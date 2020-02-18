Новости Украины и Новороссии 18 февраля 2020

Разведка Нидерландов не нашла ЗРК «Бук» в районе крушения МН17 на Донбассе

Голландская служба военной разведки и безопасности не смогла обнаружить ни одного зенитно-ракетного комплекса «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing MH17 на Донбассе. Об этом говорится в документе разведки, который обнародовало издание Bonanza Media. В статье-разоблачении приведено несколько документов, а журналисты задаются вопросом: «Было ли расследование авиакатастрофы проведено достаточно тщательно?». Из документа следует, что самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией ЗРК «Бук». В тексте одного из документов говорится: «Вне сомнений, рейс MH17 летел за пределом зоны досягаемости всех установленных и действующих на тот момент украинских и российских позиций, где были развернуты системы 9К37 «Бук-М1». Тут стоит сделать оговорку, что российскими в этой статье да и в документах обобщённо называются позиции ополчения Донбасса. Приводятся в статье и слова очевидца событий, который говорит о том, что видел два истребителя в небе, которые кружили над городом (говорится о Снежном – прим. РВ) несколько минут перед тем, как Boeing начал падать. Основатель и главный редактор Bonanza Media Макс ван дер Верфф заявил, что тот факт, что Нидерланды знали о расположении комплексов, ранее нигде не говорилось. Напомним, в декабре минувшего года всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей. Читайте также: В Госдуме отреагировали на идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 Мая

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Россия решила не запрещать украинцам въезд по внутренним паспортам

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в нашу страну должны будут использовать исключительно загранпаспорта, сообщили в МВД России.

В пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что действующее российское законодательство допускает использование гражданами Украины любого из перечисленных в соглашении между Россией и Украиной 1997 года документов, включая внутренние паспорта, для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции.

В МВД уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в России в том числе регламентируются данным соглашением, которое продолжит действовать.

В пресс-центре уточнили, что обязательным условием при предоставлении иностранному гражданину государственных услуг в сфере миграции на территории России, в том числе при осуществлении миграционного учета, выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство, обязательно при условии наличия действительного документа, удостоверяющего личность и признаваемого в таком качестве в России.

Таким образом, несмотря на введенный украинскими властями запрет на поездки в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в России документы по национальным паспортам.

Украинские власти заявляли, что хотят получить «дополнительные гарантии», потому и вводят такой запрет для своих граждан.

Добавим, что в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большее число граждан Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Антон Никитин

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Украине нужен закон о коллаборантах, — Аваков (ВИДЕО)

До начала процесса перехода Республик Донбасса под контроль Киева и проведения местных выборов Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах. Такое смелое заявление сделал глава МВД «незалежной» Арсен Аваков. «Перед тем как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — заявил он в эфире украинского телевидения. По словам Авакова, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти. «Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали „министерства здравоохранения ДНР“, которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей или мелких клерков», — пояснил министр. Глава МВД также отметил важность информирования населения Донбасса о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах. Читайте также: Весь мир против них: Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец» На видео с 41:28

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Нафтогаз требует с России стоимость «Северного потока – 2»

Украинский «Нафтогаз» считает, что российское государство должно ему ни много ни мало 8 млрд долларов за крымские активы. Буквально в начале января долг был на целый миллиард меньше, а с момента первой оценки в 2015 году сумма претензий выросла вообще в восемь раз. Как она может так быстро расти и получит ли ее «Нафтогаз»?

Украинский «Нафтогаз» и шесть его компаний уточнили в иске против России размер компенсации убытков за потерю активов в Крыму после референдума и вхождения полуострова в состав РФ.

«Нафтогаз» требует от России компенсацию в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты», уточняется в сообщении украинской компании.

Претензии украинской газовой компании растут как на дрожжах. Буквально полтора месяца назад – в начале января – «Нафтогаз» собирался требовать от России 7 млрд долларов ущерба, где 2 млрд долларов – это уже проценты.

