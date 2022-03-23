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Сценарий раскрыт. Над чем работали биолаборатории Украины: анализ секретных документов

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Что выяснилось при разборе секретной документации, полученной в биолабораториях Украины. Фёдор Лисицын делится уникальными данными.

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#ДеньТВ #Украина #лаборатории #Лисицын
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LR5cbCgErCM
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