Сбербанк останется частным, даже если его купит правительство РФ 

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Пусть кто-нибудь объяснит- а когда Сбербанк , будучи государственным, стал Акционерным обществом Закрытого типа, получило ли государство от этого хоть что-то. Или же собственность государства стала акционерным обществом, а теперь его же, правда основательно разросшимся, за счёт акционеров, которые получали наверное немалые дивиденды, это же государство выкупает для якобы собственных нужд тот же сбербанк, но за наверняка немалые деньги. В чём выгода для государства, и главное для народа, и чем это может обернуться для нас обыкновенных вкладчиков.

Даже если правительство РФ выкупит у Банка России его долю в Сбербанке, последний все равно останется самостоятельной структурой, не подчинённой общественным или государственным задачам, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля.

«По большому счёту происходит передел сфер влияния между разными группировками, — сказал Кагарлицкий. — С точки зрения политэкономической, они перекладывают из одного кармана в другой. При этом принципиально важно, что ни в том, ни в другом варианте Сбербанк не становится реально государственным, общественным банком. Он всё равно остаётся акционерным обществом, самостоятельной структурой, которая не подчинена институционально общественным или государственным задачам. Всё равно нет механизма прямого общественного контроля над его деятельностью.

Далее: https://finance.rambler.ru/other/43666474/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

.....Поэтому, как подчеркнул Кагарлицкий, вне зависимости от того, какова доля государственных активов в Сбербанке, он остаётся крупнейшим частным банком России. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что целесообразность продажи акций Сбербанка от Центробанка правительству вызывает вопросы как у депутатов, так и у экспертов — после внесения законопроекта правительству придётся объяснить, зачем тратить резервные средства на эти цели. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/other/43666474/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Красные приходят грабят, белые приходят грабят.... И всё это тихо, в кулуарных междусобойчиках. Огласите цены, пожалуйста и наши, т.е. государства и народа прямые выгоды.

Источник: https://finance.rambler.ru/other/43666474-sberbank-ostanetsya-chastnym-dazhe-esli-ego-kupit-pravitelstvo-rf-mnenie/