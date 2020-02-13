Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2020

Одной из крупнейших шахт Донбасса грозит затопление

Украинские власти уничтожают шахту «Южнодонбасская № 1», которая находится в Угледаре (территория ДНР, временно оккупированная Киевом). Сегодня шахта будет полностью обесточена, что грозит её дальнейшим затоплением и возможным отравлением воды в регионе. Об этом на своей странице в соцсети предупреждает глава независимого профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец. «Интересно, кто возьмет на себя вину за убытки? Еще интереснее, кто из власть имущих будет нести ответственность за экологические риски для региона, за перспективу отравления питьевой воды? За социальный и экономический кризис поселков и городов, вплотную расположенных к зоне военных действий?» — задаёт риторические вопросы Волынец. По его данным, шахте задолжали 250 млн гривен за отгруженную продукцию украинские госпредприятия «Держугольпостач», «Уголь Украины», а также «Центрэнерго». Как пишут украинские СМИ, «Южнодонбасская № 1» задолжала за потребленное электричество около 120 миллионов гривен. В связи с происходящим глава профсоюза горняков обратился к министру энергетики Украины Алексею Оржелю. Горняки тем временем считают, что власти игнорируют проблемы шахты, потому что она расположена вблизи зоны боевых действий. «Она на сегодняшний день крупнейшая в Украине. И добывает порядка 10% угля, который мы в Украине добываем. Это именно энергетический уголь. Мы могли бы поставлять наш уголь на многие предприятия Донецкой области. Но в связи с тем, что идет приток угля из России и электроэнергии из Беларуси, наш уголь никому не нужен», — говорит шахтер Александр Дырда. Читайте также: Ну вот и началось: минчанин поскандалил с продавщицей, попросившей говорить на русском

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В России арестовали «Ленина»!

Сегодня испытали шок при известии, что в Архангельске был арестован некто «Черный Ленин». Арестован он был по запросу Украины и «общественность» встала на дыбы – как так, выдавать воина на растерзание в СБУ?

Новостные сайты шумят известием об аресте Бенеса Айо, который известен как «Черный Ленин». Это бывший активист Антимайдана, арестованный в Архангельске по запросу украинской стороны. Патриотизм взывает – свободу герою! Но давайте попробуем не быть американцами, трясущими пробирку с мелом, а посмотрим на некоторые факты.

Во-первых, хочу всех успокоить, «Ленина» отпустили, депортация на Украину ему не грозит, по крайней мере пока. Так что можно перестать кричать из каждого утюга о предательстве интересов и так далее. Да, в России бывали аресты и депортации на Украину тех, чья жизнь и здоровье могли подвергнуться опасности из-за такого действа. Но поверьте, никого просто так, от скуки на улице не хватали.

Бенес Айо участвовал в митинге под Шиесом против мусорной свалки. Вся эта история с Шиесом не имеет никакого отношения к экологии, на самом деле это очень серьезный бизнес. А там где бизнес, та митинги, активисты, заработки на акциях и т.д. Мы же не маленькие, понимаем все это.

Во-вторых, путь «Ленина» очень интересен. Первая активность Бенеса была замечена в 2005-м году в Латвии, где он протестовал против приезда Буша. Потом Бенес протестовал в Палестине против Израиля, а в 2014-м появился в Донецке, откуда 1-го апреля был депортирован в Британию. Из Британии «Ленин» в мае уехал и был арестован на Украине, на этот раз депортировали в Латвию.

В-третьих, очень бурно отреагировал Захар Прилепин, дескать товарищ, служил в «нашем батальоне», надо сами власти Архангельска на Украину депортировать и т.д. Возможно в РФ к Прилепину относятся как эксперту и общественному деятелю хорошо, но вот на Донбассе… Скажем так, то, что «Ленин» был в батальоне Прилепина для ДНР является скорее минусом. Ну то такое дело, много парней из прилепинского батальона остались и служат без всяких нареканий.

