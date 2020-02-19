ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят / вДудь

Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются.

Например – эпидемия ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг.

Многие думали, что это болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это – не так.

В России живет более 1 млн людей с ВИЧ.

В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это – 100 человек в день.

По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — со многими странами Африки.

Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям – в первую очередь молодым – про то, как не оказаться в этой статистике.

Но уже погрузившись в тему, мы поняли, что помимо страшных цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют.

В Нижнем Новгороде находится место, которое летом 2019 года стало символом этой дискриминации. На эту турбазу должны были приехать на отдых несколько десятков детей с положительным ВИЧ-статусом. Сотрудники турбазы, узнав об этом, отказались их обслуживать; отдыхать пришлось в другом месте.

Случился громкий скандал, возмущались даже в телевизоре, к проверке турбазы подключилась прокуратура, а на ее сотрудников обрушилось максимальное общественное осуждение. Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ – не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ – из-за незнания.

Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше.

Как ВИЧ может оказаться у вас?

Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей?

Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости?

Почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно?

Почему уроки полового воспитания в школах — необходимы?

В общем, ликбез для тех, кто не в теме.

Вперед!

Важные сайты про ВИЧ:

https://spid.center

https://pereboi.ru

https://evanetwork.ru

https://takiedela.ru/tag/vich

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GTRAEpllGZo