Сценарий раскрыт. Над чем работали биолаборатории Украины: анализ секретных документов
Что выяснилось при разборе секретной документации, полученной в биолабораториях Украины. Фёдор Лисицын делится уникальными данными.
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