А вот что мы получили: на ровном месте вопли на всю Россию об аресте «бойца ДНР», хотя в каких боях тот боец бывал не скажет никто, ну то тоже дело такое… Смущает одно – боец «Ленин» до сих пор бегает по акциям, митингам и так далее. Работать не пробовал, как многие из ребят, оставившие службу после перехода ополчения в Народную Милицию?

Вместо пустого хайпа в сети, лучше помогите сбежавшим из Украины нормально влиться в жизнь РФ. Помогите пройти процедурные нюансы, помогите с работой. Этим вы сделаете гораздо больше для того, чтобы граждане уехавшие из того сумасшедшего дома обрели так нужное им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А то даже Прилепин вспомнил о бойце, когда его арестовали.

На счет арестов по запросу Украины: правильным было бы их фильтровать где-то. Не только на антимайдановцев приходят запросы, есть и криминал. Захар Прилепин сейчас имеет вес в РФ, как минимум его взяли одним из мыслителей для внесения поправок в Конституцию РФ. И как бы к Захару не относились, но человек он умный и грамотный. Было бы не плохо, если бы по итогам «Ареста Ленина» был бы создан центр, фильтрующий запросы из Украины, или центр, который занимается случаями, связанными с депортацией людей на Украину.

Сергей Лебедев

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Власти США поблагодарили экс-главу Офиса Зеленского за «партнёрство»

Посольство Соединенных Штатов в Киеве «оценило усилия» экс-главы Офиса (Администрации) президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана по поддержке развития реформ в «незалежной» и рассчитывает на продолжение сотрудничества с новым главой ОПУ Андреем Ермаком. В своём официальном микроблоге дипведомство поблагодарило Богдана за «партнёрство». «Благодарим Андрея Богдана за партнёрство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком», — сказано в заявлении американских дипломатов. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил главу ОПУ Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В Киеве заверяют, что смена руководства Офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак уже назвал приоритетным направлением своей работы прекращение войны на Донбассе. Читайте также: Крым? Мы тоже захватили Техас и Калифорнию! — кандидат в президенты США

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Россия созвала заседание СБ ООН по Украине

Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной Минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», – цитирует дипломата ТАСС

В понедельник глава МИД России раскритиковал отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

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Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на “большое преимущество” в переговорах по Донбассу, передает РИА Новости.

“Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной”, — написал он в фейсбуке.

Арахамия заявил, что эта идея была озвучена ведущим телеканала “Прямой” и не принадлежит ему. Он добавил, что во фракции никогда не обсуждали вопрос обмена поставок воды в Крым на уступки в переговорах.

“Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция”, — говорится в посте.

Депутат отметил, что подобные вопросы нельзя обсудить “за 30 секунд на ток-шоу”.

Накануне во время выступления на украинском телеканале Арахамия заявил, что в обмен на поставки воды в Крым Киеву следует потребовать контроля над границей и отвода “вооруженных формирований к Ростову”. При этом в Минских соглашениях указано, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы в Донбассе.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов рассказал о возможности продавать воду на полуостров. В Госдуме отметили, что это может быть обоюдовыгодным сотрудничеством, так как участие в водоснабжении Крыма в первую очередь выгодно украинской стороне.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Однако после вхождения полуострова в состав России в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

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Как Порошенко молил о пощаде после ада в Дебальцево

