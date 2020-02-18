Сила исцеления и как оно происходит. Александр Жарков. Часть 1

Этот эфир посвящён раскрытию и определению установок, мешающих исцелить любые недуги человека, а также каким образом можно наладить взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 2 – https://youtu.be/uJq8DYMvfrw



Речь также пойдет о:



- процессах регенерации тела человека,

- повышении вибрации чакральной системы,

- восстановлении и повышении собственных энергий,

- как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов и др.



Жарков Александр Викторович – психолог-гуманист, эзотерик-практик, целитель, парапсихолог, ясновидящий, коуч. Александр обладает экстрасенсорным виденьем тонких энергий, помнит свои прошлые воплощения и занимается целительной практикой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IhtGR-7boE0