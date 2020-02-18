Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 февраля 2020

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Отдельные российские и вторящие им иностранные СМИ распространили любопытную информацию о происходящем в сирийском Идлибе. Речь идет о противостоянии Дамаска и его союзников с идлибскими сепаратистами, которых сейчас поддерживает в основном Турция. На днях сообщалось о большом количестве техники, которую Эрдоган отправил в мятежную мухафазу с целью не дать Асаду подойти еще ближе к турецкой границе. И вот СМИ сообщают, что якобы значительная часть этой техники была передана боевикам. Как только это произошло, российская авиация совместно с сирийцами предприняла массированную атаку, которая привела к катастрофическим последствиям для противников Сирийской арабской армии.

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов». Все разбомбленное материальное имущество принадлежит туркам, хотя жертв среди янычар нет, ибо всем управляли и все охраняли союзные им местные формирования. Среди них, кстати, очень много погибших — сообщается о, как минимум, трех сотнях ликвидированных боевиков. Пытаясь придать правдоподобности этой информации, СМИ указывают на причины такой агрессии — мол, Анкара не уведомляла Москву о готовящемся перемещении некоторой своей техники из Турции в Сирию, следовательно, все это добро подлежало уничтожению. Причем делалось все настолько оперативно, что большую часть танков и другой техники разносили в пух и прах прямо на турецко-сирийской границе, едва колонны успевали ее пересечь.

На самом деле, новость похожа либо на серьезнейшее преувеличение, либо — на откровенный фейк. Уничтожение 23 турецких танков, кто бы ими ни управлял, наделало бы много шуму. Парой заметок в не самых видных СМИ мы бы точно не отделались. Да и политическая реакция не заставила бы себя долго ждать, тем более на фоне российско-турецких переговоров. Выглядит это как не самая лучшая попытка привлечь читателей, впрочем, быть может, кто-то желает такими сообщения навредить этим самым переговорам.

С другой стороны сказать, что в Идлибе все спокойно, тоже нельзя. Обстановка накалена — там гибнут турецкие военные, причем под огнем союзным нам асадитов. А господин Эрдоган за последние дни наговорил много не самого приятного в адрес РФ, упоминая то Сирию, то Ливию. Анкара же в свою очередь не чурается обстреливать территории, находящиеся под совместным российско-сирийским контролем. Все это создает риски, так что какие-никакие основания для появления подобных материалов все же есть. За разъяснениями мы обратились к экспертам.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что эта информация не имеет никакого отношения к действительности.

— Сейчас очень много непроверенной информации попадает в СМИ. Многие на фоне этих переговоров хотят как-то привлечь к себе внимание, вот и публикуют многочисленные статьи. На днях была информация о том, что турки поставили РСЗО в Идлиб для атаки на наших военных. Это никакого отношения к правде не имеет. Все преподносится так, будто в Идлибе уже чуть ли не война идет между РФ и Турцией. Нет, это не так. Самое главное сейчас, что следует понять — между Россией и Турцией все нормально, никаких больших проблем нет. Разумеется, турок российские самолеты не бомбят.

«СП»: — Об этом речь и не идет. Говорится про то, что турки передали свою технику боевикам.

— Бред. Никакую свою технику Анкара им не передает. Тем, кто засел в Идлибе, технику поставляли американцы, что-то они захватили сами в результате боевых действий. Туркам это вообще не нужно. Даже чисто идеологически Анкара далека от террористических группировок Идлиба. Последние по большей части состоят и последователей Аль-Каиды*, чьи взгляды на мир и ситуацию на Ближнем Востоке вообще никак не вяжутся с основными представлениями Эрдогана. Нынешние власти Турции придерживаются идеологии пантюркизма. И в этой связи их в Идлибе более всего беспокоит положение туркоманов. Их в Идлибе немного, но, по сути, они оказались сейчас тут в положении заложников — Анкара пыталась их вызволить. Не вышло, пытается дальше. В остальном же все эти проблемы с Идлибом никому не нужны, в том числе Турции. Проблема должна быть решена, но мирно, как я уже ранее отмечал, не получилось и уже не получится.

«СП»: — Российско-турецкие отношения на фоне происходящего в Идлибе претерпят изменения?

— Об этом станет известно после переговоров наших представителей с турецкими коллегами. Но, я думаю, кризиса в отношениях быть не должно.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, никакой целенаправленной атаки на турецкие колоны не совершалось. В последнее время действительно зафиксирован резкий рост турецкого присутствия в Идлибе, но тут все легко объяснимо. Турки намерены задержать на некоторое время продвижение Сирийской арабской армии к западной части проблемной провинции. Насчет передач техники — ни танки, ни грузовики боевикам никто не давал. Высоковероятно, что стрелковое оружие через Турцию в Идлиб все же попадало, но эти поставки могли пересекать границу различными способами. И особенной угрозы в этом нет, по крайней мере, для россиян в Сирии.

Заур Караев

* Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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Кусь!

Эволюция поражений кровавого тирана.

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ВАЖНО: В Сирии захвачены американские ракеты, начаты поставки оружия для борьбы с авиацией ВКС РФ и ВВС САР (ФОТО)

В населенном пункте Урум-эль-Кубра провинции Идлиб при наступлении Сирийской арабской армии на позиции террористов были захвачены управляемые ракеты «TOW», элементы комплекса контрбатарейной борьбы: антенна и приёмопередатчик американского производства, стоящие на вооружении Вооружённых сил Турции. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, трофейный ПТРК «TOW» был доставлен Анкарой боевикам в ходе одной из поставок военной техники. К тому же на фоне успешного продвижения правительственных войск Турция поставила бандгруппам ПЗРК «Стингер». Военный источник рассказал «Русской Весне», что на днях в распоряжении разведорганов появились оперативные данные о намерении Анкары поставить экстремистским группировкам в провинцию Идлиб переносные зенитно-ракетные комплексы. «Так, 15 февраля на подконтрольной протурецким боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации прошла встреча командующего турецким воинским контингентом в Сирии генерал-лейтенантом Исмаилом Метином с главарями группировок «Джабхат ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана» и «Джабхат Ватания лиль Тахрир», — сообщил офицер. «В ходе общения турецкий генерал рассказал о намерении Анкары поставить боевикам ПЗРК «Стингер» для борьбы против ВВС САР и ВКС России», — добавил собеседник «РВ». Отметим также, что поставки первых зенитных ракетных комплексов уже были осуществлены недавно, ими сбиты вертолёты Ми-8 сирийской армии 11 и 14 февраля. Читайте также: Сирия: после поражения турецкий спецназ уезжает под конвоем российской армии (ВИДЕО) *Запрещённая в РФ террористическая организация

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