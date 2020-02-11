«Открытка Горбачеву» – скажите все, что вы о нем думаете

Либеральная «Новая газета» готовится отметить 89-летие Горбачева. Но даже она затрудняется перечислить «достижения» этого человека.

Поэтому пишет лаконично.

«Он остановил войну. Он спасал мир от ядерной угрозы. Он открыл миру Россию, а Россию — миру». Новая газета

Какой цинизм. Даже когда хвалят Горбачева, сказать нечего даже самым отпетым либералам.

Он остановил войну? Какую? Афганскую? Зато начались войны на территории СССР. При нем начались, замечу. Армяно-азербайджанская война началась ещё в СССР. При Горбачеве прошли погромы в Узбекистане, «неизвестные снайперы» убивали людей в Вильнюсе, Таллине. Задавили в давке, в организованной провокации в Тбилиси. При Горбачеве, который дал добро на проведение ГКЧП, пролилась кровь в августовской Москве.

А после и сразу пошло полыхать везде: Приднестровье, Абхазия, Осетия. Без действий Горбачева война на Донбассе не могла быть начата никаким Порошенко или Турчиновым.

Он «спасал мир от ядерной угрозы». Обратите внимание, как пишут – «спасал». Не пишут, что спас. Спасал.

Мир от ядерной угрозы не спасти, если никто, кроме тебя этого не хочет. Не будет никто разоружаться полностью. США – чтобы доминировать. Остальные, наоборот, будут создавать атомную бомбу, как единственную гарантию ненападения Вашингтона.

А что еще сделал Горбачев?

То ли предатель, то ли полезный идиот. Россию–СССР разрушил, Германию собрал. Так и напишите, укажите, правду: видный политический деятель ГЕРМАНИИ.

Что в итоге написали либералы из «Новой газеты»? Открыл миру Россию!

Колумб, хренов… Россию миру даже не Петр Великий открыл, до него как-то управились с этим вопросом.

2 марта у Горбачева день рождения – вот «Новая газета» и решила собрать поздравления:

«Вот мы и предлагаем слушателям «Эха» и читателям «Новой» прислать Горбачеву открытку. Как в старые времена к праздникам. Без конвертов. Картинки на ваш выбор. Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят открытки для М. С. Горбачева 1 марта, в канун для рождения. Пишите нам». Новая газета

Обратите внимание – знают либералы «степень популярности» Михаила Сергеевича. Потому, просят не на «мейл» прислать пожелания и поздравления, а открыткой. Письмом. Почему так? Потому, что так сложнее. Потому, что так не сделают те, кому Горбачев искалечил жизнь. Кого он лишил будущего и Родины. Те, у кого «ветер перемен» унес дом и близких, детей и все сбережения.

Он остановил войну.

Он спасал мир от ядерной угрозы.

Он открыл миру Россию, а Россию — миру.

2 марта ему исполнится 89 лет. Вот мы и читателям «Новой» прислать Горбачеву открытку. Пишите по адресу:

«Новая газета», Потаповский переулок, д. 3, Москва 101000 pic.twitter.com/rfUS9JBHyS — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 7, 2020

Давайте допишем то, что «забыла» совестливая газета. Что на самом деле натворил Горбачев. Что он сделал с великой страной и народом-победителем, который теперь убивает сам себя в различных военных конфликтах.

Отправьте открытку Горбачеву. Не поленитесь. Давайте завалим письмами с «пожеланиями и благодарностями», адресованными М.С. Горбачеву.

Он того заслужил.

Да и либералы с «Эха» и «Новой» тоже заслужили.

А вот адрес для писем и открыток, который они оставили:

«Новая газета», Потаповский переулок, д. 3, Москва 101000.

либо

«Эхо Москвы», Новый Арбат ул., д. 11, Москва 119019.

Источник: https://nstarikov.ru/otkrytka-gorbachevu-skazhite-vse-chto-vy-o-nem-dumaete-113037