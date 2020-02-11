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ЕГЭ: заплати и лети! // Письма

20:57. 11 февраля 2020 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Я пишу это письмо чтобы рассказать о том, что наше бесплатное общее образование, гарантированное конституцией РФ, теперь можно называть вполне себе платным. Моему сыну 15 лет, он учащийся 9-го класса местной гимназии. Гимназия, несмотря на такое название, не частное учебное заведение, а самое обыкновенное муниципальное общеобразовательное учреждение.


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nB6oddNQ97E

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