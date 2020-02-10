Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”
09:40. 10 февраля 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Развернутое исследование инженера Белялова о фотомонтаже на известном видео "Бук в Торезе".
Материал представлен в виде скринов с тестового файла, чтобы при простом копировании не потерять авторский стиль форматирования текста.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html
Не могу понять: зачем такой адский труд? Ради чего? Ведь в сети есть (сам видел) в свободном доступе информация о том, как ополчение захватило рем.базу с неисправной укровской пусковой установкой. Её и перевозили “куда следует”, насколько я понял.
По сбитому Боингу, опять же, трасса этих полётов проходила южнее города Мариуполь. Как сбитый оказался севернее Донецка – вот вопрос!
Почему-то эти очевидные факты никто не учитывает. И это – странно.
По поводу обвинения: дайте обвинителям одну лишь (без других машин) заряженную пусковую с одной ракетой, дождитесь лёгкой облачности, как в тот злополучный раз и заставьте сбить какую-нибудь мишень, повторяющую траекторию полёта Боинга. Всё и выяснится!
Чё ото воду в ступе толочь?.. #КАЗЛЫИБАРАНЫ.