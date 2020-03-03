Новости Украины и Новороссии 03 марта 2020

На Украине подтверждён первый случай коронавируса (ВИДЕО)

Первый случай коронавируса на территории Украины подтверждён у пациента в Черновцах. Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что вирус обнаружен у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии, куда ранее прилетел самолётом из Италии. «Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — пытается успокоить соотечественников Ляшко. По словам медиков, у больного наблюдается жар и сильный сухой кашель. Его состояние специалистами оценивается как стабильное. Мужчина госпитализирован. «Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — добавил замминистра здравоохранения. «Ближайшее контактное лицо заболевшего — его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», — утверждает чиновник. Сейчас медики из «незалежной» по дипломатическим каналам связываются с властями стран, где успела побывать супружеская пара с Украины. Читайте также: Смогут ли украинские власти скрыть эпидемию коронавируса?

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ВАЖНО: Экс-главаря «Айдара» обвиняют в убийстве 20 граждан России

Экс-главаря украинского карательного батальона «Айдар», бывшего депутата Верховной рады Сергея Мельничука, задержанного вечером 1 марта на болгарско-греческой границе, обвиняют в убийстве 20 граждан России. Об этом говорится в ордере на арест украинского «патрiота»: в 2014 году Мельничук мог быть причастен к убийству 20 мирных жителей на территории Ростовской области РФ. В связи с возбуждённым по данному факту уголовным делом Следственный комитет РФ объявил экс-комбата «Айдара» в международный розыск и отправил греческим правоохранителям запрос на его задержание. Глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что задержанного Мельничука, чья судьба должна решится сегодня, навестил украинский консул в Салониках. Как утверждает Погорельцев, экс-главарь «Айдара» «очень обрадовался тому, что родная страна не бросила его на произвол судьбы». Читайте также: Школьник устроил резню под Киевом: группа людей в реанимации (ФОТО)

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«Я бомжевать приехал?»: Украине не нужны граждане, вернувшие с Донбасса

Освобождённые в рамках обмена удерживаемыми лицами граждане «незалежной» пожаловались, что не получили от государства ни копейки материальной помощи. Кроме того, после возвращения на Украину у них возникли проблемы с документами и легализацией. «Теперь о помощи государства. Сначала надо было восстановить документы. Позвонили из министерства: „Вас ждут в миграционной службе, но у нас нет машин“. Знакомый таксист согласился подъехать в „Лесную поляну“ и отвез несколько человек на „бусике“. А я и с заявлением, и за готовым паспортом в миграционную службу ездил сам. Водительские права восстанавливал, когда был в Циблях. Мы с парнями скидывались и ездили в Переяслав-Хмельницкий», — рассказал один из освобождённых. «Интереса здесь ко мне никто не проявляет. Разве что раз в месяц звонят от уполномоченного по правам человека и задают какие-то уточняющие вопросы. И все», — возмутился он. Мужчина также рассказал, что не получил от государства никакой материальной помощи, когда вернулся в Харьков. «Программа оказания материальной помощи от областной администрации существует только для тех, кто прописан в Харькове и в области. Я же прописан в Марьинском районе, поэтому мне ничего не положено. Помочь с жильём тут не могут. А с работой — только направить в центр занятости. Министерство ветеранов вообще прервало со мной всяческую связь с тех пор, как я уехал из Киева», — сообщил о своём непростом положении мужчина. Другой возвращенец, который сейчас живёт с семьёй в Мариуполе, рассказал похожую историю. По его словам, ему обещали помощь от Красного Креста, а также от властей города, но когда он реально обратился за помощью, оказалось, что надеяться ему не на что. «Отправился в районную администрацию: «Я бывший пленный, мне сказали, что будет помощь какая-то. Чем можете помочь?» Девушка ответила, что сначала помощь получают нуждающиеся мариупольчане, потом переселенцы, «а потом вы», передал суть разговора в администрации мужчина. Но хуже всего оказалось тем «освобождённым узникам», чьи родные остались на территориях Народных Республик Донбасса, а сами они подались на Украину. «С 10 февраля нахожусь в Мариуполе. Живу на деньги, которые семья умудряется присылать, чтобы я оплатил хостел. В соцслужбе сказали: «Можем похлопотать, чтобы вы пожили при храме. Если будете там выполнять какую-то работу, раз в день покормят». Я возмутился: «Хорошо, что хоть не на паперти стоять. Люди, я же не бомжевать сюда приехал», — переживает бывший пленный. В Центре предоставления административных услуг от мужчины тоже отмахнулись. На все его запросы отвечали, что справка из СБУ не подходит и нужны документы о статусе бывшего пленного. «Мол, тогда, возможно, будут какие-то льготы. А на данном этапе „вы такие же, как и все“. Так что помощи — ноль целых, ноль десятых», — подытожил он. Читайте также: Школьник устроил резню под Киевом: группа людей в реанимации (ФОТО)

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В Раде сообщили об отставке премьера Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Дубинский заявил в эфире телеканала «112 Украина», что «Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит», это будет обсуждаться на фракции утром во вторник в Верховной раде, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Гончарук «подготовил заявление» после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По закону, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

При этом накануне Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

По информации СМИ, Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

Наталья Ануфриева

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Человек с искусственным сердцем атакует Партию Шария

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Украина окончательно отказалась от своей великой истории

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, прямым текстом заявил – Украина не собирается 9-го мая праздновать День Победы в Великой Отечественной войне.

Пану Пристайко, наверное, можно даже сказать спасибо за честность, каковой не было даже во времена президента Порошенко. Слуга народа Вадим Пристайко, наплевав на то, что миллионы украинцев героически сражались в рядах Красной Армии и на то, что Украина немыслимо пострадала от нацистской оккупации, одной фразой поставил Украину в стан побеждённых стран. И этого следовало ожидать. Украина шла к этому последовательно и неотвратимо.

