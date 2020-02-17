Тотальная ложь в основе глобализма

А именно: приписать себе всё хорошее, что есть в жизни. Свалить на своих врагов всё, что в ней есть плохого. Тем самым снова и снова повышая уважение масс к себе, гнев и негодование масс по отношению к его врагам.

Крикуны станут кричать то, что нужно человеку с деньгами, а человек с деньгами за это даст им то, что им нужно. В итоге сложится картина мира, которая нужна человеку с деньгами. Любые события он сможет истолковывать в свою пользу.

В «чёрной магии», которая правит в США, нет ничего магического. В исходнике, который, кстати говоря, неплохо изучен историками – совмещение в одних руках финансовых и информационных потоков. Есть человек с деньгами. А есть крикуны, которым нужны деньги. Если они встретятся, то каждый, по законам рынка, получит то, что ему нужно.

​Сколько заказной лжи может быть в освещении событий? Это сложный вопрос для «социальных химиков» . Виртуозность полуправды всегда состояла в том, чтобы лгать по минимуму, в ключевых моментах, огромным массивом правды укрепляя и подтверждая заказную ложь. Правда в такой клевете имеет характер стабилизатора, она укрепляет «заказуху». Если же «социальный химик» переборщит с клеветой, то добьётся обратных результатов. Гомерическая ложь потому и названа гомерической, что никого не может обмануть. Но как наркоман, встав на путь наркомании, обречён снова и снова увеличивать дозу (потому что старая уже не «вштыривает») – так и клеветники, научившись клеветой добиваться своих целей, порой даже незаметно для себя переходят грань правдоподобия.



Когда «чёрные маги» опробовали эффективность целенаправленных потоков клеветы и, наоборот, «пиара» – они раз и навсегда включили их в свой арсенал.

А если у тебя есть машина – поневоле всё чаще и чаще ею пользуешься. Например, мой отец машину берёг, и ездил на ней только в исключительных случаях. Моя жена ездит на машине каждый день. А её младший брат вообще не хочет пары шагов пешком пройти – паркуется чуть ли не впритык к тому месту, куда ему нужно. Удобство потому и удобство, что к нему привыкаешь…

Парадокс американской гегемонии 90-х годов ХХ века – в том, что машина лжи и «пиара» совместила (на словах, конечно) две величайших мечты и жажды человеческих: порядок и свободу.



Дело в том, что порядок, достаток, развитие – требуют суровой дисциплины. Когда всё строится, всё делается, но ты при этом очень боишься начальства. Потому что коли ты не будешь его бояться – с чего бы тебе усердствовать в строительстве и рутинной работе?! Бесстрашный человек пойдёт в бар, да там напьётся, и плевать ему, что работа встала…

Свобода, наоборот, человека очень радует своими «гуманитарными» возможностями. Она нетребовательна и всеядна, она всё разрешает, главным же образом разрешает человеку вести себя, как безответственная скотина, что человеку очень нравится. Конечно же, любому человеку хочется быть свободным – иначе не с работы бы выходили на пенсию, а наоборот.

А вот что человеку не нравится – так это хаос, развал, производственная и потребительская катастрофа модели «Сомали», которые неизбежно случаются, если свободу ввести не на словах, а на деле.

Поэтому платой за человеческую жизнь всегда была жёсткая, деспотичная власть, а платой за свободу – нищета и незащищённость. А человеку, как девочке из мульта, «обязательно нужно и дудочку и кувшинчик».

Понятно, что любая жёсткая власть учит народ говорить, что он очень и очень свободен. При ней. Спросите прохожих на улице в 1952 году, какая страна самая свободная? Они ответят: «наша». И в Северной Корее вам любой с ходу скажет, что именно его КНДР – самая свободная страна в мире.

Нет такой диктатуры, которая не учила бы людей говорить, что они живут в самой свободной стране мира. И американцы, не придумав ничего нового, днём и ночью внушали это своим гражданам. Как и любая другая диктатура, понимаете?

Источником сведений о том, что американцы очень свободны – является сама же Америка. Согласитесь, источник сомнительный. Вы же не хотите узнать о свободе корейцев из уст товарища Кима – так почему же слепо верите его коллегам из США?

Наврав всему миру, что у них очень свободная страна (притом, что у них человек и пикнуть боится[1]), американцы стали использовать естественное стремление человека к свободе для развала стран-конкурентов.



Если внутри США свобода совершенно «условная» (то есть фиктивная), то снаружи они стали насаждать «секты безусловной свободы». Секты эти стали врать о возможности совместить свободу с достатком, изобилием, защитой человека – и многие глупые им верили. Хотя, чисто логически:

-Если у соседа нет права дать мне палкой по башке, то я защищён, но сосед несвободен.

-А если у соседа есть право дать мне палкой по башке, то сосед свободен, но я не защищён.

Как можно из этой логики выбраться «с дудочкой и кувшинчиком»? Чтобы государство всех защищало, кормило, ублажало – и при этом не вмешивалось, не лезло, не командовало, и вообще его бы не было?

Или ты следишь за поведением людей – но тогда они, ясен перец, несвободны. Или ты не следишь за их поведением, и они, конечно, свободны, но что они друг с другом сделают – ты не контролируешь, и даже вообще не знаешь. По определению: ты же за ними не следишь.

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Что невозможно в реальности и в логике – то вполне возможно для машины лжи в руках «чёрных магов». Бумага всё стерпит, куда она денется, и сказать можно что угодно – язык без костей. Нам насвистели, что в США и свободы по максимуму, и изобилия тоже по максимуму – хотя, если посмотреть «вооружённым глазом», то там нет ни того[2], ни другого[3].

