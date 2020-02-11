ЕГЭ: заплати и лети! // Письма
Я пишу это письмо чтобы рассказать о том, что наше бесплатное общее образование, гарантированное конституцией РФ, теперь можно называть вполне себе платным. Моему сыну 15 лет, он учащийся 9-го класса местной гимназии. Гимназия, несмотря на такое название, не частное учебное заведение, а самое обыкновенное муниципальное общеобразовательное учреждение.
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Какой у Костика маникюр – под цвет рубашки.
Еще смешнее письмо ему,тому у которого жена и сын живут в америке.)))Дескать что могу посоветовать,делайте визу в пиндостан,мой сын там без проблем сдал егэ (судя по возрасту).)))