Получается, что меньше чем за два месяца процентов набежало еще на миллиард долларов. Если так пойдет и дальше, то за пару месяцев претензии «Нафтогаза» по потере активов в Крыму вырастут до стоимости проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Его стоимость оценивается в 9,5 млрд евро, или чуть более 10 млрд долларов.

В самом начале аппетиты «Нафтогаза» были намного скромнее. В декабре 2015 года «Нафтогаз» впервые посчитал, что потерял активов в Крыму на 1,15 млрд долларов. Сюда входили 13,8 млрд гривен убытков за 2014 год от прекращения работы в Крыму и еще 15,7 млрд гривен – стоимость утраченных активов. Но уже через два года, когда «Нафтогаз» подавал иск в суд, сумма требуемых компенсаций удвоилась до 2,6 млрд долларов. Еще через два года, летом 2019 года, украинская компания снова удвоила сумму претензий – она составила 5,2 млрд долларов.

Однако «Нафтогазу» все мало, и он накручивает и проценты, и сумму потенциальных потерь за каждый год неиспользования крымских активов.

Речь идет об иске «Нафтогаза» против Российской Федерации от октября 2016 года, который рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Устные слушания по вопросам юрисдикции прошли в Гааге в мае 2018 года. А в мае 2020 года пройдут слушания по вопросам размера компенсаций, уточнили в «Нафтогазе». Видимо, поэтому украинская компания спешит значительней увеличить сумму требуемых компенсаций, руководствуясь правилом: проси больше – получишь сколько надо. Окончательное решение относительно суммы компенсаций ожидается до середины 2021 года.

После того, как Крым в рамках народного референдума покинул состав Украины и вернулся в состав РФ, имущество «Нафтогаза» и других украинских компаний было национализировано. В иске «Нафтогаза» и шести его «дочек» речь идет о 15 месторождениях нефти и газа и трех перспективных участках недр в Крыму и на шельфе, о Глебовском подземном хранилище газа, более чем о 1200 км магистральных газопроводов и 43 газораспределительных станциях.

Неадекватная стоимость активов и сумма претензий – это даже не главная странность подобных исков. Намного важней, что украинские компании, в том числе «Нафтогаз», в своих исках ссылаются на соглашение о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года.

Суть этого договора в том, что Россия обязуется защищать инвестиции украинских компаний, которые сделаны на российской территории (и наоборот). Но Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией, тогда почему Россия должна нести ответственность за потерю украинских активов на украинской территории? Вот если Украина официально признает Крым российской территорией, тогда она может требовать компенсаций за утерянные активы. Но суд не установил, что Крым является суверенной территорией России, а без этого признания Россия не может нести ответственность в рамках норм двустороннего соглашения между Россией и Украиной, на которое ссылаются украинские истцы.

«Надо понимать, что даже на Украине существует опасение по поводу этих исков. Оно заключается в том, что подача таких исков и получение компенсации опасны, потому что это, по сути дела, будет означать признание того факта, что Крым теперь является частью Российской Федерации», – говорит RNS заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Россия официально не признает юрисдикцию международных арбитражных трибуналов по «крымским» делам и платить не собирается.

Однако украинских истцов это не останавливает. Всего в международные арбитражные трибуналы подали иски с требованием компенсаций по крымским активам порядка 50 украинских компаний. В сумме они пытаются выбить из России уже порядка 12 млрд долларов. По сути, это та цена, в которую Украина оценила Крым и жителей полуострова.

Однако Россия в такие игры не играет. Без признания Крыма российским о компенсациях за крымские активы и речи не может идти. При этом решения третейского трибунала в Гааге, можно сказать, необязательны для исполнения. Для выполнения его определения нужно, чтобы с ним были согласны обе стороны. А Москва по вполне обоснованным причинам с ним не согласна, и платить ее никто не заставит. Похожая история была с громким делом бывших акционеров ЮКОСа против РФ.