Но машина работала. Потому что совмещение всех финансовых и всех информационных потоков в одних руках позволяет не только восхвалять до бесстыдства, «кого заказано», но и все негативные стороны жизни повесить на того, «кого заказали». Постоянно есть кто-то, кто мешает либералам зажить на пределе свободы и изобилия – то КПСС, то Путин…

Притом, что если честно – и КПСС, и, в меньшей мере, Путин – препятствуют нашему падению в состояние «Сомали». Заказанное для зарубежных стран американцами (заказчиком) либералам (подрядчикам).

И за несколько десятилетий американские боссы так наловчились ложью добиваться своих целей, что в какой-то момент не заметили, что перешагнули во лжи черту правдоподобия.

Так бывает.

Чисто психологически я их понимаю.

Возьмите силача, которого нахваливают, и который сам собой горд. Ему говорят:

- А центнер поднимешь?

Он поднимает – все рукоплещут.

- А пол-тонны?

И снова овации, гонорары, журналисты, восторги…

- А тонну?

И тут хрясь! Позвоночник-то и вылетел…

+++

Американцы при живом СССР очень тщательно разрабатывали свои операции «ложь=успех». Они были внимательны к мелочам, к деталям, они закладывали в конструкцию дополнительную прочность, каркас жёсткости. Они заранее продумывали – какие вопросы задаст скептик, и что на них ответить. И потому им всё удавалось.

Но, обнаглев от постоянного и громкого успеха, машина «пиара» начала халтурить. Во-первых, задачи, которые нужно достигнуть через ложь, ставились всё более и более громадные. Во-вторых, специалисты стали жить по принципу «пипл схавает», и перестали тщательно прорабатывать правдоподобие у провокаций.

В итоге у мастеров провокации провокация осталась, а мастеров не стало.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что мир, планета – снимают очки виртуальной реальности, которые на них надели «чёрные маги»[4], хозяева всех денег на Земле[5].

Снимая эти очки (во многом благодаря Интернету, но не только) – планета с изумлением видит, что всё не так, как ей показывали на экране ТВ и на газетной фотографии. Не просто «кое-что» приукрашено или очернено, а всё кардинально, диаметрально не так!

Оправляется от гипноза и американское общество. Подробности убийства с киевского майдана, о котором рассказали авторы документального фильма, американского телевидения вызвало настоящий переполох внутри вашингтонской политической элиты. Обалдел от просмотра и народ. Кинокартину с жёстким названием «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» создан авторитетным в Штатах автором — экс-советником президента Трампа Майклом Капуто.

По словам участников нацистского (а не демократического) госпереворота на Украине, расстрелом людей заведовали Пашинский, Парубий и Саакашвили. Причём план готовился куда более глобальный, нежели просто провокационный отстрел протестующих с целью провокации против «Беркута».

Один из стрелков рассказал, что «комендант Майдана» Парубий отвечал за снабжение — жилье, транспорт и оружие. Но информация об этом и ранее появлялась в источниках, однако не от тех, кто непосредственно выполнял «заказ».

Операцией же заведовали Сергей Пашинский и непосредственно Михаил Саакашвили, позже получивший, видимо, за свои «заслуги» Одессу. Одному из снайперов было поручено разведать маршруты передвижения на тот момент ещё украинского лидера Виктора Януковича.

Вполне вероятно, что покушение на президента Украины было лишь вопросом времени. Реши Янукович задержаться в стране дольше, он бы обязательно попал в прицел грузинских снайперов.

О том, что такой план действительно готовился, говорит и телефонный звонок Виктории Нуланд, которая говорила, кого и на какие посты нужно назначить. И это в тот момент, когда Янукович ещё находился у власти.

Конечно, участие в этом США не стало новостью, однако багаж фактов продолжает пополняться с каждым годом.

Примечательно, что все руководители Майдана после этого получили высокие государственные посты, видимо, по назначению от Нуланд. Куда более странно, что эту суровую правду решили осветить именно американские журналисты, чья страна непосредственно руководила кровавыми событиями.

Любопытно, через какое время журналистам перекроют кислород, ведь в американской версии «свободы слова» не принято рассказывать правду о кровавом государственном перевороте.

Но – когда бы не перекрыли – в общем потоке разоблачения «лжемира от магов» уже трудно что-то изменить: «у Шпака магнитофон, у посла медальон»…

Всё одно к одному, и всё убедительно развенчивается! Человек с изумлением узнаёт, что ему лгали про «боинг» и про Скрипалей, про химическое оружие у Саддама и про хлорные атаки Асада, а теперь вот и про киевский майдан…

И он спрашивает:

- Да есть ли вообще хоть что-то настоящее в том, на чём я вырос и меня воспитывали?!

Этот вопрос – самый страшный для американской масонерии, привычной промывать мозги, но непривычной к их, мозгов, работе.

[1] https://economicsandwe.com/5D19572B2A573F7B/ [2] https://economicsandwe.com/8535F06C1E0CD141/ [3] https://economicsandwe.com/FC674C5427429471/ [4] Миром правит некая суперкорпорация. К такому шокирующему выводу пришли ученые из Федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария). Они проанализировали, кто владеет 43 тысячами транснациональных корпораций мира, и неожиданно для себя поняли: за всеми стоит один «кукловод». Руководитель научной группы Джеймс Глаттфельдер больше всего боится теперь, что его заподозрят в склонности к «теории заговора». Он просто делал свою работу, и вот что получилось, а выводы пусть каждый делает сам. [5] Организация Оксфам, обслуживающая всемирный форум в Давосе, посчитала все богатства мира и пришла к особому выводу, что по итогам 2015 года значительно изменилась картина распределения денежных средств на нашей планете. Оказывается, 62 самых богатых человека мира владеют половиной всех богатств, которые вообще принадлежат человеку. Все деньги мира на данный момент принадлежат 62 людям.

В. Евлогин



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