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Как цвет глаз влияет на судьбу? Алексей Орлов и Михаил Ять

15:25. 16 февраля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Как цвет глаз меняет человека.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного славянского радио пришли вопросы с просьбой пояснить:

- Как цвет глаз влияет на предназначение и характер человека?
- Почему у некоторых людей со временем меняется цвет глаз?
- Нужно ли для идеального семейного союза искать себе пару с таким же цветом глаз, как у Тебя или это не обязательно?

Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hbL6UjJ4AmQ

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