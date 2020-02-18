Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Сила исцеления и как оно происходит. Александр Жарков. Часть 2

15:33. 18 февраля 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Этот эфир посвящён раскрытию и определению установок, мешающих исцелить любые недуги человека, а также каким образом можно наладить взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/IhtGR-7boE0

Речь также пойдет о:

- процессах регенерации тела человека,
- повышении вибрации чакральной системы,
- восстановлении и повышении собственных энергий,
- как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов и др.

Жарков Александр Викторович – психолог-гуманист, эзотерик-практик, целитель, парапсихолог, ясновидящий, коуч. Александр обладает экстрасенсорным виденьем тонких энергий, помнит свои прошлые воплощения и занимается целительной практикой.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #сила #карма #душа #эфирное #тело #ментальное #астральное #саморазвитие #медитация #что #отвечают #очищение #энергия #здоровье #евгений #роденко #александр #жарков #исцеления #тонкие #человека #чакры #энергетические #каналы

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЕвгенийРоденко #АлександрЖарков #СилаИсцеления #ТонкиеТелаЧеловека #Карма #Чакры #Душа #ЭфирноеТело #МентальноеТело #АстральноеТело #Саморазвитие #Медитация #ТонкиеТелаЧеловекаЗаЧтоОтвечают #ОчищениеЧакр #ЭнергетическиеКаналы #Энергия #ТонкиеТелаИЗдоровье

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uJq8DYMvfrw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сила исцеления и как оно происходит. Александр Жарков. Часть 1
...как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов и др.Жарков Александр ... канала.#народное #славянское #радио #сила #карма #душа #эфирное #тело...энергия #здоровье #евгений #роденко #александр #жарков #исцеления #тонкие #человека #чакры #...
Сила исцеления и как оно происходит. Александр Жарков. Часть 2
...как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов и др.Жарков Александр ... канала.#народное #славянское #радио #сила #карма #душа #эфирное #тело...энергия #здоровье #евгений #роденко #александр #жарков #исцеления #тонкие #человека #чакры #...
Глава 4. Что и каким образом
... Мозга), которое происходит посредством взаимодействия с...он в сущности каждых, какими дарами он жизнь наделяет… В Богах раскрывает он сокрытые силы... ни о каком другом исцелении в рамках...материалами, который дал Александр Хатыбов, заинтересовались этой...
И всё-таки она круглая?.. Пост-ответ сторонникам плоской Земли
..., если знать, как он пролегает. В нашем...Египте в городе Александрия. Он догадался сравнить высоту... «духовное целительство», «исцеление верой» и сейчас очень... тускнеет. Гравитации (силы земного притяжения) не... звездами. Этого не происходило бы, будь мир...
Молодильная сила мыльного корня
...». Наш корреспондент Александр Горбовский встретился с...и физической силой. С виду они порой производили... нее — для исцеления души. Но никому...сразу использовать, так как он быстро портится. В ... (Caryophyllaceae). Название рода происходит от лат. sapo —...
От свастики к голубю. Как в Христианстве эволюционировал символ Духа Святого...
... тем веселее она получалась. Если кто забыл, как это происходило, я напомню... и дневник его супруги Александры Фёдоровны. Отметилось к такой...тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10... можно быть СВЕРХЧЕЛОВЕКОМ, обретя силу Духа Святого, никогда не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)