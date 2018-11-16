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«Мои университеты». Андрей Фурсов в гостях у Евгения Спицына

14:52. 16 ноября 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Стратегия жизни в России – быть сложнее системы

В студии МПГУ – историк, общественный деятель, публицист Андрей Фурсов с рассказом о своём детстве, юности, тех людях, которые сформировали личность историка, и советском образовании, открывающем пути перед каждым.

На каких примерах рос классический советский человек? Как советская школа воспитывала детей? Какую роль играли в школе преподаватели-фронтовики? Чем советские учебники так отличаются от современных? Какую роль в воспитании поколения играли научно-популярные журналы? Чему учили советские военные фильмы? Почему дети сегодня ничего не знают о пионерах-героях? На кого сегодня равняется молодёжь?

С кем из известных советских людей Андрей Фурсов пересекался за студенческой партой? Как полученное высшее образование помогло ему посмотреть на историю Евразии сквозь призму великих кочевых империй?

Как развивалась советская наука? Можно ли было маневрировать в жёстких советских законах? Какую роль для советского человека играли неформальные жизненные связи? Понимают ли это на Западе? Почему даже Бжезинский отказался применять термин «тоталитаризм» к советскому обществу?

Составить полную картину подлинной истории СССР и приобщиться к достижениям советской педагогики помогут:

Книги Евгения Спицына

Книги Андрея Фурсова

Советские учебники

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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