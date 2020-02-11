Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 февраля 2020

Пентагон опровергает вывод войск США из Ирака

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Мощный удар Ирана по армии США: пострадали уже 109 военных на базе «Айн аль-Асад» (ФОТО, ВИДЕО)

Пентагон продолжает удивлять мир рассказами о новых пострадавших военных ВС США при мощном ракетном ударе Военно-космических войск КСИР по авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке 8 января, которая была совершена в качестве возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Прошло более месяца, и вот по новой информации, в результате взрывов иранских баллистических ракет пострадали уже 109 военнослужащих ближневосточного американского оккупационного контингента, а не ноль, как нас убеждал Трамп и его генералы. «На данный момент у 109 американских военных диагностированы черепно-мозговые травмы… 76 из них сейчас уже вернулись к службе», — говорится в заявлении Пентагона. 27 пострадавших ранее были отправлены на лечение в Германию, 21 из них позднее перенаправлен в Соединённые Штаты, ещё один солдат уже вернулся в Ирак для продолжения службы. Как сообщала «Русская Весна», сразу после инцидента Вашингтон полностью отрицал наличие пострадавших, американский президент Дональд Трамп утверждал, что в результате ракетного обстрела «никто не погиб и даже не пострадал», но 17 января власти США всё же решили признать первых одиннадцать военных, которым потребовалась медицинская помощь. Всего спустя неделю их число выросло уже до тридцати четырех и вскоре увеличилось до 50. Напомним, что менее двух недель назад — 29 января официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбэл сообщил СМИ, что от иранских баллистических ракет на базе «Айн аль-Асад» пострадали 56 военнослужащих, а на конец января к несению службы вернулся 31 американец. Читайте также: ВАЖНО: Красный флаг мести поднят в Иране (+ФОТО, ВИДЕО)

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Правда вскрылась: обнаружен «сбитый» турками в Идлибе Ми-24, ранее принадлежавший ВКС России (ФОТО)

Появилась фотография подбитого ударного вертолёта Ми-24П ВВС САР, ранее принадлежавшего ВКС России, который, по утверждению Миннацобороны Турции, якобы был сбит войсками Эрдогана над провинцией Идлиб в понедельник, 10 февраля. Оказалось, что на самом деле винтокрылая машина попала под обстрел бандформирований. Сирийские военные эксперты сообщили, что, несмотря на некоторые повреждения, полученные от огня 57-мм зенитного орудия террористов, лётчики смогли самостоятельно добраться до базы и посадить вертолёт. Интересно, что несколько лет назад данная боевая машина ВКС России с бортовым номером «40» (жёлтый) попала в кадр военных журналистов на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, где она выполняла задачи в ходе контртеррористической операции в составе группировки российских войск в САР. Позже ударный вертолёт Ми-24П ВКС РФ с бортовым номером «40» был передан ВВС Сирии и получил номер 2862. Кроме него, в 2017 году сирийские военно-воздушные силы получили от России Ми-24П с бортовым номером 2861, который до этого носил номер «30» (жёлтый) в составе Воздушно-космических сил РФ. Вертолёты какое-то время базировались на военной базе Хама, с которой наиболее удобно проводить воздушные операции против бандформирований в зоне деэскалации Идлиб. Сирия: боевые вертолёты ВКС РФ пролетают в метрах над турецкой бронетехникой — яркие кадры (ВИДЕО) Ми-24П, авиабаза Хмеймим, фото ТАСС

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Коротко по Сирии. 10.02.2020

