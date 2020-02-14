Кто и на чьи деньги готовит отставку Зеленского. Олег Царёв
21:58. 14 февраля 2020 204 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Чьи интересы вошли в клинч при решении вопроса о продаже земли, почему решение не принято до сих пор. Почему над Зеленским сгущаются тучи и кого готовят ему на смену. Об этом и многом другом рассказывает общественный деятель Олег Царёв.
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Неужели о клоуне должна быть написана статья? какая разница захлебнется это в блевоте или повесят в лесу как собаку