Возможно, многие думали, что с избранием президентом Владимира Зеленского этого удастся избежать, но они горько ошибались.

Таких, кто ошибался, на самом деле очень немало. Ведь и столь убедительный результат Зеленского на президентских выборах – во многом итог того, что Зеленский обещал бережно хранить и память о Великой Отечественной. Люди верили ему ещё и потому, что у него самого дед участвовал в ВОВ, награждён орденами и медалями. И Зеленский на прошлое 9-мая даже устроил трогательную фотосессию на его могиле. Но, как оказалось – это всё было для лохов. Пусть на меня не обижаются те, кто верил президенту Зеленскому тогда, когда он ещё не был президентом. Ведь вас всех предупреждали, что именно так всё и будет, буквально били в набат. Но никто этого слушать не хотел.

Всё останется по-прежнему, только станет хуже. Те редкие здоровые голоса из партии «Слуга народа», что ещё звучат в Верховной Раде, очень скоро будут задавлены и заглушены окончательно. Такие люди, как например Максим Бужанский и были в какой-то мере заманухой, из-за которой многие пошли голосовать за «слуг народа». Да в принципе, их можно и не глушить. Пусть себе говорят. Всё-таки надо показывать, что в стране есть демократия и свобода мнений, даже в рядах одной и той же партии. Повлиять на политику, такие люди как Бужанский никак не в состоянии, так что вреда от них тому курсу, по которому двигается Украина – никакого. А курс этот очень хорошо известен, и он ничуть не изменился со времён Петра Порошенко. Он всё тот же, лишь проводить его стали более хитро и изворотливо, с обилием маскировки и лжи. И именно этот курс являлся гарантией того, что Дня Победы на Украине больше не будет. Герои выбраны окончательно и это не те миллионы украинцев, которые в рядах Красной Армии сражались с нацизмом, кто освобождал территорию Советского Союза, Восточную Европу и дошёл до Берлина.

Герои нынче всё те же, что и при Петре Порошенко.

Более того – теперь эти герои получили почти что официальный статус, ибо в их честь даже будут отмечаться памятные даты. Памятные даты в честь насильников и убийц, в честь тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами, кто убивал свой народ, кто активно участвовал в массовом уничтожении еврейского населения. Можно сколько угодно говорить, что это настоящие герои Украины и даже о том, что они воевали против нацизма, можно даже назвать их победителями в этой войне, как и делалось со времён Петра Порошенко, но есть историческая правда, которую извратить невозможно. Есть документы и даже живые свидетели тех событий. Но «слуги народа» всё это попросту игнорируют, идя на поводу у маленькой части украинского населения, той части, что является духовными наследниками полицаев и бандеровцев и исповедует самую настоящую нацистскую идеологию.

Удивительно, как «слуги народа» смогли демонтировать и обнулить все свои обещания меньше чем за год. Такой прыти не было даже у Петра Порошенко. И это при том, что Зеленский и его партия опирались на мощную народную поддержку, которая Петру Порошенко не снилась и в лучшие времена. «Слуги народа» оказались слугами кого угодно, но только не народа. Но в этом ничего нового нет, это всё было известно ещё до выборов. И вот теперь, «слуги народа» ставят последний жирный крест на надеждах всех тех людей, кто за них голосовал. Ставят отменой праздника, который на самом деле является для украинского народа священным.

Интересно, хватит ли духу у Зеленского и на это 9-мая прийти на могилу своего деда? Вполне возможно, что хватит. Ведь для этого особой смелости не надо. Его дед лежит в могиле и не сможет ничего сказать своему любимому внучку. Хотя если бы был жив, то наверняка высказал бы многое.

Таких могил, как могила деда Владимира Зеленского, на Украине великое множество. В них лежат те, кто был убит непосредственно на той войне, в них лежат те, кто пережил войну и скончался позже. Огромное количество людей, каждого из которых можно назвать героем. На чьих парадных кителях блестят ордена и медали за то, что они спасли мир от самого великого в истории человечества зла. Теперь память этих людей попрана и оплёвана. Можно сколько угодно носить к их могилам цветы и преклонять колени, как это сделал Владимир Зеленский на могиле своего деда, но это ничего не значит, потому что тот праздник, когда они выходили на улицы, когда они встречались, выпивали рюмашку и вспоминали своих погибших товарищей – больше не праздник. И Украине теперь с этим жить. До тех пор, пока у народа снова не проснётся честь, совесть и гордость. На надежды на это с каждым днём всё меньше.

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В Совфеде прокомментировали желание депутата Рады «швырнуть» ядерную бомбу на Москву (ВИДЕО)

Украина не должна иметь ядерного оружия, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова депутата Рады Никиты Потураева, который выразил сожаление, что нельзя «швырнуть» ядерную бомбу на российскую столицу. «Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия», — написал Пушков в Twitter. «Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными „элитами”. Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — подчеркнул сенатор. Читайте также: После слов про «атомную бомбу на Москву» депутат поставил диагноз украинцам

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Коронавирус против Украины: в Европарламенте сорвалось проведение украинской недели

Украинская неделя в Европейском парламенте, запланированная на 3–5 марта, переносится на неопределенное время. Это связано с распространением коронавируса COVID-19, О переносе мероприятия сообщает представительство Украины при Европейском союзе. «Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3–5 марта украинская неделя в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в записи в соцсети. В миссии поблагодарили за интерес к запланированной неделе. «Как только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения украинской недели в Европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно», — отмечается в посте. Читайте также: В Москве из-за коронавируса госпитализированы 24 человека

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