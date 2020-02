Кто по праву наследует Землю?

Вопросы наследия земли по Римскому праву, или даже вот так, с большой буквы - наследия Земли являлись источником многих мировых потрясений, и без должного внимания к самому наследованию невозможно разобраться в мотивах тех или иных событий.



Материалов накопилось не на один пост, но с чего-то надо начинать.

Аненербе

Опущу оккультную и расовую стороны деятельности Аненербе, они хорошо описаны. Обращу Ваше внимание на тот факт, что "первоначально финансирование [Аненербе] производилось через сельскохозяйственное министерство".

Если совместить цель Аненербе - обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха, её первоначальное финансирование через минсельхоз, само название организации - "наследие предков" и планы Рейха объединить в империю огромные пространства (Lebensraum), то становится очевидным, что вопрос наследования Земли для немецких империалистов был ключевым. Аненербе должно было обосновать законность наследования Земли третьей империей, включая военный захват, подведя под это историческую, научную, законодательную, расовую и оккультную базы.

Благословление

Для дальнейшего понимания наследования придётся сделать "лирическое отступление", чтобы вернуть термину "благословление" его оригинальное значение.



Jan Sanders Van Hemessen, Исаак, благословляющий Иакова

На картине фламандца, более известного своими полотнами с трепанацией, изображена сцена, где Иаков путём обмана добился благословления старого еврея Исаака. Его первенец, Исав, виден вдалеке, среди деревьев. Исаак, протягивая два пальца, благословляет Исаака, приняв его за Исава. Вернувшись и осознав, что Исаак уже благословил Иакова, Исав очень сокрушается - неужели у отца не найдется другого благословления? Молчание было Исаву ответом, так как имущества на второе благословение не осталось.

Вот как звучит история в синодальном переводе Библии:

"И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения?

Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?

Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал."

(Бытиё, глава 27:36-38).

Если исходить из того, что благословление - это такое вот доброе слово, то образ Исаака становится странным - не нашёл старый отец второго пожелания для старшего сына. А если понимать под благословлением некоторое ценное имущество, то всё становится понятным - Исаак всё имущество отдал Иакову и нечего ему отдать Исаву, кроме "доброго слова", которое Исаву и даром не надо.

Но может быть, так было только у евреев? Приведу выдержку из Российской истории про благословление стольника Морозова (о Морозовых еще будет речь ниже) отсюда:

"Царь «пожаловал стольника Глеба Ивановича Морозова, как приезжал на завтрея своей свадьбы государю челом ударить, благословил его: образ Живоначальной Троицы, оклад серебрен золочен басмянной, венцы сканные; да кубок серебрен золочен с кровлею на высоком стоянце, по кубку и по стоянцу ложечки короткия, под пузом у кубка на древе стоит мужик литой в правой руке топор поднял в верх; на кровле у кубка под пузом и по стоянцу травки спускныя белы; на кровле травка с нацветы. Весу гривенка 40 золотник. (Взят с поставца у погребново ключника у Федора Красново.) Да 10 аршин бархату червчатаго, цена по рублю по 20 алт. аршин. 10 аршин отласу жолтово, цена по рублю по 10 денег аршин; 10 аршин камки куфтерю лазоревого, цена по рублю аршин. Сорок соболей, цена 25 рублев.

От государыни и великой старицы иноки Марфы Ивановны стольнику Глебу Ивановичу Морозову благословение: образ Бориса и Глеба, обложен серебром, венцы сканные; 10 аршин отласу червчатого по рублю аршин; да сорок соболей, цена 20 рублев."

То есть благословение обязательно имеет материальное выражение. Ни к чему не обязывающее "пожелание удачи и скатертью дороги" - это обманка, которую нам подсунули и я попытаюсь показать ниже - каким образом.

Благословление - это добровольная передача имущества, которое осуществляется либо при вступлении детей в брак (ключи от машины, от квартиры и прочая), либо перед смертью отца семейства, в виде его последней воли в форме завещания движимого и недвижимого имущества. Еще раз - благословление - это передача имущества.

Христианское благословление

В христианстве благословление представлено вот таким жестом:



Двуперстное сложение. Господь Вседержитель. Мозаика собора Св. Софии в Константинополе. 2-я пол. XIII в.

Как подсказывает википедия по поводу титула Христа на этой мозаике -"Вседержитель", "менее литературным переводом слова παντοκρατωρ [вседержитель] будет словосочетание «Властитель всего», «Правитель мира»." То есть Христос, являясь властителем всего, правителем мира, благославляет, а значит - завещает Землю, что и изображено в мозаике. Есть огромное количество похожих двуперстных изображений Христа, в том числе - в составе Троицы. Возму для примера не мозаику, а барельеф, который, как считают - являет собой самое древнее изображение Троицы:



Самое раннее из известных изображений Троицы, Dogmatic Sarcophagus, 350 г. Музеи Ватикана

Обратите внимание, что в Христианстве благословение изображается именно так, двуперстием. Я не уверен, что евреи используют этот же жест - картина ветхозаветного благословления Ян Ван Хемессена, скорее всего, написана под христианским влиянием. Если кто-то из читателей знает про жесты благословления у евреев - было бы любопытно. Ставший культовым в поп-культуре вулканский салют из стар-трека является жестом благословления коэнов



Вулканский салют

Правда, коэны должны производить благословение двумя руками:



Аароново благословение (троекратное священническое благословение коэнов из книги Чисел)

Выборные короли, или кто первый встал, того и тапки

Вернусь к христианству, расцвет которого связан с принятием этой религии как государственной в Римской империи.

