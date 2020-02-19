Е.Ю.Спицын. Школа Политпросвета “Слышат звон, да не знают где он”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xGLKSjAf0rE
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Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.
— Виктор Франкл
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