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Просятся грузить навоз в колхозе: арестованные директора белорусских заводов раскаялись (ВИДЕО)

22:25. 14 февраля 2020 165 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Просятся грузить навоз в колхозе: арестованные директора белорусских заводов раскаялись (ВИДЕО) | Русская весна

В Белоруссии арестованные за коррупцию директора сахарных заводов признали свою вину и готовы даже грузить навоз в колхозе, только чтобы не попасть за решетку.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали) сразу всех четверых (директоров) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: “Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите”», — сказал Лукашенко.

По его словам, директора «признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте».

Напомним, всего по «сахарному делу» были задержаны 11 человек. Среди них директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1581708339

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 331 255
    Valeriy Bondarik 15 февраля 2020 в 11:48

    …Привет`ствую Вас…

    _В Белоруссии КАК (а Так):
    если коррупционер-МАХИНАТОР,то…Сразу-же “ХАЛЬТ”…
    Наручники и…И…”фЭЙсом-об-НА-асфальт”…
    * но ПЕРЕД этим – “ПАСУТ” и Инфу СОБИРАЮТ…
    А уж ПОТОМ Арестовывают(iLi самолёты разВОРачивают…)!

    _а в России КАК ( а ТАК):
    прежнее ЖУЛЬЁ благодарят(КОДЛА dimonчiка),
    и на нИХ…места – НОВЫХ(“не” коррумпированных)назначают…
    На которых МОРЕ КОМПРОМАТА(на КОМПРОМАТ.ГРОУП)- ВЫКЛАДЫВАЮТ…!
    * в России “ЭТО”…”заменОЙ-правительства” НАЗЫВАЮТ…
    ““““““““
    …А если-бы Лукашенко МОГ…проводить ТАКИЕ-же “ЧИСТКИ” в…России?
    то сколько СОТЕН(нет – Десятки ТЫСЯЧ…)такИХ-же ЧЛЕНОВ(как в РБ)-
    ПОШЛИ-бы – НАРЫ “шлифовать”…и ЖЕЛАЮЩИХ в колхозах – НАВОЗ убирать???
    [но в России Путин ПОДДЕРЖИВАЕТ,всю эту ВШИваую КОДЛУ-"рать"...]
    [МЕЛОЧёвку,кое-де арестовывают,а вот "козырных" ВОРЮГ - КРЫШУЮТ...]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 15-2-20.

    P.S. Но ПЛОХО то,что в Белоруссии,на ГОС-уровне…НАЧИНАЕТСЯ,
    —> ДЕРУСИФИКАЦИЯ социума(НАВЯЗЫВАЕТСЯ т.н.”белорусизация”=ДЕБИЛизация)…

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