Христос получил Землю у Отца и благословил апостолов (то есть - завещал им Землю) непосредственно перед вознесением. Не так важно - происходили ли эти события или нет, но всё средневековье основанно на вере в этот факт.

В западной церкви выборный Папа Римский утверждает выборных королей на царство (то есть - на управление частью наследной Земли).



В базилике Святого Петра папа Лев III возлагает императорскую корону на голову Карла Великого

Именно так - утверждение выборных королей. Король, царь - это всё выборные должности, хотя бы формально, и этот факт выборности и назначения важен с точки зрения наследования Земли.

Дворянство - это управленцы, которые не вступали в права наследования Земли, а лишь управляли и пользовались ею на тех или иных условиях. В Римском праве это описывается через права колонов (отсюда колонии, колонизация, колонны в центрах городов, Христофор Колон-Колумб).

Функциональные обязанности сохранились в звучании некоторых дворянских титулах:

- Граф, от греческого Γράφ - писарь.

- Конт, виконт - по-английски так и пишется count - счетовод.

- Маркиз, маркировщик, пометчик, помещик.

Земля давались дворянству в управление, обычно - пожизненное, при условии несения службы. За провинность землю могли отобрать. Дворянство (в отличие от вотчинников) не могло наследовать землю, это так назыаемые служилые люди (эффективные менеджеры) - "общее название лиц, обязанных нести военную или административную службу в пользу государства".

Первоначально дворянин не мог передать Землю своим детям по своему желанию, но на освободившуюся вакантную должность управленца обычно претендовал старший сын, а остальные вынуждены были искать сами Землю в управление.

Вспомните детскую сказку про Маркиза Карабаса: старший сын получил всё недвижимое имущество, которое отец не мог разделить, так как сам был всего лишь наёмным управленцем. Средний сын получил осла, младший - кота. Пустившись на обман и убийство, списанные на кота, младший безземельный сын устранил маркиза и сам занял его должность:

В какой момент и по какой причине "Маркизы Карабасы" стали передавать Землю по наследству своему потомству - не до конца ясен. Но сам принцип - "кто что охраняет, тот то и имеет", или "кто первый встал, того и тапки" - явно прослеживается.

Кроткие наследуют Землю

Христианство получило поддержку "сверху", породив дворянство, получавшее в управление Землю через сложную иерархию. Но христианство получило поддержку и снизу, иначе бы оно не распространилось так быстро по Римской империи. У рядовых христиан был свой интерес - и именно в наследовании Земли.

В нагорной проповеди Христос сказал: "Кроткие наследуют Землю". (Мф. 5.5). В оригинале на греческом фраза звучит так:

"μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν."

γῆν - это Земля, именно в смысле планеты, а не какого-то земельного удела.

В сложносоставном слове κληρονομήσουσιν, которое переводят как "наследуют", заключен сам механизм наследования. Попробуем разобраться.

Вот что говорит всеведующая википедия:

Клирос, от греч. κλῆρος — жребий, метание жребия, жеребьёвка, в том числе получение места или земли по жребию.

Латинское Сlericalis (церковный), несомненно, связано с греческим клирос, равно как и с русским клирос, которым называют как часть церкви, так и ранее называли духовные организации и служителей.

assucareira предположила, что жрец и жребий - это однокоренные слова. Я уверен в том, что именно от жребия появилось название должности бросателя жребия - жреца (не от слова жрать же, в конце-концов).

А yuliya212 утверждает, что на знаменитой Рублёвской "Троице" жест центрального ангела связан с бросанием игральных костей, а руки левого ангела - перерисованы. На полотне изображено наследование Земли путем жеребьёвки. Что же, вполне возможно.



А.Рублёв, Троица

Итак, если вернуться к механизму наследования Земли, описанному в Евангелии, то Христос благословил, то есть завещал Землю через апостолов и церковь. Механизм распределения Земли - путём жеребьевки жрецами. Ну а христианин становился крестьянином с земельным наделом - это практически одно и то же слово с переходом согласных К=Х.

Земельный надел по-английски так и называется - лот, точно так же, как и в юриспруденции определение чего-либо путём жеребьёвки (to choose smb by lot, to settle smth by lot).

Простым христианам обещали распределение Земли путём жеребьёвки через церковь. Оттого и потянулись толпы прихожан с просьбами: "благослови, батюшка" - то есть вытяни жребий и передай мне причитающуюся по наследству часть Земли. Со временем эта жеребъёвка превратилась в ритуал, Землю никто раздавать не собирался, церковь превратилась в крупнейшего землевладельца, а первые декреты Советской Власти были об отделении церкви от государства и секуляризации церковных земель. Коммунисты были в курсе?

