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Кто и на чьи деньги готовит отставку Зеленского. Олег Царёв

21:58. 14 февраля 2020 204 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Чьи интересы вошли в клинч при решении вопроса о продаже земли, почему решение не принято до сих пор. Почему над Зеленским сгущаются тучи и кого готовят ему на смену. Об этом и многом другом рассказывает общественный деятель Олег Царёв.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tiTKAlNLyr4

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