Там решение в пользу ЮКОСа было вынесено аккурат летом 2014 года, то есть в самый разгар стартовавшей гибридной войны Запада с Россией. До этого суд годами никак не мог вынести решение. И судебное решение по делу ЮКОСа в Гааге стало просто сенсационным. Бывшим акционерам ЮКОСа присуждалась компенсация в 50 млрд долларов, которые должна была заплатить Российская Федерация из своего бюджета. Таких сумм в судебной истории Гаагского трибунала еще не было.

Россия решение суда не признала и платить такие бешеные деньги не собиралась. Бывшие акционеры ЮКОСа бегали по Европе и США с этим решением суда в надежде арестовать имущество РФ. Но так ничем и не смогли поживиться. А через два года после вынесения политически ангажированного решения в трибунале окружной суд Гааги его отменил. И это тоже стало сенсацией: решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет.

Украинские компании, скорее всего, понимают, что ничего не получат от РФ за крымские активы, пока не будет признания Крыма российским. Более того, что они ничего не получат даже при положительном решении международного арбитража.

Возможно, поэтому «Нафтогаз» не стесняется со скоростью света увеличивать сумму претензий по Крыму. Чем больше цифра долга России перед Украиной, тем лучше для пропаганды ненависти к российскому газу.

Тем более что ради сохранения транзита российского газа и дохода от этого на несколько миллиардов долларов Киеву пришлось пойти на обнуление долгов по Стокгольмскому арбитражу, как текущему, так и будущему. «Нафтогазу» также пришлось отказаться от исков по аресту активов Газпрома в Европе, которые денег ему все равно не приносили, зато создавали информационный победный шум.

«Нафтогаз» продолжает действовать по принципу «очень деньги нужны», и после того, как у них получилось в Стокгольме, они продолжают давить», – говорит Александр Фролов.

Старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что вся эта судебная история с раздуваемой суммой ущерба происходит потому, что у главы Нафтогаза Андрея Коболева буквально в марте заканчивается рабочий контракт. Уходить с этой должности он явно не хочет, хотя у «Нафтогаза» и забрали часть самого доходного бизнеса – транспортировку по трубе российского газа в Европу – и отдали ее новому оператору: украинской ГТС.

В прошлом году Коболеву удалось усидеть в кресле, в том числе благодаря постоянным заявлениям о своей победе в Стокгольме над Газпромом и активности «Нафтогаза» в судах Европы с целью ареста активов Газпрома. Коболев надеется подписать новый контракт и остаться во главе «Нафтогаза». «Чтобы остаться в игре, ему нужно показать, какой он молодец, как он умеет судиться с Газпромом. Это ему нужно, чтобы получить поддержку от американцев, заручиться общественным мнением и в итоге остаться на своей должности», – считает Митрахович.

В рамках нового соглашения по транзиту газа в конце 2019 года произошло обнуление судебных претензий, однако крымская история была за скобками, потому что дело касалось в первую очередь двух коммерческих компаний – Газпрома и нового оператора украинской ГТС, выделенного из «Нафтогаза». В «крымском деле» речь идет о претензиях коммерческих украинских компаний к России как государству.

Ольга Самофалов

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Бирюков и реакция каналов Пети

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Хроники атаманщины: Аваков отверг идею Зеленского о границе на Донбассе

Украинские власти рассматривают возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией на Донбассе, при этом речь о совместном патрулировании с представителями Республик не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выдвинул идеею патрулирования границы совместно с представителями ОБСЕ и Республик на период подготовки местных выборов в регионе. Аваков же, отвечая на вопрос участников программы «Свобода слова» о том, идет ли речь о совместном с силовиками ДНР и ЛНР патрулировании границы с Россией на Донбассе, заявил: «Нет, не идет». По его словам, Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ. «Это говорилось в рамках переговоров в „нормандском формате”, когда наши коллеги предлагали посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет», — подчеркнул Аваков. Вместе с тем, как отметил глава МВД Украины, возможно совместное патрулирование территории Донбасса украинскими полицейскими с представителями местных общин. «Уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить к совместному патрулированию людей, которых делегируют эти общины. Люди, которые замешаны в преступлениях, те, кто стреляли в наших солдат, те, кто отбирали, и так далее, они не будут участвовать в такого рода группах — это наша принципиальная позиция», — резюмировал министр. Читайте также: «Хуже не увидишь»: На Украине рассказали, что делают с геями и трансгендерами в тюрьмах

