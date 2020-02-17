Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 февраля 2020
- 14:55 В Иране продолжаются антиправительственные протесты.
- 14:54 В Сирии взорвалась машина со взрывчаткой.
- 05:30 Сирия: после поражения турецкий спецназ уезжает под конвоем российской армии (ВИДЕО).
- 01:41 Джихади Джулиан ведет подсчет.
В Иране продолжаются антиправительственные протесты
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В Сирии взорвалась машина со взрывчаткой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сирия: после поражения турецкий спецназ уезжает под конвоем российской армии (ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин, зафиксировал момент, как российские военнослужащие сопровождают турецкую военную технику на стратегически важной трассе Дамаск — Алеппо, которая на днях перешла под полный контроль Сирийской арабской армии в результате сокрушительного поражения протурецких боевиков и их кураторов из Анкары.
«Картина маслом. Военная полиция России конвоирует турок на трассе М5», — прокомментировал свои кадры военный корреспондент.
На видео можно увидеть бронеавтомобиль «Тигр» во главе колонны, турецкие бронемашины Kirpi со спецназом и грузовики, замыкает кавалькаду военный КамАЗ ВС РФ.
Как сообщала «Русская Весна», правительственные войска САР в последние дни выбили боевиков с обширных территорий в зоне деэскалации Идлиб (в т. ч. в провинции Алеппо). В результате наступления САА семь турецких военных объектов оказались в окружении и теперь ротация и вывод войск могут осуществляться лишь с согласования с Москвой и Дамаском.
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Джихади Джулиан ведет подсчет
Страдания Джихади Джулиана.
5 февраля.
Эрдоган заявил, что Турция не позволит Асаду продвигаться в Идлибе.
Количество городов занятых Асадом – 14.
Количество городов отбитых у него – 0
Готов продолжать подсчет
16 февраля.
Количество городов занятых Асадом – 96
Количество городов отбитых у него – 0
Некоторые турки утверждают, что я лгу о количестве городов, чтобы Эрдоган выглядел плохо. Ну, я нанёс на карту каждый из них и я ежечасно, добавляя новые «города» (все населенные пункты с названиями больше деревни) каждый день на своей собственной карте. Так что нет. Не вру. Да. 96 пока что.
https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1229106159287705600 – цинк
Что-то карта у него какая-то упоротая, причем сюда он приписал и города, которые боевики потеряли ранее декабрьского наступления САА (например, тот же Абу-Дахур взяли в рамках совсем другой операции и в совсем других оперативных условиях) и до начала каких-либо угроз Эрдогана. Так что тут он на турок несколько наговаривает. Ну а в целом, достаточно красноречивый подсчет того, как про…ли все полимеры в Идлибе.
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