Асада и согласиться на операцию в Идлибе, если ей позволят чуток зачистить курдов в Рожаве (либо в рамках американского плана на 20-32 километра вглуб сирийской территории, либо в рамках российского варианта с "Пактом Адана" на глубину в 5 километров).Анкара вполне ясно осознает, что Асад в Сирии надолго и так или иначе это факт реальности, которую нельзя игнорировать. Но просто так Турция признавать это не хочет, торгуясь с Россией и Ираном по этому поводу, рассчитывая получить за нормализацию отношений с Асадом какие-то преференции связанные с возможностью влиять на реконструкцию Сирии и долгосрочным ослаблением курдов на территории Сирии. При этом Эрдоган вполне готов сдать большую часть подконтрольных боевиков, как и позиции в Идлибе, в обмен на адекватную цену вроде военной операции в Рожаве. Но Россия и Иран пока не слишком заинтересованы в том, чтобы давать Эрдогану то, что он хочет, поэтому торг продолжается и в середине февраля видимо станет понятно, куда он придет.Нормализация отношений Сирии и Турции в ближайшие годы представляется неизбежной, хотя сторонам еще предстоит пройти немалый путь в поискам компромисса. На длинной дистанции Турция также заинтересована в этом, так как планы использования Сирии против Турции, которые вынашивают Саудовская Аравия и Израиль вполне прозрачны.PS. Ну и стоит добавить, что недовольство Анкары медленными темпами ухода США из Сирии усиливается. Эрдоган после месяца тишины вновь поднял тему убийства Хашогги, заявив: "Я не могу понять молчание Америки … мы хотим, чтобы все прояснилось, потому что это зверство, убийство. Убийство Хашогги – не обычное дело». Вполне понятно, что убийство Хашогги, это не обычное дело, закрытие которого требует соответствующей цены, а именно ухода США из Сирии и закрытия курдского проекта. Так как США петляют (в Сенате США принято рекомендательное постановление против вывода войск США из Сирии и Афганистана), Эрдоган напоминает, что сделка уже заключена и при необходимости, Турции не составит труда продолжить разоблачения саудитов.

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