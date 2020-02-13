Все тайны вселенной с серьезными щами. Дед Архимед – YouTube
Новая песня деда Архимеда «Серьезные щи». В ютубе очень много интересных видео о тайнах вселенной и истории планеты. Некоторые из них настолько невероятны, что мы в них охотно верим. Но мало того, что верим, еще и активно убеждаем в этом других. И делаем это с серьезными щами. Юмором по глупости и косности. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
Огромное спасибо проекту http://cryptogurin.info/ за помощь в создании клипа.
Другие видео деда Архимеда здесь https://www.youtube.com/watch?v=nYnw6…