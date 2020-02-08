Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2020

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий разразилась критикой по поводу решения тренерского штаба сборной Украины по художественной гимнастике отправить двух спортсменок на соревнования в Россию.

Хичий написала министру культуры, молодёжи и спорта незалежной Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко гневные письма, в которых назвала решение об участии украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ недопустимым.

«Конгресс украинцев Канады, представляющий интересы 1,4-миллионной украинской общины Канады перед канадским правительством и обществом, считает участие Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике на Гран-при в Москве 7—9 февраля 2020, о которой нам стало известно из заявления Федерации гимнастики Украины и ряда украинских СМИ, недопустимым», — высказалась глава украинской диаспоры в Канаде.

Хичий, которая является «пластункой» («Пласт» — Национальная скаутская организация Украины, в годы Великой Отечественной войны многие члены «Пласта» действовали в Организации украинских националистов*, пластуном был и идеолог украинский националистов Степан Бандера — прим. РВ) и не скрывает своих националистических взглядов, ожидаемо приплела к теме спортивных соревнований вездесущий украинский «патрiотизм».

Она заявила, что подобные поездки украинских спортивных команд в РФ являются «оскорблением воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага».

«Поскольку ФГУ и другие спортивные федерации финансируются государственным бюджетом Украины, призываем Вас принять соответствующие меры, чтобы остановить участие команды в этом Гран-при и заверить, что подобные явления не повторятся в будущем», — потребовала Хичий.

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* Запрещённая в РФ экстремистская организация