Турецкая военная техника уничтоженная сирийцами 3 февраля под Саракибом, когда в результате сирийского артиллерийского обстрела было убито 8 турецких солдат.Касательно сегодняшней истории, то ситуация оказалась достаточно прозрачной.Боевики должны были пойти в наступление на Саракиб, при поддержке турок. Что занятно – обо всех передвижениях своих колонн, турки по закрытым каналам информируют российских военных.Турецкая БМП с флагом "Ахрар-аш-Шам".Все это происходило во время переговоров в Анкаре между Россией и Турцией.В районе 10 утра турецкая РСЗО открыла огонь по сирийским позициям (неизвестно, были ли у сирийцев потери, но раз последовал жесткий ответ, вероятно потери имелись)В ответ, сирийцы бодро отоварили турок на авиабазе Тафтаназ (5 200-х и 5 300-х – потери в технике неизвестны).В ответ турки по заявлениям МО Турции поразили 101 цель, уничтожив 3 танка, 2 минометные позиции и подбив один вертолет, который совершил аварийную посадку. Какой-то внятной подтвержденной информации о сирийских потерях нет.Якобы сбитый вертолет дотянул до базы – Ми-24 получил попадание из 57-мм зенитного орудия, но машина оказалась достаточно живучей.Кроме того, есть сообщения о том, что боевики запускали 2 дрона в направлении авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме, но оба дрона были сбиты "Панцирями".Также есть неподтвержденные сообщения о том, что турецкий F-16 крутился у границы с Сирией, но российский истребитель заблокировал попытки входа в сирийское воздушное пространство.В итоге, реального наступления на Саракиб не состоялось, а Асад за день отжал еще кусок с городами и поселками вдоль трассы М-5, но на этом не остановился и занял еще и кусок территории к северо-западу от Икарды, углубляясь в центральные районы Идлиба, фактически обходя с фланга цепочку турецких обсервационных пунктов прикрывающих столицу провинции. Боевики попытались контратаковать сирийцев у Мизназа, чтобы затормозить продвижение к Кафр-Норану, но атаки с применением смертников закончились ничем, хотя сирийцы и понесли потери от ПТУРов и артиллерии боевиков. ВКС РФ сегодня весь день работали в центральном Идлибе, особенно жестко насыпая в районе столицы провинции и Сармина.В итоге, турецкая армия и САА обменялись ударами, анонсированное контрнаступление боевиков как таковое не началось, а сирийская армия освободила еще несколько городов и поселков. Баланс дня явно не в пользу Эрдогана сложился.Иран уже предложил Турции и Сирии посредничество для прямых переговоров, но вряд ли Эрдоган на это пойдет. Позиция Турции заключается в том, что за обстрел Тафтаназа они ответили и буду отвечать и впредь, что ведет просто к новым "разменам" при инцидентах, так как никто не заинтересован в полноценном конфликте, куда втянутся Россия и Турция. Боевики сегодня были очень расстроены странным поведением Турции. Джихади Джулиан, который ожидал наступления на Саракиб, назвал произошедшее фарсом. От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел.Продолжающиеся переговоры между Россией и Турцией скорее всего связаны с попытками согласовать новую линию разграничения, где остановится сирийская армия, которая сейчас пользуется развалом фронта боевиков и регулярно обходя узлы сопротивления, просто занимает населенные пункты и большую территорию. По сути, это этап сбора урожая, хотя как минимум с Рашидином-4 еще предстоит повозиться.Параллельно переговорам с турками, российские военные представители проводили переговоры и с курдами из YPG.PS. Из прочего, глава киберразведки Израиля заявил, что Иран в результате огромной утечки личной информации, получил доступ к личным данным миллионов израильтян, включая личные данные главы Моссада и главы военной разведки – адреса, телефоны, номер банковских счетов, кредитных карт и так далее. Серьезный фейл для Израиля.

