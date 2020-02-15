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Надо ли менять Конституцию

09:42. 15 февраля 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Чтобы иметь свое мнение, надо ли менять Конституцию, ее, по крайней мере, нужно знать. А вот с этим всегда проблемы – сложные документы люди не любят читать и, тем более, не хотят их детально изучать.

Что же говорить, когда речь идет о старых, уже не действующих Конституциях. Их содержание знают лишь узкие специалисты и еще более узкий слой «энтузиастов».

Вот и нам и пришла в голову идея: прочитать Конституции, которые были в России приняты после 1917 года.

Открылось много интересного…

Николай Стариков: надо ли менять Конституцию
 
 
 

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P.S. Приложение – лекция в ИНЖЭКОНе про Конституцию, прочитанная 20 ноября 2013 года, стала ещё более актуальной.

Николай Стариков о Конституции РФ
 
 
 
 

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Источник: https://nstarikov.ru/nado-li-menjat-konstituciju-113107

Метки: блог, Видео

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