Вестфальский мир и боярыня Морозова

Снова углублюсь в средние века. Тридцатилетняя война, по последствиям вполне сопоставимая с мировыми, была вызвана многочисленными спорами о Земельном наследстве.

Война закончилась Вестфальским миром, по сей день определяющим принципы международных отношений. Это очень интересная история, но сейчас важны жесты и наследование:



Вестфальский мир, картина Герарда Терборха (1648 год)

Как заметил Сергей Мальцев в одном из комментариев, участники практически на одно лицо. Наверняка родственники. Но меня заинтересовало двуперстие у участников, расположенных слева. Кликните на эту ссылку, рассмотрите картину подробнее.

Примечательно, что не все участники подняли двуперстие. Вероятно - только те, к которым это имело отношение в разрезе прав наследования Земли.

В это же время далеко от Вестфаля боярыня Морозова (1632 - 1675) стала богатейшей женщиной России, через смерти двух братьев Морозовых и наследование огромного состояния несовершеннолетним Иваном Глебовичевым Морозовым, сыном боярыни.

Хотя сейчас многие делают из боярыни мучиницу, вот что писали современники:

Однако Аввакум попрекал молодую вдову, что она недостаточно «смиряет» свою плоть и писал ей «Глупая, безумная, безобразная выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия» (призывая по примеру преподобной Мастридии, чтобы избавиться от любовных соблазнов, выколоть себе глаза).

Про её нрав и богатство легко найти материалы, но меня, как Вы, наверняка, догадались, заинтересовало двуперстие, изображенное на знаменитой картине:



Суриков. Боярыня Морозова (деталь картины)

Морозову арестовали именно тогда, когда малолетний сын Иван умер, не оставив завещания. До этого её никто не трогал. Боярыня показывает всем двуперстие, что, по моему убеждению, является знаком наследования в случае, когда умерший не оставил завещания (в Римском праве это называется Бона, и об этом еще ниже).

То есть - и в случае Вестфальского мира, и в случае боярыни Морозовой имеет место некий наследственный спор. И там, и там - двуперстие. Время почти совпадает, по историческим меркам это вообще происходит одновременно.

На мой взгляд, во всей Европе, включая Россию был большой раскол, связанный со спором о правах или даже принципах наследования. И если в Европе проливали кровь тридцать лет и закончили братоубийственные войны Вестфальским миром, то в России случился церковный раскол, известный как "старообрядчество". Именно права на наследование Земли стали причиной церковного раскола, а не дву- или трех-перстие, которое было лишь символом признания той или иной системы наследования.

Деталей я не знаю, к сожалению. Возможно, Вы сможете дополнить или подсказать?

Наполеон Бонапарт

Именно такое написание, Бонапарт, Бона-парт - так звучит имя Наполеона по-французски. Жил или нет этот персонаж - можно рассуждать долго. Мне интересно наследие Земли по Римскому праву "Bona". Спасибо vaduhan_08 за наводку!

"Bona": патрон имел интестатное наследственное право на имущество вольноотпущенника, умершего без потомства, рожденного в римском браке, заключенном по акту об освобождении, и право на необходимую часть, если вольноотпущенник, путем завещания, распорядился своим имуществом на случай смерти.

На мой взгляд, Бона-парт - это процесс вступления в наследство, название которого хорошо понятно изучавшим Римское право. Ведь Вы же не думаете, что безродный корсиканец стал императором? Забавно, что герб и флаг Корсики - это чёрная голова, кара-бас (кара-баш). Маркиз Карабас - это политический памфлет?



Герб Корсики

После гильотинирования короля и королевы оставался несовершеннолетний наследник - Людовик Карл, второй сын казнённых Людовика и Антуанетты. Его старший брат Людовик Жозеф умер в возрасте семи с половиной лет. Людовик Карл умер в тюрьме в возрасте 10 лет, таким образом, оборвав наследную линию и не оставив завещания.

Мне кажется весьма странным, что на смену королевству пришла республика, которая буквально через несколько лет после того, как казнила короля, короновала Наполеона императором. По какому праву, скажете Вы, если королевская династия оборвалась на малолетнем наследнике? Полагаю, по праву Bona-parte.

Рассмотрите изображение Наполеона, особенно скипетр в его левой руке:



Наполеон I

Всё то же - двуперстие, как и у боярыни Морозовой, ставшей регентшей при малолетнем сыне, как и у подписавших Вестфальский мир, как и у Христа-вседержителя в жесте благословения.



Итак, что в сухом остатке:

- Благословление - это передача прав на наследство

- Благословление Христа предполагало выборное управление Землей и наследование Земли через жребий

- Благословление выражается двуперстным жестом

- Управленцы узурпировали право и присвоили себе наследование Земли

И самый главный вопрос:

- Где причитающаяся мне часть наследия Земли?

Автор: Родом из Тифлиса

Источник: https://rodom-iz-tiflis.livejournal.com/18397.html