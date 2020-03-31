Главная » Новости Украины и Новороссии

Разбор и анализ видео “Перевозка СОУ “Бук” 17.07.2014 в городе Торез”. Итоги

21:02. 31 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышла 3-я часть расследования инженера Рината Белялова посвященное фальсификации известного видео с СУО "Бук" в районе Тореза, якобы снятое 17 июля 2014 года, которое было представлено "Беллингкет" как одно из "доказетельств" на основе которых были выдвинуты обвинения в адрес России.
Как убедительно показывает автор, видео представляет собой фальсификацию с помощью комбинированных съемок, где авторы фальсификации спалились на целом ряде неочевидных мелочей, которые при первом просмотре видео не бросаются в глаза, но если начинать присматриваться с ряду деталей, монтаж становится очевидным.


Искомое видео.

Первая часть расследования – https://colonelcassad.livejournal.com/5630744.html
Вторая часть расследования – https://colonelcassad.livejournal.com/5643678.html

































https://asd.news/articles/voyna/o-chem-molchit-bellingket/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5754863.html

Метки: 2014, беллингкет, белялов, Боинг, война на украине, донбасс, Новороссия, Украина, фальсификации

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разбор и анализ видео "Перевозка СОУ "Бук" 17.07.2014 в городе Торез". Часть №2
... Белялова посвященного фальсификациям на известном видео "Перевозки Бука в городе Торез 17....livejournal.com/5630744.htmlРазбор и анализ видео "Перевозка СОУ "Бук" 17.07.2014 в...
Разбор и анализ видео "Перевозка СОУ "Бук" 17.07.2014 в городе Торез"
... Белялова о фотомонтаже на известном видео "Бук в Торезе".Материал представлен...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
...Пограничный репортаж (ФОТО, ВИДЕО) Российским журналистам удалось... транспортный – для перевозки боеприпасов или других грузов...от 29 января. Анализ вышел 18 февраля.... террористические организации. Со своей стороны глава...мимо объекта вашего разбора. У автора ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 сентября 2018
...должностным лицам полный анализ Армии Израиля о ...зенитные батареи стреляли без разбора», а потом еще...Однако такое ограничение со стороны России может ...просьбы прекратить иранские перевозки (такую же просьбу... напала на детей (ВИДЕО) Аркадий Алексеев, специально...
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2015
...агонии киевского режима Видео предоставлено пресс-...южноафриканским. При внутренних перевозках на отсутствие сертификата...-v-voynuбыл проведён анализ расследования убийства А...., а весь разбор полетов шел лишь...месте. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ практически...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)