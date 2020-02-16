Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”. Часть №2
17:07. 16 февраля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вторая часть исследования инженера Белялова посвященного фальсификациям на известном видео "Перевозки Бука в городе Торез 17 июля". Первая часть вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html
Разбор и анализ видео "Перевозка СОУ "Бук" 17.07.2014 в городе Торез"
Материалы представлены в виде скриншотов текстового файла.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5643678.html