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Все тайны вселенной с серьезными щами. Дед Архимед – YouTube

13:03. 13 февраля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Новая песня деда Архимеда «Серьезные щи». В ютубе очень много интересных видео о тайнах вселенной и истории планеты. Некоторые из них настолько невероятны, что мы в них охотно верим. Но мало того, что верим, еще и активно убеждаем в этом других. И делаем это с серьезными щами. Юмором по глупости и косности. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
Огромное спасибо проекту http://cryptogurin.info/ за помощь в создании клипа.
Другие видео деда Архимеда здесь https://www.youtube.com/watch?v=nYnw6…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1CO2TjUr_q8

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