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СРОЧНО: Первые кадры сожжённой колонны армии Турции, уничтоженной войсками Асада (ФОТО)

Только что медиакрыло террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» заявило о том, что конвой армии Турции снова попал под обстрел САА в районе города Атариб в зоне деэскалации Идлиб. «Боевики Асада обстреляли военную колонну турецких войск возле города Атариб к западу от Алеппо. В результате имеются жертвы среди турецкой армии», — говорится в сообщении агентства «Ибаа». Также вечером в понедельник появились первые кадры сожжённой колонны Вооружённых сил Турции, которая была уничтожена огнём Сирийской арабской армии в провинции Идлиб. ​На снимках видна разбитая колонна — тягачи, перевозившие танки и самоходные артиллерийские установки, а также бензовозы с топливом для военной техники. Как сообщается, на фотографиях запечатлены результаты артиллерийского удара, нанесённого САА в ночь со 2-го на 3-е февраля в районе города Серакиб, который тогда ещё был оккупирован террористами. По заявлению Министерства национальной обороны Турции, были убиты восемь военнослужащих турецких оккупационных сил. Через некоторое время Минобороны России прокомментировало этот инцидент, объяснив, что Анкара не предупредила о передвижении своих военных подразделений, в связи с чем они были приняты за бандформирования и атакованы правительственными войсками САР. Читайте также: Турция нанесла массированный удар по позициям сирийской армии

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Турция нанесла массированный удар по позициям армии Сирии и запросила поддержку у НАТО

Турецкие вооруженные силы якобы нанесли удар по 115 целям сирийской арабской армии в ответ на смертоносный артобстрел их позиций в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции. «По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, нейтрализован 101 военный сил дамасского режима, уничтожены три танка и подбит один вертолёт. Операция продолжается», — говорится в релизе ведомства. Перед этим Миннацобороны Турции сообщило, что в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийских войск в Идлибской зоне деэскалации погибли шесть военнослужащих турецких оккупационных сил, еще пятеро получили ранения и на вертолёте были эвакуированы в госпиталь. Перед этим Анкара заявила, что ждёт от НАТО поддержки в связи с разгорающимся конфликтом вокруг Идлиба. Читайте также: «Это вам за пацанов!» — оплот боевиков в Идлибе, где был сбит майор Филипов, взят к годовщине гибели Героя России (+ФОТО, ВИДЕО)

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Теперь их стало 100

В продолжение темы о сокращении https://colonelcassad.livejournal.com/5631380.html американского военного присутствия в Ираке.Вы таки будете смеяться, но сегодня Пентагон снова официально признал https://edition.cnn.com/2020/02/10/politics/traumatic-brain-injuries-iran-strike/index.html?utm_medium=social&utm_term=link&utm_content=2020-02-10T17%3A21%3A09&utm_source=twCNN , что число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе Айн-аль-Асад увеличилось. Теперь число пострадавших "с травмами головного мозга" по заявлению Пентагона "более 100".Я просто напомню, что 31 января Пентагон заявлял https://colonelcassad.livejournal.com/5606272.html , что их было 64Эволюция вранья Пентагона теперь выглядит так:1. X = 0, Y = 02. X = 11, Y = 03. X = 34, Y = 04. X = 50, Y = 05. X = 64, Y = 06. X=100+?, Y = 07. X> 200 , Y> 80?На моей памяти это один из самых нелепых и комичных способов сокрытия и размазывания потерь по времени. От первоначальных заявлений – "Никто не пострадал!" до "пострадало более 100 человек". Прямо таки Тымчук поднялся из могилы и покусал.И как знать, достигнут ли предел и что скрывается за фразой "более 100" – 101, 111, 181…Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения.А кто-то еще отпускал шутки за 300 про косые иранские ракеты и сараи в пустыне. А ведь Иран сознательно ограничивал последствия своего удара и США заранее знали, где будет нанесен удар.Интересно, каковы бы были последствия и потери, если бы Иран не сдерживался и не предупреждал, где ударит. Налицо какой-то серьезной косяк военных с обеспечением защиты личного состава в зоне ожидаемого удара.

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После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Мы постоянно находимся на связи с НАТО, проводим с альянсом консультации, в том числе по Сирии. Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией», – заявил Челик, передает РИА «Новости»

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что жертвами ответных действий турецких военных стали 76 сирийских солдат.

В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.

До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.

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