Как цвет глаз влияет на судьбу? Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Как цвет глаз меняет человека.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного славянского радио пришли вопросы с просьбой пояснить:
- Как цвет глаз влияет на предназначение и характер человека?
- Почему у некоторых людей со временем меняется цвет глаз?
- Нужно ли для идеального семейного союза искать себе пару с таким же цветом глаз, как у Тебя или это не обязательно?
Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу.
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