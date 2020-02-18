Сила исцеления и как оно происходит. Александр Жарков. Часть 2
Этот эфир посвящён раскрытию и определению установок, мешающих исцелить любые недуги человека, а также каким образом можно наладить взаимодействие с тонкими телами и структурами человека и Вселенной.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/IhtGR-7boE0
Речь также пойдет о:
- процессах регенерации тела человека,
- повышении вибрации чакральной системы,
- восстановлении и повышении собственных энергий,
- как научиться разрабатывать алгоритм собственного исцеления недугов и др.
Жарков Александр Викторович – психолог-гуманист, эзотерик-практик, целитель, парапсихолог, ясновидящий, коуч. Александр обладает экстрасенсорным виденьем тонких энергий, помнит свои прошлые воплощения и занимается целительной практикой.
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