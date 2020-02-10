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Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”

09:40. 10 февраля 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Развернутое исследование инженера Белялова о фотомонтаже на известном видео "Бук в Торезе".






































































Материал представлен в виде скринов с тестового файла, чтобы при простом копировании не потерять авторский стиль форматирования текста.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html

Метки: 2014, беллингкет, белялов, Боинг, бук, война на украине, пво, Украина, фальсификация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 499 395
    Неохмыримые мстители 10 февраля 2020 в 13:44

    Не могу понять: зачем такой адский труд? Ради чего? Ведь в сети есть (сам видел) в свободном доступе информация о том, как ополчение захватило рем.базу с неисправной укровской пусковой установкой. Её и перевозили “куда следует”, насколько я понял.
    По сбитому Боингу, опять же, трасса этих полётов проходила южнее города Мариуполь. Как сбитый оказался севернее Донецка – вот вопрос!
    Почему-то эти очевидные факты никто не учитывает. И это – странно.
    По поводу обвинения: дайте обвинителям одну лишь (без других машин) заряженную пусковую с одной ракетой, дождитесь лёгкой облачности, как в тот злополучный раз и заставьте сбить какую-нибудь мишень, повторяющую траекторию полёта Боинга. Всё и выяснится!
    Чё ото воду в ступе толочь?.. #КАЗЛЫИБАРАНЫ.

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