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“Украинский обман”. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства

21:34. 10 февраля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На американском телеканале "One America News" (аудитория 35 млн. человек, руководство канала не скрываясь называет себя "представителями пресс-службы Белого Дома", владелец канала вхож в ближний круг Трампа)  вышел большой документальный фильм посвященный расстрелу евромайдана "неизвестными снайперами", украинской коррупции и участию функционеров демократической партии США в различных преступлениях на Украине, а также попыткам скрыть все это через кампанию по организации импичмента Дональда Трампа, который попытался разворошить это осинное гнездо.
В частности, в фильме приведены интервью с грузинскими снайперами, которые говорят, что расстрел людей на евромайдане организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили. Кроме того, в числе стрелков был и американский военный.
О делишках Байдена свидетельствует бывший генпрокурор Украины Шокин, которого Порошенко уволил после звонка Байдена из Вашингтона, так как Шокин начал копать под компанию "Бурисма" и сына Байдена.
Фильм сделал экс-советник Дональда Трампа Майкл Капуто. Примечательно, что события на Украине называются государственным переворотом, в подготовке которого участвовали чиновники Госдепа США.



Как не трудно догадаться, республиканцы после того, как провалили импичмент Трампу в Сенате, переходят в наступление. Вслед за отставками в Белом Доме последовал уже прямой удар по Демократической Партии, которую прямо обвиняют в поддержке масштабных преступлений на Украине. И чем ближе будет дата выборов, тем активнее будет продвигаться подобный нарратив, дабы он зацепил не только Байдена, но и всю Демократическую Партию в целом, даже если она решит сделать ставку не на Байдена, а на Уоррен или Сандерса.

PS. Распространение приветствуется, особенно если у вас завалялись дурачки-знакомые, которые до сих пор веруют в "идеалы-майдана". Шаблоны могут затрещать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5632546.html

Метки: выборы, документальное кино, евромайдан, Зеленский, Парубий, пашинский, порошенко, Саакашвили, США, Трамп, Украина

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