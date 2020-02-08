Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2020
- 11:43 «Это оскорбление воинов!»: украинская диаспора Канады об участии украинских гимнасток в турнире в России.
- 08:53 О перебоях с поставками американского оружия на Украину.
- 08:46 Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев.
- 08:39 Торгуют прахом: Мэр Львова предложил России обменять останки разведчика Кузнецова на украинцев.
- 08:30 Из Белого дома уволили эксперта по Украине.
- 02:40 Не отстать от Путина: у Зеленского решили изменить Конституцию и прижать депутатов.
- 00:59 Названа сумма инвестиций, в которых критически нуждается Украина.
- Вчера 23:00 Стрельба в Закарпатье: Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:37 Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования.
«Это оскорбление воинов!»: украинская диаспора Канады об участии украинских гимнасток в турнире в России
Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий разразилась критикой по поводу решения тренерского штаба сборной Украины по художественной гимнастике отправить двух спортсменок на соревнования в Россию.
Хичий написала министру культуры, молодёжи и спорта незалежной Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко гневные письма, в которых назвала решение об участии украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ недопустимым.
«Конгресс украинцев Канады, представляющий интересы 1,4-миллионной украинской общины Канады перед канадским правительством и обществом, считает участие Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике на Гран-при в Москве 7—9 февраля 2020, о которой нам стало известно из заявления Федерации гимнастики Украины и ряда украинских СМИ, недопустимым», — высказалась глава украинской диаспоры в Канаде.
Хичий, которая является «пластункой» («Пласт» — Национальная скаутская организация Украины, в годы Великой Отечественной войны многие члены «Пласта» действовали в Организации украинских националистов*, пластуном был и идеолог украинский националистов Степан Бандера — прим. РВ) и не скрывает своих националистических взглядов, ожидаемо приплела к теме спортивных соревнований вездесущий украинский «патрiотизм».
Она заявила, что подобные поездки украинских спортивных команд в РФ являются «оскорблением воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага».
«Поскольку ФГУ и другие спортивные федерации финансируются государственным бюджетом Украины, призываем Вас принять соответствующие меры, чтобы остановить участие команды в этом Гран-при и заверить, что подобные явления не повторятся в будущем», — потребовала Хичий.
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* Запрещённая в РФ экстремистская организация
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О перебоях с поставками американского оружия на Украину
О перебоях с поставками американского оружия на Украину
Киевские власти жалуются, что США задерживают поставки уже оплаченных вооружений по нескольким контрактам, заключенным в 2018-2019 гг. Речь идет о в общем-то небольшой сумме в $30 млн. Разумеется, речь тут, конечно, не о том, что США решили «ограбить незалежну Украину» на $30 млн. Перебои начались еще в 2019 г. отнюдь не из-за денег (которые США на украинский вопрос стабильно выделяют через оборонный бюджет), а из-за системного влияния американской внутренней политики на Украину. Перебои начались как раз тогда, когда Трамп стал очень заинтересован в том, чтобы Зеленский и Коломойский дали ход расследованию против «Бурисмы» и сына Байдена. При этом сроки исполнения контрактов сдвинуты за дату президентских выборов в США, как бы намекая, что не определившись с тем, кого поддержать на выборах в США, Украина это оружие в 2020 г. не получит.
Как известно из материалов несостоявшегося импичмента Трампу, тот был с весны 2019 г. заинтересован в том, чтобы Зеленский утопил демократов, проведя объективное расследование коррупционных преступлений на Украине, связанных с высшим руководством Демократической партии. Блокировка поставок вооружений рассматривалась как один из рычагов давления на Киев, который с одной стороны опасался расстроить Белый Дом и Трампа (что вылилось в лизоблюдство Зеленского при первом их телефонном разговоре), а с другой стороны боялся побить горшки с демократами, которые могли победить на выборах 2020 г., после чего Зеленский мог оказаться в шкуре Порошенко, который в 2016 г. поставил на Клинтон и проиграл.
Так как Демократическая партия пыталась помешать расследованию украинской коррупции, она уцепилась за угрозу Трампа заблокировать поставки оружия на Украину, что привело к принятию ряда решений, которые фактически запрещали Трампу останавливать поставки вооружений на Украину. Попутно самого Трампа обвинили в том, что он пытается с помощью давления на Зеленского «вмешаться в процесс американских выборов».
