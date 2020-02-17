Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 февраля 2020

Военкор Олег Блохин, зафиксировал момент, как российские военнослужащие сопровождают турецкую военную технику на стратегически важной трассе Дамаск — Алеппо, которая на днях перешла под полный контроль Сирийской арабской армии в результате сокрушительного поражения протурецких боевиков и их кураторов из Анкары.

«Картина маслом. Военная полиция России конвоирует турок на трассе М5», — прокомментировал свои кадры военный корреспондент.

На видео можно увидеть бронеавтомобиль «Тигр» во главе колонны, турецкие бронемашины Kirpi со спецназом и грузовики, замыкает кавалькаду военный КамАЗ ВС РФ.

Как сообщала «Русская Весна», правительственные войска САР в последние дни выбили боевиков с обширных территорий в зоне деэскалации Идлиб (в т. ч. в провинции Алеппо). В результате наступления САА семь турецких военных объектов оказались в окружении и теперь ротация и вывод войск могут осуществляться лишь с согласования с Москвой и Дамаском.

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