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Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе визита в США намерен обсудить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс. «Я еду завтра в Нью-Йорк для того, чтобы поговорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, и, в частности, задать вопрос о том, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту операцию, и не так — на линии соприкосновения, как это предлагает РФ, — а на всей территории оккупированной Украины», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. Пристайко отметил, что представители Киева на каждой встрече в «нормандском формате» на всех уровнях поднимают вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс, однако в связи с тем, что данное действие не прописано в Минских соглашениях, инициатива снимается с обсуждения. Читайте также: В Госдуме отреагировали на идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 Мая

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В России жёстко ответили на протест Киева из-за задержания судна

Задержание украинских браконьеров нужно решать в правовом поле и отказаться от политизации ситуации, заявили российские политики. Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту. Внешнеполитическое ведомство потребовало освободить задержанных, судно и вернуть весь инвентарь. «Есть факт браконьерства» Сенатор Константин Косачев заявил, что Киев пытается придать ситуации политическое измерение, хотя его в ней быть не может. «Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными. Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути», — сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT. По его словам, сейчас украинская сторона постарается устроить из этой ситуации «спектакль». «Они будут делать ситуацию, когда „агрессивная Россия нападает на незалежную Украину“. Можно только развести руками», — подчеркнул политик. Косачев отметил, что необходимо действовать исключительно в правовом поле. Сенатор добавил, что говорить о возвращении браконьеров можно будет после признания ими нарушения российского законодательства. В противном случае между Россией и Украиной возникнет спор, который со стороны Москвы будет носить юридический характер, а в Киеве ему будут пытаться придать политическую окраску, заключил парламентарий. «Рутинная работа» В свою очередь, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал вызов поверенного рутинной дипломатической работой. «Она не должна заслонять собой того факта, что всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства», — заявил он РИА Новости. Задержание браконьеров Два дня назад погрануправление ФСБ задержало браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. В ходе осмотра обнаружены более 290 экземпляров камбалы-калкана и ставная сеть. Капитан судна заявил об отсутствии документов и разрешений на вылов рыбы, а также признался в браконьерском способе добычи. Читайте также: В Мюнхене публично унизили Зеленского и сняли с повестки Украину

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На Украине хотят отменить закон об амнистии участников Майдана

Известный украинский юрист Андрей Портнов и бывший министр юстиции Елена Лукаш подготовили новый законопроект, который предусматривает отмену амнистии для участников государственного переворота в 2014 году. «Уважаемые депутаты, к шестой годовщине массовых убийств на Майдане мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года», — написан он в своем Telegram-канале. «Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений», — отметил Портнов. «Это наша гражданская и общественная позиция. Просим депутатов зарегистрировать», — заявил юрист. Читайте также: Украина запускает Национальную платформу примирения с Донбассом (ВИДЕО)

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Весь мир против них: Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

В головах «свидомых» украинцев дискурс «весь мир с нами» вытесняется дискурсом «весь мир против нас». Такой вывод можно сделать, глядя на то, как часто они публикуют на скандальныом сайте «Миротворец» данные иностранных политиков и других известных людей «зрадивших», по их мнению, Украину. Сегодня таким «зрадником» оказался председатель ежегодной Мюнхенской конференции по международной безопасности Вольфганг Ишингер — «соавтор пророссийского мюнхенского плана капитуляции и разделения Украины — „Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе“». Именно так его называют на «Миротворце». Также в вину ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, манипулирование общественно значимой информацией». Как ранее сообщала «Русская Весна», МИД Украины заявил о несогласии с идеями по урегулированию конфликта на Донбассе, опубликованными 14 февраля в Мюнхене. Читайте также: Лавров ответил на заявления о новой нормандской встрече (ВИДЕО)

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Нехайповое видео

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