Историк Владимир Корнилов сделал весьма рациональное замечание по поводу сегодняшнего поведения Украины. Будто Киев забыл, как в 2015 году Донбасс громил украинских боевиков в Дебальцево, после чего Порошенко сразу же побежал просить встречу в Минске. Видимо, нынешней администрации Украины пора напомнить, после чего по их инициативе зародились вторые Минские соглашения. Стоит напомнить, как ВСУ, едва оправившись после Иловайска, получили военную помощь и сразу решили поверить в себя. Тогда помощник президента Порошенко Юрий Бирюков писал, что «украинцы покажут, как могут давать в зубы». Тогда в январе началась атака на Донецкий аэропорт. Но уже через четыре дня ДНР и ЛНР проводили совместную операцию под Дебальцево, когда «из котла» с позором вышли «любители давать в зубы». Порошенко быстро вспомнил, что нужно срочно снова собираться в Минске, хотя до этого надменно игнорировал переговорный процесс. Позорное поражение ВСУ и закончилось подписанием «Минска-2». И ведь случилось это только благодаря компромиссу Донбасса и России, по факту притормозившей наступление Республик. Теперь же Киев переписывает уступки ДНР и ЛНР, благодаря которым Украина не получила ещё более серьезное поражение. Но, видимо, мольбы Порошенко так никого ничему и не научили. История циклична, что забывают в администрации Зеленского. Поэтому если Украина не услышит никого, кроме себя, те самые «грабли», истоптанные ВСУ, ударят по лбу ещё раз, и куда сильнее. Читайте также: МИД РФ сделал заявление по Минским соглашениям Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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В Сети возмутились заявлением Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский поручил разработать программу, благодаря которой удастся переманить молодежь из Донбасса на Украину. В Сети инициативу украинского президента жестко раскритиковали. Зеленский заявил, что будет «бороться» за своих граждан. Он хочет, чтобы молодые люди Донбасса отказывались от получения российских документов. Для этого он собирается упростить получение украинского паспорта, оказать поддержку при поступлении в вуз и даже ввести упрощенное изучение украинского языка. Интернет-пользователи негативно отреагировали на слова Зеленского о жителях Донбасса. Люди удивились таким заявлениям президента, учитывая, что последние шесть лет Украина проводит карательную операцию. Люди напомнили Зеленскому об этом и посоветовали для начала прекратить эту бойню. «Ну да, шесть лет убивали эту молодёжь, детей, их родных и близких, а теперь он будет их учить любить (Украину)». «Зеленскому надо разработать программу вывода войск с Донбасса, тем самым прекратив убивать своих граждан без суда и следствия». Президентство Зеленского негативно оценивают не только простые граждане, но и многие политологи и даже депутаты. Например, Надежда Савченко назвала обещания украинского президента хорошими, но отметила, что он их так и не выполнил. Савченко, конечно, весьма двоякая личность. Она регулярно меняла сторону и поддерживала то одних, то других, но в этом она права. Такого же мнения придерживается и политолог Владимир Джаралла. Он уверен — у Зеленского нет должной квалификации, и бывший шоумен не готов к такой должности. Эксперт считает, что с таким же успехом в президентское кресло «можно посадить дрессированную обезьяну». «Это подмена политических решений шоу и красивыми клипами. Пока деятельность Зеленского не привела к катастрофическим последствиям, но уже наводит на мысли, что если на эту должность поставят просто дрессированную обезьяну, то она тоже будет способна сидеть в кресле и управлять страной», — считает Джаралла. Эксперт прав, ведь Зеленский действительно пока не выполнил ни одного обещания. А ведь он занимает президентскую должность уже год. Он мог бы, как минимум, восстановить транспортное сообщение с РФ, но так и не сделал этого. Зато президент активно выступает за приватизацию, которой от Украины требуют западные организации. Его не смущает, что «незалежную» захватят иностранные предприниматели. Националисты во власти его тоже не смущают, а их тем временем становится все больше, и это не идет стране на пользу. Пока что Зеленскому определенно есть к чему стремиться. Хочется надеяться, что, в отличие от своего предшественника, он прислушается к своим гражданам. Читайте также: МИД РФ сделал заявление по Минским соглашениям Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

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Главный декоммунизатор возмутился, увидев русские буквы на клавиатуре ноутбука в Раде (ФОТО)