Резонно возникает вопрос – стали ли текущие задержки следствием линии Трампа, который по административным каналам через своих сторонников создает административное трение, которое должно показать Киеву, что будет, если там не ускорят расследование коррупционных преступлений, связанных с Байденом. Также возможно, что задержки стали следствием аппаратной борьбы демократов и республиканцев, и после прекращения легкой хаотизации политических процессов, связанных с импичментом, процесс вернется к норме.
Разумеется, эти контракты не носят для ВСУ критического характера, так как Украина и без этого имеет возможность закупать оружие за рубежом или получать его в дар. Тут проблема, скорее, в том, что был поставлен под сомнение принцип безоговорочной и бесперебойной военной поддержки со стороны Вашингтона, который лежит в основе украинской военной пропаганды. Так как вопрос затягивается, Киев жалобно напоминает о себе и вспоминает о деньгах.
Но правда, конечно же, заключается в том, что данная ситуация лишний раз подчеркивает зависимый характер Украины в отношениях с США, когда Вашингтон в очень небольшой степени заботится о том, что на самом деле происходит с Украиной за пределами функционала ее использования как антироссийского инструмента, да и в этом случае, основные параметры контроля над Украиной могут подвергаться коррекции в связи с американскими внутриполитическими процессами и конъюнктурными интересами правящих американских партий.
Также стоит вспомнить, что при Трампе невыполнение оборонных контрактов стало популярной историей – та же Турция уже заплатила за партию F-35, но США теперь из-за покупки Турцией С-400 не хотят ей продавать F-35 и ЗРК «Пэтриот», при этом уже заплаченные Турцией деньги также не спешат отдавать, даже после публичных требований Эрдогана их вернуть.
Такая необязательность США по отношению к вассалам и младшим союзникам стала отличной чертой внешнеполитической деятельности США при Трампе. Демократы считают это либо вредительством по указке Путина, либо некомпетентностью. Республиканцы, поддерживающие Трампа, вещают, что все это делается чтобы проучить строптивые страны и поставить США в наиболее выгодное положение. Ну а то, что международное право все чаще выглядит лишь набором бумажек с благопожеланиями, является следствием культивируемых США подходов, связанных с нарушениями международных договоренностей и экономических соглашений по произвольным или же попросту фиктивным причинам. И на фоне этого $30 млн, которые просит вернуть Украина, – вещь совершенно не существенная.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/o-pereboyakh-s-postavkami-amerikanskogo-oruzhiya-na-ukrainu/ – цинк
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Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Киев скрывает от украинцев реальные причины изменения цены на газ, чтобы присвоить себе снижение его стоимости, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».
Он добавил, что незначительное понижение тарифов на голубое топливо не является заслугой руководства страны, так как на его стоимость для украинцев влияет цена на европейских биржах.
По словам Ляшко, говоря о снижении тарифов власти Украины обманывают людей, передает iReactor.
Ранее Олег Ляшко назвал мировое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» «аферой столетия».
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Торгуют прахом: Мэр Львова предложил России обменять останки разведчика Кузнецова на украинцев
Львовский городской совет рассмотрит вопрос возвращения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев, заявил мэр Львова Андрей Садовый.
«Это серьезный вопрос. Потому что пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят… тогда мы будем этот вопрос рассматривать», – сказал Садовый, передает РИА «Новости».
Он отметил, что горсовет Львова решил отложить этот вопрос. Садовый отметил, что тему необходимо обсуждать на уровне СБУ и МИД.
Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.
В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.
Его племянница и руководство Свердловской области отправили в мэрию Львова письмо с просьбой эксгумировать останки для перезахоронения в России.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Из Белого дома уволили эксперта по Украине
Администрация президент США рассталась с экспертом по Украине из Совета национальной безопасности Александром Виндманом, давшим показания против главы государства в рамках процедуры импичмента, сообщает CNN.
В комментарии журналистам адвокат чиновника Дэвид Прессмен заявил, что его клиента уволили за то, «что он говорил правду».
