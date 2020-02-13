Казахстан раскачивают. Кто и зачем извлек из колоды «дунганскую карту»

В результате межэтнических столкновений на территории сёл Масанчи и Сортобе в Джамбулской (Жамбылской) области Казахстана погибло, согласно последним данным, 11 человек, ещё около 40 ранено, а более 24 тысяч людей стали временными беженцами в соседнюю Киргизию.

Эта область Казахстана является местом компактного проживания дунган — отдельного азиатского народа, большая часть которых сегодня живёт в Китае, исповедует ислам, но в КНР говорит на диалектах китайского (ханьского) языка. В пределы Российской империи дунгане попали ещё конце XIX века, когда между Россией и китайской империей Цин был заключён договор о разделе Илийского края, где исторически проживали мусульмане-дунгане. Причиной массового переселения дунган в Среднюю Азию стало их активное участие в антикитайском восстании, после которого дунганская община подверглась многочисленным гонениям. После 1881 года на территорию будущих Казахстана и Киргизии переселилось около 3000 китайских дунган, которые и составили ядро быстрорастущего дунганского населения в Российской империи.

Дунгане всегда были успешными земледельцами, поэтому поселились в долине реки Чу. После создания в составе СССР среднеазиатских республик река Чу оказалась пограничной — и дунгане оказались на территории двух будущих независимых государств, Казахстана и Киргизии.

Дунгане и казахи мирно сосуществовали на протяжении практически полутора веков. Что же произошло вечером 7 февраля 2020 года, когда к месту компактного проживания дунган подъехало несколько сот лиц неизвестного происхождения («не местных», как сообщили жители дунганских сёл) и устроили форменный погром в Масанчи и Сортобе?

По горячим следам считалось, что причиной обострения стало якобы имевшее место нападение дунган на казахских полицейских, произошедшее днём 7 февраля. Но в этом случае получалось, что волнения возникли буквально мгновенно — между инцидентом с полицейскими и началом массовых погромов прошло не более двух-трёх часов. Но вскорости выяснилось иное: ещё начиная с 5 февраля в казахском сегменте западных социальных сетей самым активным образом разгонялся ролик, показывающий бытовой конфликт двух водителей на дороге, и с призывом «бить дунган» на казахском. После обнаружения этого факта стало ясно, что нападение на полицию стало только кульминацией заранее готовящейся провокации, которую кто-то явно продумал во всех деталях.

Казахстан — многонациональная страна, в которой живут люди более ста национальностей. Политика мирного сосуществования всегда отличала казахов — изначально кочевой народ легко устанавливал контакты с чужаками, так как интересы сезонных кочевников, которыми были казахи, комплементарны потребностям оседлых земледельцев — например, дунган. Поэтому внезапная вспышка насилия, да ещё и приведшая сразу же к человеческим жертвам и десяткам тысяч беженцев, действительно выглядит не спонтанной или ожидаемой, но, наоборот — спланированной извне и совершенно необычной.

Буквально за три дня до начала раскрутки спирали насилия Казахстан посетил с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео, и эта часть его евразийского турне оказалась не настолько удачной, как это планировалось в Вашингтоне: Астана даже не сделала никаких формальных дипломатических «реверансов» о важности для неё сотрудничества с США. Не говоря уже о столь ожидаемых в Белом доме антироссийских заявлениях, которыми буквально сыпала после визита Помпео Украина и которыми отметилась даже Беларусь.

Такая строптивость Казахстана явно вызвала неудовольствие в Госдепе США — и нельзя исключить того, что «дунганскую карту» решили извлечь из колоды и разыграть в абсолютно обычной для США манере. Напомним, гражданские конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и других странах разжигались Вашингтоном именно по такой схеме: в любой многонациональной стране легко найти массу мелких разломов на бытовом уровне, после чего лишь остаётся вбить в них мощный медиа-клин очередной «цветной революции». «Картинку» же обеспечат местные «активисты», которые составляют два крыла одной агентуры: публичное, изображающее из себя «национально-свидомую» политическую силу, и скрытое, уличное, состоящее из открытых преступников и явных отморозков.

Оба этих крыла действуют в связке: первые выступают с максимально враждебными заявлениями по отношению к людям другой национальности, языка или веры, а вторые занимаются акциями против органов правопорядка и мирных граждан. Задача такой раскачки — максимально быстро втянуть в конфликт широкие слои населения и разбить целевое общество на враждующие между собой группы. После чего конфликт может гореть уже и сам по себе.

Как видим, сейчас ситуацию в Казахстане начали раскачивать по всем фронтам. Поэтому надо пожелать казахским властям иметь достаточно мудрости и решительности, чтобы не допустить эскалации этого конфликта.

Источник: https://nstarikov.ru/kazahstan-raskachivajut-kto-i-zachem-izvlek-iz-kolody-dunganskuju-kartu-113055