Бывший главный декоммунизатор, а ныне народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович возмутился планшетами, которыми снабдили парламентариев. На клавиатуре гаджетов есть только английские и русские буквы. Об этом Вятрович написал в своем Facebook и опубликовал фото не угодившего ему планшета. «Диджитализация? Планшеты в парламенте вместо горы бумаг — это хорошо. Но зачем на клавиатуре русские буквы?» — недоумевает в подписи под фото соратник Порошенко. Речь, скорее всего, идет не о планшетах, а о ноутбуках. И если внимательно присмотреться к приведенному депутатом фото, то можно заметить рядом с русской Ы и английской S расположенную на той же кнопке украинскую I. Один из комментаторов, Артём Комисаренко, обратил внимание на еще один «неприятный момент». «Еще и Lenovo, которое сотрудничает с россиянами. Погуглите Lenovo Superfish, это полная жопа таким пользоваться», — резюмировал посетитель страницы Вятровича. Читайте также: В Раде рассказали об альтернативе Минским соглашениям для Украины

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ВСУ не могут работать с купленными ударными дронами НАТО: названа неожиданная причина (ФОТО)

Переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 до сих пор не могут начать выполнять боевые задания. Более того, подразделение, которое было сформировано под БПЛА, не осуществляет даже учебных запусков. Сообщается, что соглашение с Турцией о закупке беспилотников для ВСУ было подписано ещё в начале ноября 2018 года. Контракт предусматривал поставку шести боевых дронов, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Кроме того, соглашением предусмотрен комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение украинского персонала турецкими специалистами. Стоимость контракта составила $69 млн. Для обслуживания турецких БПЛА, было создано специальное подразделение, которое формировалось по принципу «с миру по нитке» — фонды подразделению достались от бывшего истребительного полка, расформированного ещё 20 лет назад. Командование бригады тактической авиации имени Петра Франко передало для подразделения полуразрушенную казарму, а также хранилища-ангары для самих Bayraktar. На обустройство помещений из бюджета даже выделили средства — 265 тыс. грн (690 тыс. руб). Этого «щедрого» финансирования, как сообщают украинские СМИ, хватило только на замену окон, дверей и электропроводки, а также на ремонт потолка в казарме. Чтобы хоть как-то улучшить жилищные условия в части, личный состав вместо боевой подготовки вынужден заниматься хозяйственными и ремонтными работами полученных зданий и благоустройством территории. Однако нерешенные бытовые вопросы — это не единственная причина небоеготовности украинских Bayraktar TB2. Не обошлось и без пресловутых бюрократических проволочек. Чтобы ввести турецкие БПЛА, закупленные за бюджетные средства, нужно пройти сотни, если не тысячи, согласований в высоких украинских кабинетах. Сложившаяся ситуация, мягко говоря, удивляет турецких специалистов, которые на протяжении всего срока гарантийного периода, находятся на Украине и обслуживают БПЛА. Они же должны осуществлять и подготовку украинских специалистов, но пока только наблюдают, как «всушники» чинят крыши на казармах и вставляют окна. Bayraktar TB2 — турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Он может переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Читайте также: В России задержан один из известнейших ополченцев Донбасса

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«Как Берлинскую стену»: Поклонская призвала Зеленского разрушить перекрывшую канал в Крым дамбу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского разрушить, «как Берлинскую стену», дамбу, построенную предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, так как из-за дамбы происходит затопление сел и уничтожение плодородных земель. «Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет, — написала Поклонская на своей странице в соцсети. — И вот орды нациков бушуют: „Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!“. Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием — ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха. А сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма — ищут варианты и способы договориться. Ведь Пётр Порошенко (наверное, проснувшийся в хлеву с дикого похмелья) перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды — хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью этого хряка. Напомню: река Днепр течёт через три страны (Белоруссия, Украина и Россия) — и поэтому является международной рекой. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские сёла, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Чёрного и Азовского морей. И всё это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из „СС-2.0“». Читайте также: В США отреагировали на отставку главы администрации Зеленского

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Закон Шария будет внедрен?

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