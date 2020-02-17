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«Эхо Москвы» и «Новая газета» собирают открытки с поздравлениями для Горбачёва

09:20. 17 февраля 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Эхо Москвы» и «Новая газета» собирают открытки с поздравлениями для Горбачёва | Русская весна

Некоторое время назад на сайтах радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Новая газета» появилось одинаковое сообщение с призывом присоединиться к поздравлению Михаила Горбачёва с днём рождения.

«Собираем настоящие открытки читателей с поздравлением Михаилу Горбачеву.

Он остановил войну. Он спасал мир от ядерной угрозы. Он открыл мир России, а Россию — миру.

Вот мы и предлагаем слушателям „Эха” и читателям „Новой” прислать Горбачеву открытку. Как в старые времена к праздникам. Без конвертов. Картинки на ваш выбор.

Почтальоны (журналисты наших редакций) доставят открытки для М. С. Горбачева 1 марта, в канун для рождения. Пишите нам», — говорится в призыве.

Мы не станем указывать адреса — настоящие пожелания и сообщения от подавляющего большинства жителей бывшего Советского Союза вряд ли будут переданы Горбачёву «почтальонами» «Новой» и «Эха».

Нам лишь несколькими кадрами позвольте напомнить последствия разрушения самого большого государства мира.

Последствия, которые мы ощущаем до сих пор, которые гремят войнами на территории бывшего СССР, и будут греметь ещё долго, потому что реакция может быть очень затяжной. И Горбачёв в отличие от тех, кто пал в этих войнах, живёт и довольно бодро для 88-летнего человека себя чувствует.


Очередь в палатку за бесплатными немецким супом и кашей. Петербург, ноябрь 1991 года. Немцы в то время бесплатно кормили гуманитарной помощью россиян в больших городах

Грозный, 90-е годы. Около 30 тысяч русского населения Чечни было вырезано, более 200 тысяч, бросив квартиры и имущество, бежали

Заброшенные заводы, которые строились когда-то всем Союзом, сегодня являют собой памятники эпохе Горбачёва-Ельцина

«Открытие мира России» по версии «Эха»

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Источник: https://rusvesna.su/news/1581920450

Метки: Новости

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