Отмечается, что Виндман был уволен через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что он им «не доволен».
Видман может вскоре вернуться на работу в Министерство обороны США.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что его ведомство «приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли».
Напомним, 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Виндман заявил, что считал «неуместным» телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Виндман также рассказал, что ему предлагали должность министра обороны Украины.
Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.
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Не отстать от Путина: у Зеленского решили изменить Конституцию и прижать депутатов
На Украине тоже решили не отставать и внести поправки в Конституцию. Правда, парламентариям нынешний мейнстрим не по душе. В президентской администрации (Офисе) инициировали сокращение количества депутатов.
В подвластных кабинетах уже думают над законопроектом об уменьшении числа парламентариев и закреплении в Конституции пропорциональной избирательной системы. Но хватит ли голосов для принятия данного закона? Захотят ли депутаты покидать насиженные места? Эти вопросы остаются открытыми.
Раду хотят подсократить аж на 150 человек. Кроме этого, законодатели хотят выдвинуть условие для желающих избираться: постоянно проживать на Украине как минимум пять последних лет и в совершенстве владеть «соловьиной». Последний пункт, видимо, подразумевает экзамен. Ведь как по-другому доказывать свои навыки владения языком?!
Кроме этого, на Украине хотят установить нормы по избранию депутатов Верховной Рады по пропорциональной избирательной системе. Парламентарии негодуют. По их мнению, такие поправки усилят «внутреннюю диктатуру». Мол, депутатам, выбранным по данной системе, будет плевать на людей, так как они будут представлять конкретные регионы страны.
Смешанная, мажоритарная или пропорциональная система выборов — не имеет значения. Никто не слышал и не собирается слушать людей. Все заняты только зарабатыванием денег, разграблением всего, что еще не разграблено.
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Ирина Скрипко, для «Русской Весны»
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Названа сумма инвестиций, в которых критически нуждается Украина
Украине необходимо 50 миллиардов долларов инвестиций и обновление основных средств.
Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
По его словам, инвестиции дадут возможность создать на Украине новые рабочие места.
«Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну — 50 млрд долларов. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше», — отметил глава Минэкономики.
Милованов подчеркнул, что итоги последнего года показывают рост экономики, несмотря на различные условия, которые сказались на ее развитии.
«По итогам года, экономика продолжила расти. Были условия, которые сказались на ее развитии: война на востоке страны, переориентация рынков сбыта, протекционистская политика США, недоинвестированность, высокий уровень износа основных средств», — написал он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стрельба в Закарпатье: Аваков направил в Мукачево спецназ и Нацгвардию (ФОТО, ВИДЕО)
Глава МВД Украины Арсен Аваков отдал приказ усилить меры безопасности в Мукачево.
В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Национальная гвардия Украины. Таким образом МВД проводит спецоперацию по поиску участников утренней стрельбы в городе.
Утром 7 февраля в Мукачево было совершено покушение на одного из местных «авторитетов». По улице двигалась колонна из трех внедорожников, а киллер открыл огонь из засады. Расстреляв боекомплект автомата, он выбросил его за забор детского садика, и сделал несколько выстрелов из пистолета.
Ранения получили «авторитет» и один из его охранников.
После инцидента депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. При этом они попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.
Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и незаконного обращения с оружием.
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Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования
Даниил Безсонов об интеграции системы образования Донецкой Народной Республики в российские реалии.
Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования
Оказывается постоянная методическая помощь в установлении и расширении межвузовских связей учреждений ВПО ДНР с российскими партнерами. Всего с 2014 года заключено более 146 соглашений.
Осуществляется обмен студентами и преподавателями. Так, на 1 сентября 2019 года в обмене приняли участие 820 студентов и 521 преподаватель. 433 человека из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования прошли курсы повышения квалификации.
Выпускникам ВУЗов ДНР предоставлена возможность сдачи государственных экзаменов в ВУЗах Российской Федерации.
За период 2014-2019 гг. выпускниками ВУЗов ДНР получено 5900 дипломов российского образца, в том числе 590 российских диплома выданы выпускникам в 2019 г. аккредитованными в Российской Федерации учреждения высшего профессионального образования:
- ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» — 155 дипломов магистра;
- ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» — 338 дипломов специалиста.
Выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования в 2015 году получили 5 дипломов о среднем профессиональном образовании.
В 2017 году принят Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов об образовании».
В период приемной кампании 2019 года в образовательные организации высшего профессионального образования ДНР поступили 118 человек, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Во время приемной кампании 2019 года в образовательные учреждения среднего профессионального образования поступили по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 78 студентов (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине), с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 10 человек, с территории ЛНР 17 человек, военнослужащих 11 человек, с территории Российской Федерации 49 человек.
Таким образом на 16.09.2019 г. в учреждениях среднего профессионального образования всего обучается студентов, поступивших:
по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 240 студента (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине);
с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 27 человек;
с территории ЛНР 44 человека;
с территории Российской Федерации 105 человек;
военнослужащих и детей, погибших военнослужащих 41 человек.
Во время приемной кампании 2019 года в образовательные учреждения высшего профессионального образования поступили по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 248 студентов (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине), с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 16 человек, с территории ЛНР 84 человек, военнослужащих и детей погибших военнослужащих 439 человек, с территории Российской Федерации — 118 человек.
Таким образом, на 16.09.2019 г. в учреждениях высшего профессионального образования всего обучается студентов, поступивших по квотам:
по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса — 540 студента (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине);
с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) — 115 человек;
с территории ЛНР 205 человека;
с территории Российской Федерации — 223 человек;
военнослужащих и детей погибших военнослужащих — более 1500 человек.
С момента становления Республики и Министерства образования и науки ДНР в диссертационных советах Республики защитились граждане из Российской Федерации:
6 чел., в том числе присуждена ученая степень кандидата наук — 4 чел., ученая степень доктора наук — 2 чел.
Всего в диссертационных советах Республики работают 67 профессора из ВУЗов Российской Федерации.
В рамках Гуманитарной программы получена учебная литература, изданная в Российской Федерации, в количестве 2 870 160 экз. для обучающихся общеобразовательных организаций ДНР.
На данный момент в рамках Программы по восстановлению объектов, поврежденных в результате боевых действий, восстановлено 152 школы и 112 детских сада.
В рамках Интеграционной программы Русского Центра представители ДНР в период 2014-2019 гг. приняли участие в 210 научно-образовательных мероприятиях, проводимых российскими коллегами.
В период с 2014 г. по сентябрь 2019 г. представители государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики приняли участие в 2512 международных научных мероприятиях (научно-практические конференции, семинары, форумы, конгрессы и др. научные мероприятия), проводимых на территории Российской Федерации.
Информация об аккредитации ООВПО ДНР в Российской Федерации.
По состоянию на сентябрь 2019 г. 4 ООВПО Донецкой Народной Республики получили государственную аккредитацию в Российской Федерации:
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»;
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
«Донецкий национальный университет».
Запланировано прохождение российской государственной аккредитации в течение 2019-2020 учебного года:
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;
«Донецкий национальный университет»;
«Донецкий национальный технический университет».
В период 2015-2019 гг. Министерство образования и науки ДНР направило на оздоровление в Россию 24 141 ребенка.
По сути, это не полный перечень заслуг Министерства образования и науки ДНР по развитию образования нашей республики и интеграции в российскую образовательную систему. Также, на примере в сфере образования можно сделать правильные выводы об информационных вбросах о «запихивании» Донбасса в Украину.
Даниил Безсонов
https://asd.news/articles/dnr/vossoedinenie-s-rossiey-na-primere-vzaimodeystviya-s-dnr-v-sfere-obrazovaniya/ – полностью здесь
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Очередные будни Донбасса. Или как Руководство Донбасса подставляет под убой свою армию, прикрываясь минскими соглашениями.
“Четверо военнослужащих ЛНР погибли и еще четверо получили ранения во время обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Яков Осадчий”.
Мыкола, я о практике. Допустим , сидите Вы в окопе, а за вами в 2-5 километрах люди живут в населённом пункте. Ваши. И Вы, от некуй, делать будете постреливать по ВСУ ? Такое возможно ? Вот на этом и построена вся тайна – муйня от ВСУ и ихних пропагандонов для лошар.