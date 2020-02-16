Как цвет глаз влияет на судьбу? Алексей Орлов и Михаил Ять

Давайте поговорим… Как цвет глаз меняет человека.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного славянского радио пришли вопросы с просьбой пояснить:



- Как цвет глаз влияет на предназначение и характер человека?

- Почему у некоторых людей со временем меняется цвет глаз?

- Нужно ли для идеального семейного союза искать себе пару с таким же цветом глаз, как у Тебя или это не обязательно?



Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hbL6UjJ4AmQ