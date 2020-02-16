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Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”. Часть №2

17:07. 16 февраля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Вторая часть исследования инженера Белялова посвященного фальсификациям на известном видео "Перевозки Бука в городе Торез 17 июля". Первая часть вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html

Разбор и анализ видео "Перевозка СОУ "Бук" 17.07.2014 в городе Торез"
















































































Материалы представлены в виде скриншотов текстового файла.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5643678.html

Метки: 2014, беллингкет, белялов, Боинг, бук, война на украине, пво, Украина, фальсификация

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